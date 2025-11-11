  • Новость часаФСБ опубликовала инструктаж Киевом летчика России по угону МиГ-31 с «Кинжалом»
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    21 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Климатическая конференция как зеркало глобального раздора

    Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.

    4 комментария
    11 ноября 2025, 08:56 • Политика

    Трамп превращается в Байдена

    Трамп превращается в Байдена
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Фотография президента США Дональда Трампа, якобы спящего прямо на рабочем месте, вызвала вал подозрений насчет его дееспособности. Даже в том случае, если президент здоров, дела в стране идут неважно. В Белом доме, разумеется, все отрицают. Но уже рассуждают о возможном преемнике Трампа.

    В Белом доме ожидают, что кандидатом от правящей партии на президентских выборах 2028 года станет нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс, а кандидатом в вице-президенты госсекретарь Марко Рубио. Вот так, по-простому, там разрешили конфликтный вопрос престолонаследия, «примирив» двух амбициозных претендентов на роль преемника Дональда Трампа. Причем Рубио, если верить источникам издания Politico, с таким разделом власти якобы смирился и горячо поддерживает своего «друга», то есть Вэнса.

    Единомыслие и идиллия царят вокруг президента, который остановил восемь войн и имеет прекрасные отношения со всеми мировыми лидерами, если верить этому президенту и его окружению на слово. Если верить собственным глазам, у команды Трампа нет повода рассуждать о будущем транзите власти хоть к Вэнсу, хоть Рубио. Скорее, власть достанется демократам, - и мало никому не покажется.

    Гораздо лучше, чем разговоры о благорастворении воздухов в Белом доме, ситуацию характеризуют два снимка с первых полос. На одном Трамп спит прямо на совещании в Овальном кабинете. На другом, наоборот, стоит столбом с непроницаемым лицом, когда вокруг происходит какой-то хаос.

    Хаос был вызван падением в обморок главы датской фармацевтической компании, производящей препарат для похудения «Оземпик». Раньше Трамп называл «Оземпик» «уколом для жирдяев», но теперь у его администрации новый «народный проект» - снизить стоимость препаратов для снижения веса на несколько десятков долларов.

    Что же касается фотографии со спящим Трампом, распространенной телеканалом CNN, в Белом доме все опровергли: он не спит, а глаза закрыл. Может и так. Но разговоры о деменции Джо Байдена тоже с таких опровержений начинались.

    Желающих поспекулировать на слухах о неважном физическом и ментальном здоровье главы государства в США и теперь немало. Трамп заявляет, что сдает все медицинские тесты на отлично, но он часто заявляет такое, что идет поперек с реальностью, а по ряду позиций на самом деле стал тем самым Байденом, над руинированием которого насмехался.

    Хуже того, он стал Байденом досрочно.

    Социологи заявляют, что администрация Трампа катастрофически непопулярна: 63-65% американцев не одобряют то, что она делает. Байден ставил такие же антирекорды на втором-третьем году президентства.

    Все больше свидетельств того, что Белый дом не контролируют ситуацию. Например, всемогущий Верховный суд США с высокой долей вероятности аннулирует все пошлины и тарифы Трампа - основу его торгово-экономической политики, заставив вернуть иностранным производителям более 100 млрд долларов. Это не только выставит президента в глупом свете перед всем миром, но и опрокинет гору его обещаний, так как за счет тарифных сборов Вашингтон хотел сокращать госдолг и оплачивать бонусы для народа.   

    Консерваторы в Верховном суде США сейчас доминируют: из девятерых судей - шестеро, причем троих назначал сам Трамп. Но им сложно подсуживать президенту, поскольку в конституции четко написано, что пошлины определяет Конгресс. То есть тарифная война изначально была незаконной, и те, кто под ее давлением заключил с Вашингтоном невыгодные сделки (как, например, Евросоюз), будут локти себе кусать, а те, кто избежал такого, потянув время (как, например, Китай), насладятся конфузом Трампа.

    А вот американцам насладиться будет нечем: они ощутили негативные последствия этой войны на себе в виде инфляции, тогда как все положительные вылетают в трубу. При всех претензиях к Трампу большинство внутри США ценило его за экономическую политику. Теперь все наоборот: главный козырь стал главным поводом для претензий.

    В довершении к всему страна находится в режиме самого длинного в своей истории «шатдауна», что критично отразилось на многом, вплоть до отмены тысяч авиарейсов и лишения миллионов малоимущих семей продуктовой помощи.

    В Белом доме считали, что демократы в Конгрессе рано или поздно дадут слабину и согласятся на жесткие условия. Но им, как оказалось, необязательно давать слабину, поскольку претензии за простой госслужб американцы переадресуют Трампу как главному по палате. Чем дольше шатдаун, тем ниже президентский рейтинг.

    В общем, это, конечно, хорошо, что Вэнс - преемник Трампа. Он часто кажется самым вменяемым в Белом доме.

    Плохо то, что благословение Трампа станет для Вэнса печатью проклятья, если в Белом доме не придумают какую-то позитивную программу, помимо скидки на «Оземпик».

    Уже в следующем году демократы с высокой долей вероятности выиграют выборы в Конгресс. Частично это произойдет из-за передела округов в Калифорнии в их пользу, но в первую очередь - из-за взбалмошных действий «трампистов» и падения уровня жизни. После этого парламент вступит в противостояние с главой государства, отчего хаоса станет только больше, а также возьмет на себя инициативу в области внешней политики, что сулит России - новые санкции, Украине - новые меры поддержки.

    Поэтому происходящее в Вашингтоне имеет значение даже для Москвы.

    Из России тоже видно, как Трамп теряет контроль, если он вообще у него был, и что лучшие месяцы его жизни как президента «творю-что-хочу» близятся к концу.

    Сколь бы ни был хорош (в смысле - адекватен) Джей Ди Вэнс, он потонет на корабле под названием «Трамп», уступив место русофобу и глобалисту. Не исключено, что этим русофобом и глобалистом в моменте станет как раз Марко Рубио. Если он - тот же человек и политик, каким был всегда, то вовремя спрыгнет с тонущего корабля, присоединившись в врагам «трампистов». По крайней мере, в своей карьере он всегда поступал примерно так, и до сих пор остается загадкой, почему недоверчивый Трамп ему доверяет.

    Нынешний Белый дом - не беспроблемный дружный коллектив, каким хочет казаться. Это террариум попутчиков, дела которых идут из рук вон плохо.

    Кажется, Трампу пора проснуться. Как минимум, открыть глаза.

         

    Трамп превращается в Байдена

    Фотография президента США Дональда Трампа, якобы спящего прямо на рабочем месте, вызвала вал подозрений насчет его дееспособности. Даже в том случае, если президент здоров, дела в стране идут неважно. В Белом доме, разумеется, все отрицают. Но уже рассуждают о возможном преемнике Трампа. Подробности

