На самых влиятельных людей США открыта охота

Взгляд
16 июня, четверг  |  Последнее обновление — 20:27  |  vz.ru
Разделы

Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
Перейти в раздел…

Российский плен не спасет американских наемников

Американцы Энди Хьюин (слева) и Александр Друке (справа) попали в плен под Харьковом waaytv.com, Lois Drueke/REUTERS
Двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом. Теперь их должны доставить в Россию, чтобы судить согласно российскому законодательству. Какая судьба может ждать наемников и почему им угрожает смертная казнь, несмотря на то что в России введен мораторий на высшую меру наказания? Подробности...
Перейти в раздел…

Какие беспилотники нужны ВМФ России

Так выглядит макет перспективного корабельного БПЛА по версии КБ МиГ Глеб Ирисов/ТАСС
Ряд утечек и заявлений официальных лиц можно трактовать таким образом, что Россия приступила к разработке специализированных морских беспилотников. Например, для того чтобы оснастить ими единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». В чем особенности морских БЛА и какие из них больше всего нужны ВМФ России? Подробности...
Перейти в раздел…

Унижение Европы грозит развалом Британии

Граница между Великобританией и Ирландией внезапно стала предметом сомнений Peter Morrison/AP/ТАСС
Европейское руководство получило публичную пощечину от одного из своих главных внешнеполитических партнеров – Великобритании. Лондон решил «не уважать свою подпись» и отказаться от выполнения важнейших условий выхода из Евросоюза. О чем идет речь, почему Европа оскорблена и каким образом это может способствовать развалу Великобритании? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад растерян, но он играет вдолгую

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Оставьте Сербию в покое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ряд российских экспертов хотят, чтобы сербы определились, с кем они – с Россией или с Западом. Однако слишком настойчивые требования приведут лишь к тому, что сербы окажутся с Западом – причем не по своей воле. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Какой должна быть настоящая украинская мечта

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Требования Украины демонстрируют феерическую наглость и самомнение киевского руководства. То, что оно воображает о себе и о своей роли в этом мире. То, как Зеленский и его соратники гипертрофируют значение своей страны. Ее экономики, политики, армии. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

Перейти в раздел…

В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
Подробности...

По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
Подробности...

Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
  • Казнить

  • Заменить казнь пожизненным заключением

  • Обменять на пленных
После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова: НАТО пытается помешать России завершить спецоперацию на Украине
    Минобороны: США признали связь биолабораторий на Украине с Пентагоном Миллер заявил об отсутствии решения по турбинам для «Северного потока» СМИ: Байден отчитал Остина и Блинкена за слова об ожидании победы Украины Новак: Европа из-за своих решений переплатит за энергоресурсы 400 млрд евро
    Минобороны: США проводили исследования на пациентах психиатрических клиник Украины Миллер: Газ по «Северному потоку – 2» в ЕС можно поставлять хоть сейчас Путин поручил создать качественные и доступные автомобили для россиян Политолог: Британия санкциями хочет сорвать встречу Кирилла с Папой Франциском
    Кулеба пришел на встречу Зеленского с европейскими лидерами на костылях Миллер назвал Россию поставщиком энергостабильности для своих друзей Трамп рассматривает возможность выдвижения на пост президента США Глава Рособрнадзора заявил об отсутствии альтернативы ЕГЭ

    «всплыли в Албании»


    Лавров: Поставленные Украине Stinger и Javelin уже на черном рынке

    лихорадка Денге


    США на Украине изучали комаров как переносчиков биологического оружия

    «немедленное присвоение»


    Франция, Италия и Германия поддержали статус кандидата на вступление в ЕС для Украины

    Видео

    морские БЛА


    Какие беспилотники нужны ВМФ России

    кумулятивный эффект


    Донбасс и Причерноморье открывают огромные возможности для всей России

    «переход на сторону врага»


    Спецоперация на Украине меняет понимание госизмены

    поставки газа


    Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку»

    сталинские методы


    ВСУ превзошли в жестокости сталинские заградотряды

    Зеленая экономика


    Владимир Прохватилов: Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу

    трагедия Донецка


    Игорь Мальцев: Киев списал людей со счетов

    ЛГБТ-идеология


    Сергей Худиев: Растление не должно быть выгодным

    на ваш взгляд


    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?

    На самых влиятельных людей США открыта охота

    Подозреваемый имел при себе пистолет, два магазина к нему, штык-нож, перцовый баллончик и молоток с гвоздодером
    		   16 июня 2022, 20:15
    Фото: Allison Bailey/Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Покушение на жизнь члена Верховного суда США Бретта Кавано – только часть того революционного по сути насилия, которое грозит захлестнуть Америку этим летом. Леволиберальные уличные активисты переходят к террору против институтов, на которых американское государство держалось веками. Устоит ли оно теперь?

    Одним из наиболее известных в США активистов-пролайферов (сиречь противников абортов) была Норма МакКорви. Правда, активистом она была фейковым (на смертном одре призналась, что ей платили за активизм), а известна не этим, но чем-то прямо противоположным. Благодаря ее судебному иску, поданному под судебным псевдонимом Роу, Верховный суд легализовал аборты на всей территории США.

    В других странах такие исторические события обычно происходят по воле избранного народом парламента. Но Верховному суду США (сокращенно SCOTUS), состоящему из девятерых назначенцев президента, доступно и не такое. Лишь формально это высшая апелляционная инстанция страны, а по сути что-то вроде масонской ложи с двумя противоборствующими фракциями, которым никто не указ – включая того самого президента.

    Важное отличие суда от клуба сверхвлиятельных людей в том, что для судебной инстанции не совсем типично выносить противоположные решения по одному и тому же вопросу, основываясь на положениях одного и того же документа – Конституции США. Но SCOTUS может. Как уже было сказано выше, организация эта почти всемогущая

    Например, когда-то SCOTUS признал конституционной сегрегацию – разделение на черных и белых в общественном пространстве. А несколько десятилетий спустя «передумал», причем менять для этого Основной закон не пришлось.

    Дело «Роу (то есть МакКорви) против Уэйда (фамилия прокурора штата Техас)» тоже пример процесса, который может быть перевернут с ног на голову десятилетия спустя, ведомый лишь взглядами судей на справедливость.

    Норма МакКорви (фото: Ron Sachs/Global Look Press)

    Норма МакКорви (фото: Ron Sachs/Global Look Press)

    Урожденная Норма Нельсон из тех «детей цветов», чей бунт против взрослого мира вывел ее на кривую дорожку. В десять лет она ограбила кассовый аппарат на заправке и сбежала с подругой в соседний штат, где их нашли целующимися в номере отеля. Впоследствии она периодически идентифицировала себя как лесбиянку, но к 22 годам ждала уже третьего ребенка (все – от разных мужчин), пережила развод (МакКорви – фамилия первого мужа), много пила и употребляла наркотики.

    Первого ребенка воспитала бабушка, заставившая непутевую дочь подписать отказ от опеки. Второго отдали на усыновление. Третий МакКорви тоже был не нужен. Чтобы получить разрешение на аборт в религиозном Техасе, она соврала полиции, будто ее изнасиловала банда чернокожих, но ей не поверили.

    Тогда МакКорви стала разыскивать пути для нелегального аборта и случайно вышла на двух феминисток-адвокатесс – Линду Коффи и Сару Веддингтон, планировавших подойти к проблеме на национальном уровне. Они знали о способности Верховного суда менять многовековые уклады за день и всего одним решением приводить к единому знаменателю законодательства всех штатов сразу.

    Неподсудно здесь, но подсудно через дорогу – типичное для США явление. В американской культуре есть популярная легенда о борделе на границе штата Невада, в отдельных комнатах которого проституция легальна (как и во всей Неваде), а в других, территориально расположенных в соседнем штате, уже уголовное преступление.

    Коффи и Веддингтон специально искали женщину, которая хотела, но не могла сделать аборт – и готова была судиться со штатом Техас за это право. Путем апелляций дело планировалось довести до SCOTUS – и в том случае, если суд признает ограничения в праве на аборт противоречащими Конституции, это означало бы легализацию искусственного прерывания беременности на всей территории страны.

    Так оно в итоге и вышло. Дело «Роу против Уэйда» считается одним из наиболее громких и судьбоносных в истории Америки.

    Это стало возможным из-за того, что большинство в девятке SCOTUS тогда принадлежало условной фракции либералов. В отличие от буквоедов-консерваторов, они – сторонники творческой трактовки Основного закона страны. Потому и бывает так, что одно и то же явление в США сначала признается конституционным, а потом вдруг антиконституционным (или наоборот), при том, что конституцию по этому пункту не правили.

    Как, например, теперь.

    В начале мая 2022 года в СМИ попали внутренние документы Верховного суда, согласно которым право устанавливать ограничения в сфере абортов вернется обратно к штатам, а вердикт полувековой давности будет отменен как «непродуманный и глубоко ошибочный» – «породивший право, которое не фигурирует в Основном законе».

    Чтобы это «переосознать», «масонской ложе» потребовалось 49 лет. Истицы к тому моменту уже не было в живых – Норма МакКорви умерла в 2017-м, немного не дожив до 70-летия.

    Впрочем, как ясно из этой истории, дело не в тех людях, от имени которых подают иски, а в тех девяти, кто входит в Верховный суд. При жизни МакКорви она, как будто ударившись с годами в религию, боролась против всеобщего права на аборт (как заявила впоследствии – неискренне и небескорыстно), но вердикт якобы пересмотрен только теперь – благодаря тому, что в современном составе SCOTUS на одного либерала приходится три консерватора.

    За свое четырехлетнее президентство Дональд Трамп успел назначить троих судей, предшественники которых умерли или добровольно ушли на пенсию. Понятно, что консервативные президенты и кандидатов выбирают поконсервативнее, но уже действующие члены SCOTUS предоставлены только сами себе.

    Такие президенты, как Дуайт Эйзенхауэр и Рональд Рейган локти себе кусали из-за того, что их назначенцы, освоившись в суде, сменили взгляды на более либеральные. А все три креатуры Трампа – Нил Горсач, Бретт Кавано и Эми Кони Баррет – были в числе тех судей, кто похоронил его последнюю надежду остаться президентом и доказать незаконность избрания Джо Байдена. 

    Тогда казалось, что судьи выстрелили себе в ногу. Заполучив контроль одновременно за Белым домом, Сенатом и Палатой представителей, Демократическая партия явно точила зуб на SCOTUS как на последний оплот консерватизма. Решение казалось для нее очевидным – расширить состав суда, введя туда «прогрессивно мыслящих судей» и оставив «мракобесов» в меньшинстве.

    Проблемой этого решения было то, что за последние 150 лет судейская «девятка» как-то устоялась в государственном сознании и воспринималась фундаментом, который лучше не трогать. Ее теоретическое расширение было довольно непопулярной мерой – настолько, что еще несколько лет назад Джо Байден сам её критиковал. Но партия сказала – надо, а геронтократия ответила – есть.

    На протяжении всей предвыборной кампании кандидат Байден отказывался отвечать на прямые вопросы о том, запустит ли он реформу Верховного суда. Став президентом – запустил, создав некую комиссию и дав ей полгода на то, чтобы подготовить проект реформы

    Было это прошлой весной. И ни слуху о той комиссии, ни духу. Популярный президент может позволить себе многое, в том числе и непопулярные в обществе преобразования, а такой президент, как Байден, нет. Планы демократов по установлению в стране однопартийной диктатуры разбились об американский быт, особенно сильно пострадав от ценников на заправках. В таких условиях увеличение состава SCOTUS не пройдет через Конгресс, несмотря на формальное большинство в нем Демпартии – умеренные политики от него уже откололись.

    И тогда радикалы решили взять инициативу в свои руки – «исправить» то, на что у Байдена рейтинга и здоровья уже не хватит.

     Утечки о возможном пересмотре дела «Роу против Уэйда» попали в прессу в начале мая. Вскоре Департамент внутренней безопасности предупредил: лето ожидается горячим, возможна лавина экстремистских акций со стороны тех, кому «консервативный реванш» в Верховном суде не понравится - движения BLM, радикальных феминисток, «прочойсеров» (они противостоят «пролайферам») и прочих уличных «леваков».

    На протяжении последнего месяца они пытались брать в осаду судейские дома. А в начале июня полиция задержала у дома судьи Кавано в Лос-Анджелесе 26-летнего Николаса Роске. При себе он имел пистолет, два магазина к нему, штык-нож, перцовый баллончик и молоток с гвоздодером. Сутки спустя против Роски официально выдвинули обвинение в покушении на убийство.

    </span><span>Бретт</span><span> </span><span>Кавано</span><span> (</span><span>фото</span><span>: Doug Mills/Global Look Press)

    Бретт Кавано (фото: Doug Mills/Global Look Press)

    Согласно утечкам в СМИ из ФБР, триггером для Роске стало то самое дело «Роу против Уэйда». При этом арест стал возможным благодаря тому, что «защитника прав женщин» сдал кто-то из своих - тех, кто не одобрял его радикальные методы.

    Пока о ходе расследования мало что известно, но воссоздать логику террориста можно. Согласно основному закону, членов SCOTUS взамен выбывших назначает действующий президент, – и не важно, как именно они выбыли, добровольно или в результате насильственного преступления. Другими словами, если бы Роске преуспел, Байден назначил бы какого-нибудь прогрессивного судью взамен выраженного консерватора Кавано. И не исключено, что то, что подавалось в прессе как новый вердикт по делу «Роу против Уэйда», обернется т.н. «мнением меньшинства».

    Впрочем, вопрос стоит не только о праве на аборт – ставки гораздо выше: в SCOTUS сейчас готовятся вердикты по нескольким резонансным делам, и его консервативное большинство стало неприемлемым для радикального меньшинства Америки слишком многим.

    С учетом, сколь много в стране огнестрельного оружия и как легко его достать, судей сейчас спасает прежде всего то, что они – жирные коты. Это то, что объединяет элиты США, демократ ты или республиканец, консерватор или восхищаешься BLM, требуешь «наказать погромщиков» или урезаешь бюджеты на полицию по требованию уличных радикалов. Жизнь в богатых пригородах, нашпигованных камерами и частной охраной, предохраняет от инцидентов даже надежнее, чем секьюрити из числа «федералов».

    Но в условиях, когда уровень жизни в стране резко падает, а радикализм протестующих растет, каждый из членов суда, кто не входит в «либеральную тройку» должен понимать, что на него уже объявлена охота.

    В особо тяжелые времена, когда волю пытаются диктовать обезумевшие уличные толпы, большая личная власть всегда означает большие личные риски. Это всегда обязывает – жить в эпоху перемен, даже если ты член очень маленького клуба особенно могущественных людей пока еще самой могущественной страны мира.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •