Трамп получил шанс стать последним президентом США

Всего за пять дней до того, как выборщики должны были проголосовать за Джо Байдена как за нового президента США, республиканцы наконец выкатили свое главное оружие – иск в Верховный суд от штата Техас, прежде не анонсировавшийся. Суд способен решить исход битвы в пользу Трампа, но для этого судьям придется очень быстро выбрать между двумя плохими вариантами – или президентство Байдена, или разруха.

Православному человеку доверять прорицателям и экстрасенсам непозволительно, атеисту – стыдно. Но тем, кто ненавидит США как субъект международной политики, наверняка захочется поверить в пророчество Эдгара Кейси – медиума из Кентукки, умершего в 1945-м, но до сих пор имеющего немало поклонников.

Считается, что он предсказал, к примеру, Великую депрессию и обе мировые войны, обретая свои прозрения в некой дремоте – пограничном состоянии между сном и бодрствованием. Еще одно из пророчеств Кейси гласит, что 44-й президент США станет последним.

44-й президент США - это Барак Обама. После его избрания некоторые особо впечатлительные американцы перебрались жить в бункеры и натурально ждали апокалипсиса - такова сила влияния Кейси (а также расизма). Но позднее концепция изменилась, и 44-м (то есть последним) президентом провозгласили Дональда Трампа, поскольку президентов нужно считать не по номерам, а по количеству (Гровер Кливленд - и 22-й, и 24-й, так как президентствовал с перерывом в четыре года).

Сейчас покойный Кейси неожиданно получил шанс не ошибиться в своем прогнозе. Речь не о том, что Дональд Трамп успеет развязать ядерную войну до инаугурации Джо Байдена, и Соединенные Штаты попросту перестанут существовать. Речь о том, что у Трампа появился шанс все-таки вырвать у Байдена победу с помощью клещей из судебной системы и партийной дисциплины.

Если сильно повезет, Трамп будет объявлен победителем выборов несмотря на то, что получил на семь миллионов голосов меньше Байдена и проиграл ему по голосам выборщиков. Он станет президентом-узурпатором, которого ненавидят СМИ, интеллигенция, Уолл-стрит, бюрократия, Демократическая партия, контролирующая Палату представителей, и целые армии уличных радикалов от BLM до «антифы».

Тогда начнется конфликт столь грандиозный, что способен породить что угодно, включая гражданскую бойню, мятеж, революцию, сецессию и, в конце концов, смену формы правления, обнуляющую порядок президентов в пользу первого, например, генерального секретаря.

Скорее всего, этого не будет, а все медиумы - мошенники. Тем не менее, неожиданно выяснилось, что претензии республиканцев на сохранение президентского поста серьезнее, чем казалось еще неделю назад, и на стол был выложен новый козырь (кстати, козырь по-английски trump).

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Юридическая война в спорных штатах к этому моменту была практически закончена, причем закончена абсолютно бесславно для Трампа. Под конец его первый генерал - личный адвокат и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани вообще заразился коронавирусом, что в его 76-летнем возрасте не шутки.

Теперь предлагается считать, что все это копошение было отвлекающим маневром, пока в почти секретных условиях ковалось настоящее оружие против Байдена. Этим оружием, эдаким засадным полком Боброка стал иск штата Техас в Верховный суд против Висконсина, Джорджии, Мичигана и Пенсильвании, где, как уверен Трамп, у него украли победу. Очень скоро к иску присоединились сразу 17 республиканских штатов - и это единодушие явно готовилось заранее, как и сам иск, где наверняка учли и взвесили все промахи и находки трамповских юристов в судах нижних инстанций.

Представлять этот иск перед Верховным судом вызвался сенатор от Техаса Тед Круз. Это серьезная фигура. Он имеет опыт работы в аппарате одного из судей ВС, репутацию одного из лучших юристов в Конгрессе и неординарный интеллект. Кстати, именно Круз изобрел те самые санкции, после которых строительство «Северного потока - 2» действительно застопорилось.

В 2016-м он проиграл Трампу на праймериз и поддержал его на выборах с, по собственным словам, тяжелым сердцем. Но потом, когда выяснилось, что новый президент располагает преданным электоратом, а демократы как будто сорвались с цепи, стал стойким трампистом. Быть трампистом для республиканца нынче выгодно, Круз же, повторимся, очень умный человек.

От его ума в этом декабре зависит частичка важнейшего исторического процесса, а все остальное зависит от Верховного суда. Это по-настоящему всемогущая контора с неподконтрольными никому людьми, которые способны определять судьбы Америки на десятилетия вперед, а отменить их вердикты можно только через поправки в конституцию. И это при том, что основная функция суда звучит скромно - это последняя апелляционная инстанция, где взвешивают дела на их соответствие основному закону. Доказательства при этом не предъявляются и не рассматриваются, как судьи решили, так и будет - точка.

Но в тех редких случаях, когда одни штаты судятся с другими (как сейчас Техас с «сомнительной четверкой»), это значительно больше похоже на традиционные слушанья с прением сторон и смотром доказательств. Начинается новая игра, и в случае выигрыша в ней Трамп может попробовать задержаться в Белом доме еще на четыре года.

Формально большинство в ВС сейчас у судей-консерваторов - шесть из девяти, причем троих из шести назначил сам Трамп (на что, уверены демократы, не всегда имел моральное право, о чем нам, возможно, еще придется вспомнить).

Однако судьи почти неуязвимы и подчас голосуют совсем не так, как можно было бы от них ожидать.

Как правило, вразрез с генеральной линией партии идут именно консерваторы. Например, гей-браки были легализованы повсеместно в США благодаря голосу Энтони Кеннеди (нет, не родственник), которого выдвигал твердокаменный республиканец и традиционалист Рейган. А назначенец Трампа - Нил Горсач уничтожил половину штата Оклахома, за что пока еще действующий президент обязательно бы его укорил, но вмешиваться не имеет права.

У судей нет никаких партийных и политических обязательств, они назначаются пожизненно и выносят вердикт на основании собственного видения основного закона страны.

Техас при поддержке еще как минимум 17 штатов попытается доказать, что «сомнительная четверка» нарушила конституцию, когда ввела на своей территории новые правила голосования по почте - логичные в ковидную эпоху, но уязвимые для фальсификаций. Если он убедит в этом хотя бы пять судей, Байден рискует получить инфаркт, но не один только Байден.

Какой бы путь стране ни предложило судейское большинство в приемлемом для Трампа случае, он чреват либо эпохальным политическим кризисом и межпартийной мясорубкой, либо вторым сроком «оранжевого чудовища» с забастовками, герильей, сепаратизмом и прочими признаками гибели американского государства в его нынешнем виде.

Кризис будет в том случае, если ВС постановит пересчитать бюллетени в спорных штатах так, чтобы отделить от законных те, что пришли по почте и признаны незаконными. Подобное либо невозможно технически - всё давно смешали в общих кипах, либо займет очень много времени, а США, начиная с 20 января, будет руководить нынешний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси - волевая и хитрая 80-летняя дама, с удовольствием пристрелившая бы Трампа в упор и лично, если бы ей это разрешил Верховный суд.

Другой вариант - это передача права назначить выборщиков в палаты представителей штатов «сомнительной четверки». Если предположить, что республиканцам удастся соблюсти партийную дисциплину, то Трамп получит большинство голосов - «слоны» контролируют местные парламенты во всех четырех штатах.

Если ни Трампу, ни Байдену не удастся получить большинство в 270 голосов (например, ВС постановит не учитывать голоса от «сомнительной четверки»), право выбора президента перейдет в Конгресс, чего не было почти 200 лет - с тех самых пор, когда президентом стал представитель Демократическо-республиканской партии (смешно, но была тогда и такая) Джон Куинси Адамс, посол США в России в период ее войны с Наполеоном на своей территории.

Выборы в целом по стране и по выборщикам он тоже проиграл. Переезд Адамса в тогда еще свеженький Белый дом стал возможен в силу того, что за президента конгрессмены голосуют по принципу «один штат - один голос». В наши дни расклад сулит победу Трампа - республиканские представители в большинстве у 26 штатов из 50, только вот партийная дисциплина среди них должна быть такая, какая не всегда была даже у председателя Мао.

Другими словами, шансы микроскопические. На каждом этапе и при любом сценарии демократы и их спонсоры будут драться насмерть. Они способны пойти очень далеко - вплоть до «майдана» американского образца, которому республиканцы (опять же, при большом везении) смогут противопоставить только армию (хрестоматийные реднеки из пригородов пускай и вооружены до зубов, а всей душой своей против BLM и им подобных, как показала практика, неохотно выбираются из мест естественного обитания, в отличие от актива «антифы»).

Всё госуправление, вся политическая система страны начнут метафорически кровоточить, параллельно реальная кровь будет литься на улицах.

Все понимают, насколько велики риски и сколь дорого все это может обойтись Америке, так что стоит ждать того, что кто-нибудь на своем этапе - судьи, выборщики или конгрессмены - решит поставить точку и отдать Белый дом Байдену.

В конце концов, это вполне приемлемый вариант для республиканцев, ведь в лице Байдена они получат очень слабого президента с сомнительной легитимностью, который будет вынужден считаться с их мнением. От таких удобно требовать компромиссов и компенсаций, при таких легко пресечь возможности для фальсификаций в будущем и взять реванш через четыре года.

Им проще предать Трампа, чем рискнуть собой и страной. А то как бы у газеты The New York Times не появился повод опубликовать на передовице портрет Эдгара Кейси и надпись «Он был прав!»

Это, конечно, только в том случае, если в новой - расколотой, разобранной, погрязшей в смуте Америке вообще будут газеты.