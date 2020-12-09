Требование Техаса об отмене итогов выборов поддержали 17 штатов

Представители 17 штатов подали в Верховный суд США обращение в поддержку иска генпрокурора Техаса Кена Пакстона о признании недействительными итогов выборов в четырех американских штатах, где победу одержал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, сообщает Reuters.

Алабама, Арканзас, Западная Вирджиния, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Оклахома, Северная Дакота, Теннесси, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина, Юта подали обращение так называемых «друзей суда». В американской правовой системе это внешние заинтересованные лица и группы, не являющиеся сторонами дела, которые могут подавать в суд свое мнение относительно судебного разбирательства, передает ТАСС.

Ранее Генпрокурор Техаса Кен Пакстон призвал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в четырех штатах, где победителем признали Джозефа Байдена. Генпрокурор Техаса выразил уверенность, что Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин «воспользовались пандемией нового коронавируса, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании, таким образом они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года».

В среду Верховный суд США отклонил иск республиканцев о пересмотре итогов выборов в Пенсильвании. В понедельник федеральные окружные суды в штатах Джорджия и Мичиган отклонили иски с требованием признать победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах. Ранее глава Джорджии Брайан Кемп отказался созывать заседание местного законодательного собрания по требованию Трампа.

Напомним, в конце ноября Трамп заявил о готовности покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. При этом глава американской администрации заявил о выявлении фактов массового мошенничества в ходе всеобщих выборов и сравнил США со страной третьего мира.

Ранее глава Белого дома выражал уверенность, что Демократическая партия проиграла на американских выборах вопреки всем предпринятым в ходе голосования махинациям. Он также обещал подать крупный иск о фальсификациях в ходе выборов. Глава Белого дома заявлял, что следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов. Он также говорил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано.