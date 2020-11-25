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25 ноября, среда  |  Последнее обновление — 17:09  |  vz.ru
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Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика

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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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Как Байден будет вырывать власть из рук Дональда Трампа

Ключевые символы исполнительной власти в США уже начали свой путь в руки администрации Байдена REUTERS/Hannah McKay
Дональд Трамп проигрывает, но не сдается. Именно так можно было бы описать процесс, который сейчас происходит в коридорах власти Америки: все еще действующий президент США формально разрешил, но на самом деле мешает избранному главе государства получить рычаги управления страной. Как все это делает Трамп – и каковы его истинные мотивы? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

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    Прощаться с Трампом пока еще рано

    Как минимум Трамп сохранит серьезное влияние на партию. Как максимум возьмет реванш через четыре года    25 ноября 2020, 16:33
    Фото: Evan Vucci/АР/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Со стороны кажется, что дела у Трампа хуже некуда: суды отклоняют иски, однопартийцы советуют сдаться, федеральные ведомства начинают процесс передачи власти людям Джо Байдена. Тем не менее у пока еще действующего президента очень много оснований для того, чтобы не считать себя окончательно побежденным. Роль Трампа в большой политике еще не сыграна до конца.

    После скандальной, но небольшой задержки в США официально стартовал процесс смены государственной власти, и Дональд Трамп с этим, кажется, смирился. Тем не менее он отказывается признавать поражение и утверждает, что игра все-таки не закончена: якобы у него на руках достаточно информации о нарушениях, чтобы изменить результаты выборов как минимум в четырех штатах.

    «Наш главный иск, который раскрывает в мельчайших деталях все фальсификации на выборах и более того, скоро будет подан. Подтасованные выборы!» – пообещал президент в Twitter.

    Пока что таких деталей явлено подозрительно мало. Общеизвестны рассуждения о том, что выборы могли быть сфальсифицированы, и даже описания того, как именно это могло произойти. Гораздо хуже с фактами, что это действительно произошло и изменило итоги голосования, то есть с такими фактами, какие мог бы учесть суд.

    Результат на табло: юристы Трампа подали 19 исков в пяти штатах, из них 17 были отклонены, не приняты к рассмотрению или отозваны, и только один удовлетворен.

    Касательно одного из исков судья Мэттью Бранн, от которого ждали запрета на утверждение результатов подсчtта голосов в штате Пенсильвания, высказался так:

    «Можно было бы ожидать, что, добиваясь такого поразительного исхода, истец придет, вооруженный убедительными юридическими аргументами и фактическими доказательствами махровой коррупции. Тогда у суда не будет иного выбора, кроме как с сожалением удовлетворить иск, несмотря на то влияние, которое это окажет на огромное количество граждан. Этого не случилось. Вместо этого суду были предоставлены вымученные безосновательные доводы и спекулятивные предположения, не заложенные в первоначальном иске и не подтвержденные доказательствами. В США такое не может служить основанием для лишения голоса хотя бы одного избирателя, не говоря уже о лишении голосов всех избирателей шестого по населению штата».

    Необходимо подчеркнуть, что Бранна относят к консервативным судьям и сторонникам республиканцев. То есть аргументы адвокатов Трапа признают несостоятельными даже те, в ком можно заподозрить излишнюю лояльность к ним.

    То же самое может повториться и в Верховном суде США (он же SCOTUS), хотя консерваторы с недавних пор располагают там уверенным большинством, а за иски по оспариванию результатов выборов в колеблющихся штатах будут отвечать как раз консервативные судьи. Специалисты по конституционному праву США все равно оценивают шансы Трампа на успех как незначительные – на уровне статпогрешности.

    Но сам он, если судить по главному отражению мыслей и чувств президента США – Twitter, делает ставку как раз на SCOTUS и всячески дает понять – это именно конституционное дело, так что чем больше исков оперативно отклонят судьи низших инстанций, тем раньше разбирательство перейдет к сути.

    «На выборах 2020 года была разрушена и попрана наша великая конституция. Она подверглась такому нападению, как, возможно, никогда ранее!» – как бы намекает Трамп.

    В принципе, Верховный суд – неуязвимая и по-настоящему всемогущая в США инстанция, вершащая судьбы целых поколений. В силу этого его вердикт может быть любым, но в рамках коридора возможностей Трампа просматривается только признание недействительными результатов выборов в нескольких штатах, что перенесет борьбу за Белый дом в коллегию выборщиков, где у Байдена математически лучше шансы, а если победителя не определят и там, будет голосовать Конгресс, где большинство у демократов.

    Но с Трампом после этого мы все равно не попрощаемся. По крайней мере, не так, как рассчитывали демократы. Или даже не навсегда.

    Как минимум он сохранит очень серьезное влияние на Республиканскую партию. Как максимум может взять реванш на выборах через четыре года.

    В пользу президента, которого называли «электоральной случайностью» и «сбоем в системе», неожиданно заговорила социология. Большинство американцев предсказуемо считает, что Трамп должен передать власть Байдену (что может быть вызвано в том числе нежеланием общества распалять конфликт и рисковать работоспособностью государства), но в частностях обнаруживаются удивительные вещи.

    К примеру, только 3% избирателей пока еще действующего президента считают победу Байдена легитимной. А 72% заявили, что продолжат поддерживать именно Трампа, а не партию в целом, если он вдруг решит ее покинуть.

    Согласно другому опросу, 47% американцев выступают за то, чтобы Трамп выставлял свою кандидатуру на выборах 2024 года, что сопоставимо с уровнем его поддержки в лучшие месяцы президентства. Причем такого мнения придерживается 75% сторонников республиканцев, которых нельзя заподозрить в злорадной логике типа «пусть его еще раз отделают».

    Если Трамп действительно решится на реванш, он легко пройдет через горнило праймериз, пророчат итоги третьего соцопроса. Сейчас за него готовы отдать голоса 53% американских консерваторов, причем на втором месте в списке возможных кандидатур находится вице-президент Майкл Пенс с 12% поддержки, а на третьем – сын Трампа.

    Получается, 45-й президент был не «недоразумением», а реальным выразителем интересов избирателей великой старой партии, которые в нем не разочаровались и готовы дать второй шанс.

    Об этом же говорит и тот факт, что за четыре года у Трампа стало на 10 миллионов избирателей больше, а его соперник Байден победил в рекордно малом для избранного президента количестве округов (зато в наиболее населенных из них).

    В теории «невозможный Трамп» должен был быстро превратиться в «хромую утку» по имени Дональд, а в реальности имеет большее влияние на партию, чем любой уходящий президент-республиканец за последние полвека.

    Четыре года назад Трамп ворвался в республиканскую элиту как чужак и возмутитель спокойствия. Но с тех пор успел привлечь в партийные структуры и провести в Конгресс близких себе по взглядам и ориентирующихся лично на него политиков – новое поколение «слонов». Теперь в наиболее крупных республиканских течениях предлагают ориентироваться на трамповский стиль в политике и сделать «трампизм» чем-то вроде идеологии как минимум на следующие два-четыре года.

    Популярность уходящего президента осознают и его противники внутри партии. Легенда американской журналистики Карл Бернстайн насчитал два десятка сенаторов-республиканцев, которые ненавидят или презирают Трампа, но почти никто из них никогда не говорил об этом открыто. Дело не в том, что им что-то грозит за внутрипартийный раскол (сенаторы Маккейн и Ромни были с Трампом «на ножах», и ничего), а в том, что за расколом может последовать поражение на выборах – ядерный электорат Трампа просто проигнорирует «предателей».

    На ваш взгляд

     
    Верите ли вы в честность американских выборов?


    Обсуждение:  133 комментария
    В конечном счете тот, кого обещали выкинуть на обочину политической жизни, как чучело и неудачника, даже может вернуться в Белый дом – и в глазах очень многих это окажется справедливым. К следующим выборам Трампу уже успеет исполниться 78 лет, но это столько же, сколько сейчас Байдену. И в истории США уже был прецедент, когда глава государства уходил с поста, чтобы вернуться на него через четыре года (Гровер Кливленд; правда, его второе президентство оказалось весьма неудачным).

    Никогда не сдаваться и требовать реванша – это как раз в духе Трампа. И даже если все доводы в пользу его возможного камбэка окажутся оторванными от реальности, уходить на пенсию он все равно не станет. Ему чисто психологически необходимы толпа сторонников и гипертрофированное внимание к своей персоне. Чтобы сохранить хотя бы это, Трамп будет вкладываться в продвижение своих единомышленников и, согласно некоторым данным, в создание собственного медиахолдинга, чтобы противостоять либеральным СМИ.

    Как следствие, политические похороны Трампа отложатся на неопределенный срок. И не факт, что Байден успеет на них простудиться.

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