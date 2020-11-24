Трамп пообещал крупный иск о фальсификациях

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что скоро будет подан крупный иск, который раскроет подробности фальсификаций на выборах.

«Наш большой иск, который раскрывает в мельчайших деталях все фальсификации на выборах и более того, скоро будет подан. Подтасованные выборы!» – написал он в своем Twitter.

Таким образом он прокомментировал результаты опроса, проведенного изданием Politico и компанией Seven Letter Insight, который показал, что 79% сторонников Трампа считают, что выборы были «украдены». «Они на 100% правы, но мы бьемся изо всех сил», – добавил президент.

Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем.