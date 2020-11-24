Трамп отказался признавать победу Байдена на выборах в США

Президент США Дональд Трамп отказался признавать результаты выборов, несмотря на принятое Управлением общих служб (GSA) решение о начале процесса передачи власти Джозефу Байдену.

«Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости», – передает ТАСС сообщение Трампа.

Напомним, Трамп сообщил, что рекомендовал главе Управления общих служб США Эмили Мерфи «делать все, что нужно» относительно первоначальных протоколов передачи президентских полномочий. Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Прежде Мерфи отказывалась признать Байдена победителем на выборах главы государства. Исполнительный директор штаба Байдена Йоханнес Абрахам заявил, что в США начинается формальная процедура передачи президентской власти Джо Байдену.

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