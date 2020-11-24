Трамп объяснил поручение о передаче власти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что начало процедуры передачи власти его противнику-демократу Джо Байдену не означает окончательного итога прошедших выборов.

«Помните, Управление общих служб (GSA) отработало прекрасно, Эмили Мерфи проделала великолепную работу, но GSA не определяет, кто будет следующим президентом США», – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Трамп сообщил, что рекомендовал главе Управления общих служб (GSA) Эмили Мерфи «делать все, что нужно» относительно первоначальных протоколов передачи президентских полномочий.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем.

Прежде Мерфи отказывалась признать Байдена победителем на выборах главы государства.

При этом Трамп не стал признавать результаты выборов. «Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости», –заявил президент США.