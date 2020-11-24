За участие Трампа в выборах-2024 высказались почти 50% жителей США

Около 47% жителей США выступают за то, чтобы действующий президент страны Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Hill и Harris Poll.

Как отмечает издание, этой точки зрения в основном придерживаются сторонники республиканцев – 75% респондентов, поддерживающих именно эту партию. Среди участников исследования, поддерживающих Демократическую партию, таковых только 24%. Опрос проводился с 17 по 19 ноября. Участие в нем приняли 1873 зарегистрированных избирателя. Статистическая погрешность составляет около 2,26 процентного пункта, передает ТАСС.

Около 58% избирателей в США считают, что Трамп должен признать поражение на выборах и не ждать пересчета голосов, следует из данных опроса Центра политических наук Гарвардского университета и исследовательской фирмы Harris Poll. Среди республиканцев такого мнения придерживаются около 30% избирателей, а 70% считают, что нужно ждать. Среди демократов 87% избирателей считают, что Трамп должен признать поражение. Как показали результаты опроса, 35% американцев считают, что Трамп одержал победу на выборах в США. Около 63% опрошенных уверены, что выборы были честными, 61% участвовавших в исследовании удовлетворены исходом прошедших выборов, передает РИА «Новости».

Согласно данным исследования, большинство избирателей считают, что СМИ не должны объявлять результаты голосования до окончательного утверждения штатами. Такого мнения придерживаются по меньшей мере 72% опрошенных. Опрос Гарвардского университета и компании Harris Poll проводился с 17 по 19 ноября 2020 года. В нем участвовали 2205 американских избирателей.

Напомним, Трамп сообщил, что рекомендовал главе Управления общих служб США Эмили Мерфи «делать все, что нужно» относительно первоначальных протоколов передачи президентских полномочий. Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Прежде Мерфи отказывалась признать Байдена победителем на выборах главы государства. Исполнительный директор штаба Байдена Йоханнес Абрахам заявил, что в США начинается формальная процедура передачи президентской власти Джо Байдену.

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