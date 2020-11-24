За участие Трампа в выборах-2024 высказались почти 50% жителей США

Взгляд
24 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 07:27  |  vz.ru
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Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

Российские аэропорты заполнены, в отличие от многих зарубежных Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский рынок авиаперевозок показал колоссальную устойчивость по сравнению с зарубежными на фоне пандемии – отечественные аэропорты вошли в число самых загруженных в Европе. Летать по России некоторые перевозчики стали даже больше, чем в прошлом году. Как возник подобный эффект и почему, несмотря на подобные показатели, вероятность банкротства авиакомпаний по-прежнему высока? Подробности...
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Байден станет вторым «фейковым президентом» после Кеннеди

Согласно популярной теории, Кеннеди убили те же люди, которые сфальсифицировали выборы в его пользу Henry Burroughs/AP/ТАСС
Либеральные СМИ в один голос утверждают, что выборы в США невозможно сфальсифицировать. Тем не менее история знает примеры обратного, причем самые скандальные выборы обеспечили победу одного из самых любимых в стране президентов – Джона Кеннеди. Поставив на католика, мафия тогда просчиталась. Просчитается ли она теперь? Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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Украина грезит миллиардами на «восстановление Донбасса»

Донецкий аэропорт был инфраструктурным символом Донбасса, пока его не разрушили ВС Украины Dmitry Lovetsky/ТАСС
Украинские политики озвучили новую сумму средств, необходимую для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса – 21 млрд долларов. Причем, как уверяют в Киеве, некие страны и международные организации готовы инвестировать в регион сразу после завершения демилитаризации. Насколько верны расчеты украинских политиков и что на этот счет думают в самом Донбассе? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Жрецы «свободы» цензурируют яйцеголовых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нужно как-то привыкнуть к тому, что в момент успешности нелиберальный канал без малейших объяснений снесут в Youtube. Уже многие и многие привыкли к регулярным банам в Facebook по самым странным и неожиданным поводам. Подробности...
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Иногда банан – это просто банан

Максим Соколов, публицист
Головы у экзальтированных конспирологов и так нетвердые. А затянувшееся судебное представление по делу доцента Соколова прямо-таки приглашает их к тому, чтобы громоздить версии о заговоре бонапартистов. Подробности...
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Что менялось в нашей жизни при смене президентов США

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Главная засада на пути Соединенных Штатов из прошлого в будущее – идеология успеха, порождение протестантской веры. «Я преуспеваю – значит, я угоден Господу». Подробности...
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Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Санду провоцирует Россию

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Почему Армения не признала Карабах?

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    За участие Трампа в выборах-2024 высказались почти 50% жителей США

    24 ноября 2020, 07:27

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Около 47% жителей США выступают за то, чтобы действующий президент страны Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Hill и Harris Poll.

    Как отмечает издание, этой точки зрения в основном придерживаются сторонники республиканцев – 75% респондентов, поддерживающих именно эту партию. Среди участников исследования, поддерживающих Демократическую партию, таковых только 24%. Опрос проводился с 17 по 19 ноября. Участие в нем приняли 1873 зарегистрированных избирателя. Статистическая погрешность составляет около 2,26 процентного пункта, передает ТАСС.

    Около 58% избирателей в США считают, что Трамп должен признать поражение на выборах и не ждать пересчета голосов, следует из данных опроса Центра политических наук Гарвардского университета и исследовательской фирмы Harris Poll. Среди республиканцев такого мнения придерживаются около 30% избирателей, а 70% считают, что нужно ждать. Среди демократов 87% избирателей считают, что Трамп должен признать поражение. Как показали результаты опроса, 35% американцев считают, что Трамп одержал победу на выборах в США. Около 63% опрошенных уверены, что выборы были честными, 61% участвовавших в исследовании удовлетворены исходом прошедших выборов, передает РИА «Новости».

    Согласно данным исследования, большинство избирателей считают, что СМИ не должны объявлять результаты голосования до окончательного утверждения штатами. Такого мнения придерживаются по меньшей мере 72% опрошенных. Опрос Гарвардского университета и компании Harris Poll проводился с 17 по 19 ноября 2020 года. В нем участвовали 2205 американских избирателей.

    Напомним, Трамп сообщил, что рекомендовал главе Управления общих служб США Эмили Мерфи «делать все, что нужно» относительно первоначальных протоколов передачи президентских полномочий. Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Прежде Мерфи отказывалась признать Байдена победителем на выборах главы государства. Исполнительный директор штаба Байдена Йоханнес Абрахам заявил, что в США начинается формальная процедура передачи президентской власти Джо Байдену.

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