Большинство республиканцев поддержали Трампа как кандидата на выборах 2024 года

Большинство республиканцев поддерживают Дональда Трампа как потенциального кандидата на президентских выборах 2024 года, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного изданием Politico.

Так, свою поддержку его кандидатуры высказали 53% республиканцев и независимых избирателей, склоняющихся к Республиканской партии. Нынешнего вице-президента Майка Пенса в этом качестве поддержали только 12% респондентов. На третьем месте Дональд Трамп-младший с 8% поддержки, передает РИА «Новости».

Следом идут сенаторы Том Коттон, Тед Круз и Митт Ромни, а также экс-постпред США при ООН Никки Хейли. При этом 3% опрошенных сообщили, что выбрали бы кого-то другого. Опрос проводился компанией Morning Consult 21-23 ноября онлайн среди 1990 зарегистрированных избирателей.

Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем.