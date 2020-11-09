Президент Байден: Хорошо или плохо для России? Как сфальсифицировать выборы в США Возможная фальсификация результатов выборов президента США – одна из самых обсуждаемых тем на планете. Как подобное стало возможным? Означает ли это, что мы наблюдаем смерть американской демократии? Сможет ли Трамп добиться справедливости?

