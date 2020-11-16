Трамп заявил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов

Действующий американский президент Дональд Трамп заявил о серьезном нарушении Конституции США во время прошедших 3 ноября в стране выборов.

«Почему лживые СМИ постоянно предполагают, что [кандидат от демократов] Джо Байден займет пост президента [США], даже не позволяя нашей стороне показать, к чему мы только готовимся, насколько серьезно была разрушена и попрана наша великая Конституция на выборах 2020 года. Она подверглась такому нападению, как, возможно, никогда ранее!» – написал Трамп в своем Twitter.

Он вновь повторил, что «во многих штатах большое количество наблюдателей [от республиканцев] выгоняли из помещений для подсчета голосов» американских избирателей, «миллионы избирательных бюллетеней были переделаны демократами». «Лица, ответственные за обеспечение соблюдения нашей Конституции, не могут допустить, чтобы на выборах 2020 года были объявлены сфальсифицированные результаты. Весь мир смотрит на нас!» – заключил американский лидер.

«Многие судебные иски, которые рассматриваются по всей стране, – это не наши иски, это иски людей, которые стали свидетелями ужасных злоупотреблений. Наши серьезные [судебные] дела, показывающие неконституционность выборов 2020 года, и возмущение тем, что было сделано для изменения [их] результатов, скоро будут поданы!» – написал глава Белого дома в Twitter.

Во вторник генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации на американских президентских выборах.

Напомним, в минувшую субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о женщине, преградившей путь к высшей власти кандидату от Демократической партии США.

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