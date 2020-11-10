Fox News сообщил о фальсификациях на выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп собирает доказательства фальсификации президентских выборов, сообщает Fox News, отмечая, что в списках проголосовавших в ряде штатов оказались давно умершие люди. Как отмечает телеканал, это подрывает доверие не только к результату минувших выборов, но и к американской системе в целом.

Избирательный штаб главы Белого дома уже получил письменные показания свидетелей нарушений в штатах Пенсильвания, Невада и Мичиган, передает RT со ссылкой на телеканал Fox News.

Так, сообщается, что в Неваде проголосовал житель, умерший три года назад, а в Пенсильвании свидетели рассказали о голосовании тех, кто родился еще в XIX веке. В Республиканской партии заявили, что сотни подобных случаев могли произойти и в других штатах. Кроме того, у республиканцев есть свидетельства подтасовок бюллетеней в Неваде, причем это происходило на глазах сотрудников избирательного департамента и лиц, осуществляющих надзор за нарушениями, отмечается в сообщении. Уточняется, что люди приносили «охапки бюллетеней в фургон избирательной кампании кандидата от демократов Джо Байдена, заполняли и клали в конверты с обратным адресом». При этом сторонники Байдена пытались скрыть это, образовав живую стену.

Источник утверждает, что сотрудники телеканала нашли подтверждения фальсификации выборов. Как считают телеведущие, это может подорвать доверие ко всей американской системе. Между тем чиновник из Джорджии Гэбриел Стерлинг признал случаи нарушений на выборах в штате. Он сообщил, что некоторые отдали свой голос дважды, также по его словам, были и те, кто не имел права голосовать в Джорджии.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Тем времен Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сфальсифицировать выборы в США.