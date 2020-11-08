Трамп обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на выборах

|
|
8 ноября, воскресенье | Последнее обновление — 23:25 | vz.ru
Разделы
Мир нашел новую альтернативу доллару
В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок
Российская вакцина прорвала европейскую блокаду
За свою «историю успеха» Литва расплатилась демографической катастрофой
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
У Трампа не получилось отменить будущее
Дмитрий Ольшанский, публицист
Новый порядок – это пять М: миллионеры – мегаполисы – мигранты – меньшинства – матриархат. Странный, но отлично работающий союз элит с люмпенами против обывателя, скрепленный поощряемым везде кочевничеством и натравливанием женщин на мужчин. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Республиканцы «сливают» Трампа
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
У действующих элит существует желание консолидации вокруг будущего и решения проблем постпандемийного мира. А с Трампом никакая консолидация, никакая повестка сотрудничества и восстановления невозможна. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
На Украине новый государственный переворот
Павел Волков, публицист
Когда мы говорим, что Украина управляется из американского посольства, это не фигура речи, а факт жизни. Именно американцы после Майдана курировали создание странных органов по борьбе с коррупцией с не до конца понятным подчинением. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий
На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительностиПодробности...
Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»
Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флагПодробности...
Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками
Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашкамиПодробности...
15:53
Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры
Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.Подробности...
11:04
В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки
Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.Подробности...
11:19
Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту
Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
© 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
На главную страницу •