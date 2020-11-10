Генпрокурор США поручил проверить возможные фальсификации на выборах

Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать «состоятельные обвинения» в возможных фальсификациях на президентских выборах, сообщает Business Insider со ссылкой на одно из информационных агентств.

Барр заявил американским прокурорам, что они могут организовывать расследования, «если есть четкие и явно заслуживающие доверия обвинения в нарушениях, которые, если они верны, потенциально могут повлиять на исход федеральных выборов в отдельном штате». Между тем, издание отмечает, что пока что свидетельств таких нарушений мало, передает Ино-ТВ.

Фальсификация результатов голосования, в том числе подделка отправленных по почте бюллетеней, встречается крайне редко из-за децентрализованного характера избирательной системы США, а также из-за принятых штатами различных мер по проверке подлинности бюллетеней и по выявлению и предотвращению фальсификаций, говорится в статье.

По словам независимых наблюдателей, у них нет доказательств того, что на прошедших президентских выборах совершалось подобное мошенничество.

Издание The New York Times сообщило, что спустя всего несколько часов после того, как Барр отправил служебную записку, высокопоставленный следователь Минюста по расследованию фальсификаций при голосовании Джеймс Пилджер ушел со своей должности и перешел в другой отдел.

«Ознакомившись с новой политикой и ее последствиями. Я должен с сожалением уйти в отставку с должности директора Отдела электоральных преступлений», – написал Пилджер в электронном письме своим коллегам,

Как отмечает Business Insider, новость о служебной записке Барра появилась на фоне того, как действующий президент США Дональд Трамп и некоторые ведущие республиканцы продолжают делать необоснованные заявления о широко распространенных фальсификациях при голосовании, в то время как сам Трамп отказался признать свое поражение от избранного президента Джо Байдена.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Джона Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Тем времен президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах. Кроме того, он заявил, что намерен добиваться правды в судебных инстанциях. Вплоть до Верховного суда, который уже потребовал считать отдельно бюллетени в Пенсильвании, пришедшие на участки после 3 ноября – на случай, если будет принято решение о том, что эти бюллетени аннулируются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сфальсифицировать выборы в США.

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