Генпрокурор США поручил проверить возможные фальсификации на выборах

Взгляд
10 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:26  |  vz.ru
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Смена хозяина Белого дома ускоряет строительство «Северного потока – 2»

Завершать строительство «Северного потока – 2» надо как можно быстрее CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС
Победа Джо Байдена может изменить отношение США к строительству «Северного потока – 2». Ведь, с одной стороны, демократ не связан с нефтегазовыми кругами, с другой – постарается не усложнять отношения с Германией и деликатно решить этот вопрос. Но мягкая позиция Байдена по отношению к газопроводу может обернуться для него обвинениями со стороны республиканцев. Будет ли достроен газопровод? Подробности...
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Что стало причиной ротации в правительстве Мишустина

Михаил Мишустин и многие его министры знают о коронавирусе не понаслышке Александр Астафьев/ТАСС
Команда Михаила Мишустина обновится сразу на треть: сменятся главы Минэнерго, Минтранса и других ключевых структур. Действующему правительству вообще не позавидуешь, ему с ходу пришлось вступить в поединок с пандемией. При этом никто не отменял и задач по выполнению нацпроектов. Возможно, именно поэтому – из-за двойной нагрузки – и пришлось спустя десять месяцев устроить ротацию в кабинете министров? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Армения проигрывает последний бой за Карабах

Азербайджанский флаг над городом Шуши Минобороны Азербайджана/ТАСС
Судя по всему, Азербайджан взял стратегическую позицию в ходе своего наступления на Карабах – город Шуша. В непосредственной близости от Шуши находится столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. И НКР, и Армения находятся на грани национальной катастрофы. Что еще может спасти их? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Распад американской демократии выдают за ее торжество

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все, чем Запад мог хвалиться – свободные и честные выборы, свобода информации, доверие к своим гражданам – быстро разваливается. Это грандиозная трагедия, и происходящее, определенно, не делает мир лучше. Подробности...
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Армения проиграла вторую карабахскую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
9 ноября было согласовано трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. И оно стало крайне тяжелым для Еревана. Но вина за такой итог войны лежит исключительно на самой Армении. Подробности...
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Глобалисты нанесли контрудар по Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Еще один набор правил прекратил свое существование на наших глазах. Только на сей раз речь идет о внутренних правилах самого Запада. И это лишь ускорит те тектонические изменения в мире, которые начались пять-семь лет назад. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Обсуждение: 7 комментариев

Почему Трамп проиграл

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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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  • Нет, пусть все остается как есть
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Кто победит на выборах президента США?
  • Байден

  • Трамп
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    Генпрокурор США поручил проверить возможные фальсификации на выборах

    10 ноября 2020, 18:16

    Текст: Ксения Панькова

    Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать «состоятельные обвинения» в возможных фальсификациях на президентских выборах, сообщает Business Insider со ссылкой на одно из информационных агентств.

    Барр заявил американским прокурорам, что они могут организовывать расследования, «если есть четкие и явно заслуживающие доверия обвинения в нарушениях, которые, если они верны, потенциально могут повлиять на исход федеральных выборов в отдельном штате». Между тем, издание отмечает, что пока что свидетельств таких нарушений мало, передает Ино-ТВ.

    Фальсификация результатов голосования, в том числе подделка отправленных по почте бюллетеней, встречается крайне редко из-за децентрализованного характера избирательной системы США, а также из-за принятых штатами различных мер по проверке подлинности бюллетеней и по выявлению и предотвращению фальсификаций, говорится в статье.

    По словам независимых наблюдателей, у них нет доказательств того, что на прошедших президентских выборах совершалось подобное мошенничество.

    Издание The New York Times сообщило, что спустя всего несколько часов после того, как Барр отправил служебную записку, высокопоставленный следователь Минюста по расследованию фальсификаций при голосовании Джеймс Пилджер ушел со своей должности и перешел в другой отдел.

    «Ознакомившись с новой политикой и ее последствиями. Я должен с сожалением уйти в отставку с должности директора Отдела электоральных преступлений», – написал Пилджер в электронном письме своим коллегам,

    Как отмечает Business Insider, новость о служебной записке Барра появилась на фоне того, как действующий президент США Дональд Трамп и некоторые ведущие республиканцы продолжают делать необоснованные заявления о широко распространенных фальсификациях при голосовании, в то время как сам Трамп отказался признать свое поражение от избранного президента Джо Байдена.

    Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Джона Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

    Тем времен президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах. Кроме того, он заявил, что намерен добиваться правды в судебных инстанциях. Вплоть до Верховного суда, который уже потребовал считать отдельно бюллетени в Пенсильвании, пришедшие на участки после 3 ноября – на случай, если будет принято решение о том, что эти бюллетени аннулируются.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сфальсифицировать выборы в США.

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