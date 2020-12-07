Власти Джорджии отказались менять ради Трампа «правила игры» на выборах

Глава штата Джорджия Брайан Кемп, которого президент США Дональд Трамп попросил созвать заседание местного законодательного собрания, не будет этого делать, сообщил вице-губернатор Джорджии Джефф Данкан.

Данкан заявил, что «на этом этапе выборов» в штате «определенно не собираются менять правила игры», а «продолжат следовать букве закона». Сам Данкан – однопартиец Трампа, голосовал за действующего президента США. При этом он заявил: «Я горжусь тем, что мы можем оценить результаты голосования по итогам проведенного трижды подсчета голосов». По его словам, «выборы были проведены абсолютно честно». Он раскритиковал Трампа за «дезинформацию» о нарушениях на выборах, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, Трамп заявил, что Кемп должен созвать заседание местного законодательного собрания, чтобы обсудить итоги выборов. По утверждению Трампа, он «легко и быстро» выиграет Джорджию, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях. Ряд сторонников Трампа считают, что местные легислатуры (законодательные собрания) могут назначить дружественных ему выборщиков вопреки результатам голосования.

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