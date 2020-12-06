Трамп потребовал созвать законодательное собрание Джорджии

Глава штата Джорджия Брайан Кемп должен созвать заседание местного законодательного собрания, чтобы обсудить итоги выборов, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Кемп заявил, что не раз говорил о необходимости устроить проверку подлинности подписей американцев на избирательных бюллетенях, чтобы «восстановить доверие» к выборам. Трамп на это отметил, что в штате «никогда не было сверки подписей». Президент заявил Кемпу: «Ваши люди отказываются делать то, о чем вы просите. Что они скрывают?». Трамп подчеркнул, что губернатор должен «немедленно запросить созыв специального заседания законодательного собрания». Как отметил глава государства, Кемп «может сделать это с легкостью и прямо сейчас». По утверждению Трампа, он «легко и быстро» выиграет Джорджию, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, власти Джорджии 20 ноября утвердили итоги голосования, согласно которым победу в штате на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. Попытка предвыборного штаба Трампа оспорить результаты выборов в Джорджии завершилась неудачей. Однако штаб Трампа заявил, что в Джорджии «задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, которые аннулируют результаты». Ряд сторонников Трампа считают, что местные легислатуры (законодательные собрания) могут назначить дружественных ему выборщиков вопреки воле избирателей.

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