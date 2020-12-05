Суды в Неваде, Джорджии и Мичигане отклонили претензии Трампа к выборам

Попытки предвыборного штаба президента США Дональда Трампа оспорить результаты выборов в штатах Невада, Джорджия и Мичиган завершились неудачей. Кроме того, власти Калифорнии утвердили победу Джозефа Байдена на выборах в штате, сообщают информационные агентства.

Окружной судья Джеймс Рассел отклонил предложение штаба Трампа заблокировать сертификацию голосов в штате Невада. Суд не увидел значимых свидетельств, которые бы позволяли оспорить результаты выборов. Апелляционный суд штата Мичиган отказался рассматривать претензии, касающиеся доступа наблюдателей в округе Уэйн. Суд заявил, что Трампу следовало требовать пересчета голосов в соответствии с законами штата, чего тот не сделал. Окружной апелляционный суд штата Джорджия не поддержал призыв штаба Трампа отменить постановление судьи, которое требует от сотрудников избирательных комиссий не стирать и не изменять данные, содержащиеся в машинах для голосования Dominion в некоторых округах, передает РИА «Новости».

В Калифорнии, победа в которой дает 55 голосов выборщиков, утверждение результатов выборов означает, что Байден официально увеличил количество набранных голосов выборщиков с 224 до 279 при необходимых для победы 270. Результаты пока не утвердили еще в четырех штатах, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

При этом адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что судья в штате Мичиган распорядился проверить машины для голосования. Джулиани назвал это «большой победой для честных выборов». По версии республиканцев, нарушения в работе машин привели к потере Трампом тысяч голосов. Кроме того, штаб Трампа сообщал, что в Джорджии «задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, которые аннулируют результаты», штаб подает иск в суд.

Reuters со ссылкой на отчет штаба сообщает, что предвыборный штаб Трампа с 15 октября по 23 ноября потратил почти 9 млн долларов, пытаясь оспорить результаты выборов, более 2 млн ушло на юристов и консультантов. Больше всего кампания потратила на оплату частичного пересчета в Висконсине – 3 млн долларов.

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