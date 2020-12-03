Трамп объяснил схему мошенничества демократов на выборах в США

Взгляд
3 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 04:34  |  vz.ru
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Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

Немцы нашли способ работать токсичными российскими судами над газопроводом J.Koehler/Imago-images
/Global Look Press
В Германии не только планируют начать достройку «Северного потока – 2» после года простоя, но и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. Эксперты считают, что следом за прокладкой труб на небольшом немецком участке начнутся работы и на главном недостроенном участке – в водах Дании. А вот обойти санкции будет не так просто, как планируют немцы. Подробности...
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно — цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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Зачем Россия укрепляет военный кулак в Калининграде

Россия усиливает свою группировку под Калининградом – там формируется новая мотострелковая дивизия Валерий Матыцин/ТАСС
Через год в Калининградской области будет сформирована новая мотострелковая дивизия, сообщили источники в Минобороны. Создаваемой группировки, считают военные аналитики, будет достаточно, чтобы свести к нулю угрозу нападения НАТО на наш анклав. Какие методы останутся у Запада для вооруженных провокаций вокруг Калининграда и каковы шансы на формирование в городе пресловутой пятой колонны? Подробности...
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Зачем США покупают советскую военную технику

Российские боевые вертолеты прямо рассматриваются США как машины потенциального противника Антон Новодережкин/ТАСС
Пентагон заинтересовался приобретением российских вертолетов Ми-24, а также самолета Ан-2. По официальным заявлениям – для ознакомления американских инструкторов с возможностями этих машин. Неужели настолько старые военные разработки все еще интересны армии США – и почему российские военные не изучают таким же образом американское оружие? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Сближение Анкары и Эр-Рияда открывает новые возможности для Москвы

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
На фоне обсуждений карабахской войны, выборов в США и изменений на постсоветском пространстве – остались без внимания недавние действия Саудовской Аравии и Турции. А они могут открыть России новые возможности. Подробности...

Украинский локдаун и предчувствие катастрофы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Реальный силовой ресурс сейчас сосредоточен в руках Авакова. Будучи крайне непопулярным политиком, именно Аваков, тем не менее, может претендовать на роль «делателя президентов» в условиях нестабильности. Подробности...
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Зачем убили иранского физика-ядерщика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Теракт против профессора Мохсена Фахризаде прямо касается трех стран – Ирана, Израиля и Соединенных Штатов. Все они получают теперь как серьезные проблемы, так и неплохие возможности. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Запад «продал и предал» Грузию

Обсуждение: 4 комментария

Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Трамп объяснил схему мошенничества демократов на выборах в США

       3 декабря 2020, 02:57
    Фото: Olivier Douliery/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что использование процедуры голосования по почте на состоявшихся в ноябре выборах позволило демократам напечатать и разослать десятки миллионов бюллетеней неизвестным получателям практически без гарантий защиты, что привело к мошенничеству в невиданных масштабах.

    «Я хочу объяснить коррумпированную схему голосования по почте, которую систематически применяют демократы, которая позволила изменить голоса, особенно в колеблющихся штатах. <...> Хотя уже давно было известно, что политическая машина демократов участвует в мошенничестве на выборах, <...> что изменилось в этом году, так это неумолимый натиск демократов относительно того, чтобы напечатать и разослать по почте десятки миллионов бюллетеней неизвестным получателям практически без каких-либо гарантий защиты, это позволило мошенничеству и злоупотреблениям происходить в невиданных масштабах», – заявил Трамп в видеообращении, опубликованном на странице американского лидера в соцсети Facebook.

    Глава Белого дома подчеркнул, что если утверждения о случаях мошенничества верны, то демократ Джозеф Байден не может быть следующим президентом США, передает ТАСС. «Мы говорим о сотнях тысяч [украденных] голосов», – обратил внимание Трамп.

    «Необходимо позволить конституционному процессу продолжаться. Мы собираемся защищать честность голосования, обеспечив, чтобы каждый законный голос был учтен, а незаконные голоса – не были», – подчеркнул глава американской администрации.

    Накануне генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что министерство юстиции Соединенных Штатов и Федеральное бюро расследований (ФБР) США пока не выявили масштабных фальсификаций, способных изменить результат состоявшихся в ноябре выборов. В минувшее воскресенье Трамп допустил причастность сотрудников Минюста и ФБР к масштабным фальсификациям в ходе выборов. Ранее глава Белого дома выразил уверенность, что Демократическая партия проиграла на выборах вопреки всем предпринятым махинациям.

    Ранее предвыборный штаб Трампа решил подать иск в Верховный суд о нарушениях в ходе президентских выборов. Глава Белого дома заявлял, что следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов. Он также говорил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов. Адвокат президента США Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения в ходе выборов являлись частью централизованного плана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано.


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