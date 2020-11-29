Трамп допустил причастность сотрудников Минюста и ФБР к фальсификациям на выборах

Сотрудники Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР) могут быть причастны к масштабным фальсификациям на выборах, выразил мнение в воскресенье президент США Дональд Трамп на телеканале Fox News.

«Это массовое мошенничество. Что ФБР и министерство юстиции [делали]? Не знаю, может быть, они причастны. Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ не хотят об этом писать», – передает ТАСС его слова.

Также Трамп добавил, что минюст США и ФБР не принимают достаточных мер в связи с фальсификациями на выборах. «Если вы сотрудник ФБР, Министерства юстиции, то это самое важное дело, за которыми надо следить. Где они? Я не вижу ничего [каких-либо действий]», – сказал он.

Кроме того, он считает, что республиканцы располагают большим количеством доказательств о фальсификациях на прошедших в США всеобщих выборах, но суды отказываются их принимать. «Мы пытаемся передать доказательства, но судьи не желают позволять нам это делать. Мы располагаем большим количеством доказательств. Есть большое количество различных историй [о нарушениях на выборах]», – отметил Трамп.

Напомним, Трамп не стал признавать результаты выборов, но рекомендовал запустить первоначальные протоколы передачи президентских полномочий. По словам Трампа, Байден попадет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем.