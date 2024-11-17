16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.82 комментария
Байден и Си Цзиньпин договорились предотвращать гипотетический конфликт
Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили предотвращение конфликта между США и КНР
Президент США Джо Байден встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Лиме, чтобы обсудить предотвращение возможного конфликта между двумя государствами и сохранить отношения на уровне соперничества.
Байден подчеркнул, что отношения между двумя странами должны оставаться на уровне соперничества, а не перерастать в конфликт. Он отметил, что такие разговоры предотвращают просчеты и гарантируют безопасное сосуществование, передает РИА «Новости».
По его словам, США и Китай являются важнейшими партнерами на международной арене, и их взаимодействие может влиять на глобальную обстановку. Байден подчеркнул, что ответственность за предотвращение конфликта лежит на обеих странах, и выразил уверенность, что за последние годы они продемонстрировали, что такое взаимодействие возможно.
Сообщается, что в ходе встречи лидеры обсудили различные аспекты двусторонних отношений, включая ситуацию вокруг украинского кризиса и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Байден отметил прогресс в сотрудничестве по вопросам искусственного интеллекта и борьбы с наркотиками.
Напомним, ранее Си Цзиньпин заявил о готовности работать с администрацией Трампа.