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    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    82 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    13 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    27 комментариев
    17 ноября 2024, 01:41 • Новости дня

    Байден и Си Цзиньпин договорились предотвращать гипотетический конфликт

    Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили предотвращение конфликта между США и КНР

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Лиме, чтобы обсудить предотвращение возможного конфликта между двумя государствами и сохранить отношения на уровне соперничества.

    Байден подчеркнул, что отношения между двумя странами должны оставаться на уровне соперничества, а не перерастать в конфликт. Он отметил, что такие разговоры предотвращают просчеты и гарантируют безопасное сосуществование, передает РИА «Новости».

    По его словам, США и Китай являются важнейшими партнерами на международной арене, и их взаимодействие может влиять на глобальную обстановку. Байден подчеркнул, что ответственность за предотвращение конфликта лежит на обеих странах, и выразил уверенность, что за последние годы они продемонстрировали, что такое взаимодействие возможно.

    Сообщается, что в ходе встречи лидеры обсудили различные аспекты двусторонних отношений, включая ситуацию вокруг украинского кризиса и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Байден отметил прогресс в сотрудничестве по вопросам искусственного интеллекта и борьбы с наркотиками.

    Напомним, ранее Си Цзиньпин заявил о готовности работать с администрацией Трампа.

    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

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    15 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран

    Листовский: Решение России по урану негативно скажется на энергетике США

    Эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран
    @ Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена перенаправить поставки урана, ранее предназначавшиеся для США, в дружественные страны, сообщил директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

    Это решение связано с ответом на ограничение, а затем и запрет на импорт российской урановой продукции, введенные США на 2024–2027 годы. Листовский отметил, что санкции преследуют политическую и экономическую цели: отказ от продажи стратегически важных ресурсов недружественным странам и сохранение урана для партнеров, таких как Индия, Иран и Китай, передает Ura.ru.

    Россия занимает более 40% мирового рынка обогащенного урана, и решение правительства негативно скажется на энергетике США. Листовский спрогнозировал, что Вашингтону придется искать альтернативные источники урана. Весной и летом этого года уже прошли протесты народа навахо в Аризоне из-за планов возобновления добычи урана на их землях.

    Эксперт подчеркнул, что эффект от запрета на импорт российского урана США ощутят не сразу. Запасов топлива на американских АЭС хватит на год-полтора, после чего им придется искать новые источники. Это может привести к повышению цен на уран и необходимости заключать долгосрочные контракты с другими поставщиками.

    Напомним, в пятницу правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. В августе в США начал действовать закон о временном запрете на импорт урана из России. Напомним, в мае президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    14 ноября 2024, 09:51 • Новости дня
    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине

    CNN: Стефаник изменила проукраинскую позицию и поддержала подход Трампа к конфликту

    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Элиз Стефаник, предложенная Трампом на должность постпреда США при ООН, изменила свои взгляды по Украине, теперь поддерживая мир с позиции силы, что совпадает с политикой Трампа.

    Конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник, которой Дональд Трамп предложил должность постоянного представителя США при ООН, изменила свою прежнюю проукраинскую позицию, сообщает CNN со ссылкой на заявление ее коммуникационного директора Али Блэк.

    В 2022 году Стефаник активно поддерживала вступление Украины в НАТО и выступала за значительную военную помощь Киеву. Однако ее офис теперь отказался конкретно озвучивать ее текущую позицию, но дал понять, что она поддерживает подход Трампа в отношении украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Блэк заявила: «Стефаник полностью поддерживает политику достижения мира с позиции силы президента Трампа и будет следовать за ним, как главнокомандующим, для оптимального решения вопроса по прекращению войны на Украине».

    Изменение позиции Стефаник произошло на фоне растущего скептицизма Трампа и других республиканцев по поводу роли американской помощи Киеву. В апреле текущего года она проголосовала против пакета помощи Украине на сумму 60 млрд долларов, ссылаясь на обеспокоенность по поводу расходов.

    Politico, в свою очередь, сообщает, что чиновники ООН планируют приветствовать назначение Стефаник на пост постоянного представителя США и намерены работать с ней конструктивно.

    Между тем Россия заявила, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в него, что является «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что такие грузы становятся законной целью для России, а США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

    Напомним, избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем страны при Организации Объединенных Наций. Также он решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.

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    15 ноября 2024, 01:00 • Новости дня
    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    Советник Байдена заявил о намерении США и их союзников дать ответ на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники ответят скоординированными политическими решениями на якобы имеющее место участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    На вопрос о мерах, которые собираются принять США, Салливан заявил: «Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных».

    Американские власти намерены работать над этими мерами совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также с Японией и Южной Кореей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что около 10 тыс. северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ.

    В конце октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных, напомнив о словах президента России Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. Позднее Песков переадресовал вопрос о солдатах КНДР в Минобороны.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    16 ноября 2024, 11:21 • Новости дня
    Daily Wrap: Ограничение экспорта урана из России ударит по энергетике США
    Daily Wrap: Ограничение экспорта урана из России ударит по энергетике США

    Tекст: Александра Юдина

    Временные ограничения на экспорт обогащенного урана из России в США могут повлиять на стабильность американского энергетического сектора и привести к росту цен на энергоносители, пишет Daily Wrap.

    По данным портала, американский энергетический сектор в значительной степени зависит от российского урана, передает РИА «Новости».

    В этой связи введение подобных мер заставит США искать альтернативные источники ресурсов, что может привести к росту цен на энергоносители и повлиять на стабильность поставок.

    Кроме того, Daily Wrap отмечает, что экспортные ограничения России, являющейся ключевым игроком на рынке обогащенного урана, могут затронуть и другие страны, использующие российский уран. В результате этим странам придется пересмотреть свои энергетические стратегии, чтобы компенсировать возможное ухудшение стабильности поставок.

    Накануне правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Российский эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран.

    Напомним, в августе в США начал действовать закон о временном запрете на импорт урана из России.

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    15 ноября 2024, 19:02 • Новости дня
    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»

    Сталлоне сравнил Трампа с Джорджем Вашингтоном на гала-вечере в Мар-а-Лаго

    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильвестр Сталлоне, выступая на гала-вечере в Мар-а-Лаго, назвал Дональда Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном» и выразил восхищение его достижениями после победы на выборах.

    Сильвестр Сталлоне, известный актер и режиссер, выступил с речью на гала-вечере, организованном America First Policy Institute в клубе Мар-а-Лаго во Флориде. Как передает AP News, Сталлоне назвал будущего президента Дональда Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном», утверждая, что его достижения впечатляют и сравнимы с подвигами отцов-основателей США.

    Во время своей речи Сталлоне подчеркнул, что Трамп – это «мифический персонаж», который смог достичь невероятного успеха. «Никто в мире не смог бы сделать то, что он сделал», – заявил актер, добавив, что его восхищение Трампом сравнимо с тем, чем было восхищение Джорджем Вашингтоном за защиту страны.

    Сталлоне также отметил, что, как и Вашингтон, Трамп может изменить мир к лучшему. «Когда Джордж Вашингтон защищал свою страну, он не знал, что изменит мир. И вот у нас есть второй Джордж Вашингтон», – сказал актер.

    Сталлоне, поддерживавший республиканцев в прошлом, ранее также высказывал свою симпатию к Трампу, но не был активным в предыдущих избирательных циклах. В интервью Variety в 2016 году он признавался, что восхищается Трампом, но сомневался, как такие личности, как Арнольд Шварценеггер или Бейб Рут, могут управлять миром.

    Ранее сообщалось, что американский актер Джек Блэк отменил тур своей сатирической рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на Трампа. На одном из концертов Гэсс, загадывая желание на свой день рождения, заявил: «В следующий раз не промахнись мимо Трампа». В итоге из-за шквала осуждения Tenacious D отменила тур, а австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что группа должна быть незамедлительно депортирована из страны. Позже Гэсс извинился за шутку и назвал ее «ужасной ошибкой».

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    16 ноября 2024, 16:07 • Новости дня
    Маск пообещал «уничтожить» призвавших расследовать его «связи» с Россией

    Илон Маск пообещал найти инициаторов расследования его «связей» с Россией

    Маск пообещал «уничтожить» призвавших расследовать его «связи» с Россией
    @ Allison Robbert//Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении найти и «уничтожить» тех, кто призвал расследовать его связи с Россией.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил намерение разобраться с теми, кто инициировал расследование его предполагаемых связей с Россией, передает RT.

    В своем заявлении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Маск подчеркнул, что планирует выяснить, кто именно стоит за обвинениями.

    «Я уничтожу их... Они просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» – написал Маск.

    Ранее Reuters сообщало, что сенаторы-демократы Джинн Шахин и Джек Рид обратились к генпрокурору США Меррику Гарленду и генинспектору Пентагона с просьбой инициировать расследование деятельности Маска из-за подозрений в его контактах с Россией, что может нанести вред национальной безопасности США.

    Маск, известный своей активной позицией в социальных сетях, не оставил обвинения без внимания и пообещал принять решительные меры.

    Илон Маск числился в списках украинского «Миротворца», но его профиль удалили.

    Напомним,Илон Маск возглавил новое ведомство по повышению эффективности правительства США.

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    14 ноября 2024, 20:54 • Новости дня
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России пойти на ряд компромиссов при обсуждении способов прекращения конфликта на Украине, считает бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. По ее мнению, подобные инициативы могут быть согласованы с Москвой.

    Геттемюллер в статье для Financial Times сообщила, что Трамп может инициироватьь три варианта уступок, которые, по ее мнению, не вызовут у Москвы несогласия, передает Газета.Ru.

    По ее словам, первый вариант предполагает, что США предложат формулировки для соглашения о прекращении огня, аналогичные тем, что использовались для Западной Германии после Второй мировой войны – территориальная целостность страны была сохранена, а отделение ФРГ от востока не предусматривалось навсегда. Это, как считает Геттемюллер, могло бы стать одной из возможных уступок Москвы.

    Вторым вариантом является предложение отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на неопределенное время. Такой шаг позволил бы России смириться с потенциальным вступлением Украины в альянс. Геттемюллер отмечает, что расширение НАТО за счет Украины при таком подходе может быть заморожено на 20 лет.

    Третья предлагаемая уступка связана с переговорами по стратегической ядерной стабильности. США, по мнению Геттемюллер, могли бы заявить о необходимости возвращения России к переговорам по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. Эти предложения представляют собой возможные шаги для урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее FoxNews сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

    В воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису и контролю над европейскими делами.

    Коментарии (21)
    14 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине

    Лавров сравнил идею заморозки конфликта на Украине с минскими соглашениями

    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, но хуже, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: «Ну вот, что потеряно – того не вернешь, давайте как-то заморозимся», – приводит слова министра ТАСС. со ссылкой на канал «Россия-1».

    Однако «даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию», предлагают «перемирие на десять лет» по линии соприкосновения, а «потом посмотрим», сказал он. По мнению Лаврова, «это те же самые минские договоренности в новой упаковке», даже «хуже».

    «Минские договоренности были окончательные. Если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так», – заявил он. По его словам, «все рухнуло», так как украинские лидеры Владимир Зеленский и Петр Порошенко категорически не хотели предоставлять особый статус части Донбасса, «которая осталась бы украинской».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису. Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

    Коментарии (4)
    15 ноября 2024, 06:43 • Новости дня
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что собирается «очень усердно работать» над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

    На торжественном вечере в поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил: «Мы будем работать над (ситуацией) на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец».

    По словам Трампа, судя по сообщениям, с которыми он ознакомился, «за три дня убиты тысячи людей». Трамп уточнил, что речь идет о солдатах. «Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим», – приводит его слова ТАСС.

    На торжественном вечере также выступил предприниматель Илон Маск. Он заявил: «Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен».

    Напомним, Трамп не раз давал понять, что намерен прекратить конфликт на Украине мирным, политико-дипломатическим путем, а также существенно сократить помощь Украине.

    Wall Street Journal пишет, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях. Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

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    15 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в США
    Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в США
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты.

    Отмечается, что ограничения затрагивают внешнеторговые договоры, заключенные с лицами, зарегистрированными в США. Однако исключение составляют поставки, осуществляемые по разовым лицензиям, которые выдает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, передает ТАСС.

    Этот шаг стал ответом на введенные Соединенными Штатами ограничения на импорт российской урановой продукции на 2024–2027 годы. С 2028 года США планируют полный запрет на ввоз урана из России. Такое решение было принято после поручения президента Владимира Путина, который в сентябре на совещании с правительством проанализировал возможность ограничения поставок стратегического сырья на внешние рынки.

    В августе в США начал действовать закон о временном запрете на импорт урана из России. Напомним, в мае президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России.

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    14 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа

    Обеспечить безопасность в резиденции Трампа сложно из-за отсутствия ограничений для гостей

    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа
    @ Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сложности с безопасностью в резиденции Трампа Мар-а-Лаго вызваны отсутствием ограничений для гостей, что приводит к проблемам с контрразведкой и безопасностью.

    По данным источников телеканала CNN, отсутствие ограничений на посещение гостей членами клуба приводит к хаотичной ситуации, что создает значительные трудности для контрразведки и безопасности. Эти условия делают практически невозможной подготовку к предотвращению потенциальных угроз.

    Секретная служба США усилила меры безопасности после выборов в США. Для наблюдения и обнаружения взрывчатых веществ используются собаки-роботы. Ожидается, что Дональд Трамп может сменить директора Секретной службы Рональда Роу.

    Трамп, который уже занимал пост президента США после выборов 2016 года, вновь выиграл выборы, прошедшие 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили все ведущие СМИ, включая агентство Ассошиэйтед пресс и телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от демократов Камала Харрис признала свое поражение, а президент Джо Байден поздравил Трампа с победой.

    Коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать 17 декабря, а новый состав Конгресса утвердит результаты голосования 6 января. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа. Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации. Администрация уходящего президента США Джо Байдена может предпринять недружественные шаги против России в последние месяцы своего существования, считает представитель МИД Мария Захарова.

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    15 ноября 2024, 10:03 • Новости дня
    Кеннеди-младший попал в базу украинского сайта «Миротворец»

    Кеннеди-младший попал в базу сайта «Миротворец» за отрицание суверенитета Украины

    Кеннеди-младший попал в базу украинского сайта «Миротворец»
    @ DAVID BLAKEMAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский политик Роберт Кеннеди – младший, назначенный Трампом на пост министра здравоохранения, числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» с обвинениями в пророссийской риторике.

    Роберт Кеннеди – младший, недавно выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра здравоохранения и социальных служб, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС. Он обвиняется в отрицании права Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности, а также в участии в информационных мероприятиях, связанных с Россией.

    Профиль Кеннеди-младшего на сайте «Миротворец» появился в июне 2023 года.

    Кроме Кеннеди-младшего, в списках сайта также остается Тулси Габбард, назначенная на пост главы Национальной разведки США. Габбард попала в базу «Миротворца» еще в 2022 году за предполагаемое участие в информационных спецоперациях России против Украины. Она известна своей критикой американской политики на Украине и призывами к мирным переговорам.

    Также ранее в списках «Миротворца» числился Илон Маск, но его профиль был удален. Маск стал известен своими предложениями по урегулированию конфликта на Украине. В настоящее время Маск возглавляет новое ведомство по повышению эффективности правительства США.

    Помимо этого, в базе остаются личности, близкие к окружению Трампа, такие как тележурналист Такер Карлсон.

    Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году с целью установления личностей и публикации данных тех, кого считают угрозой национальной безопасности Украины. На данный момент на сайте отсутствуют профили других членов команды Трампа, включая сенатора Марко Рубио и тележурналиста Пита Хегсета.

    Ранее Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в Киев и устроил ему «кэнселлинг», а украинский МИД раскритиковал его появление в Казани, назвав  выбор неправильным, «не способствующим делу мира» и «подрывающим репутацию ООН», отмечалось, что в итоге Гутерриш оказался в скандальной базе «Миротворца».

    В ноябре футболисты и тренеры московских клубов «Спартак» и ЦСКА оказались в базе сайта «Миротворец» из-за участия в церемонии с детьми ветеранов СВО во время матча чемпионата России.

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    14 ноября 2024, 12:40 • Новости дня
    Сенатор Рубио пообещал добиваться «мира силой» в должности госсекретаря США
    Сенатор Рубио пообещал добиваться «мира силой» в должности госсекретаря США
    @ Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Сенатор Марко Рубио заявил, что в случае утверждения госсекретарем будет добиваться мира силой и ставить интересы Америки превыше всего, а также выразил благодарность за доверие избранному президенту Дональду Трампу.

    Сенатор Марко Рубио, предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, заявил, что будет стремиться к достижению мирового порядка через «мир силой», сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что его работа будет направлена на реализацию внешнеполитической программы Трампа, при этом интересы Америки и ее граждан будут всегда на первом месте. На своей странице в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России) он отметил, что намерен ежедневно работать над этими задачами под руководством президента.

    Рубио выразил благодарность Дональду Трампу за оказанное доверие и подчеркнул, что надеется на поддержку своих коллег в Сенате США для утверждения в должности госсекретаря. Процесс утверждения требует одобрения Сената, и Рубио надеется заручиться необходимой поддержкой.

    Ранее Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть Рубио на должность госсекретаря. Сенатор от штата Флорида занимает эту позицию с 2011 года. В прошлом году против него были введены санкции Пекином в ответ на санкции Министерства финансов США против китайских и гонконгских официальных лиц.

    Накануне Трамп подтвердил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем в своей новой администрации.

    Американист Григорий Ярыгин заявил, что Рубио не станет тем министром иностранных дел США, который ведет конструктивную политику, его политика будет ситуативной. Отмечается, что назначение Марко Рубио может усилить жесткую политику в отношении Китая.

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    14 ноября 2024, 02:25 • Новости дня
    Байден собрался запросить у Конгресса средства на поддержку Украины

    Советник президента США Салливан сообщил о планах Байдена запросить у Конгресса дополнительные средства для Украины

    Байден собрался запросить у Конгресса средства на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден перед уходом с поста намерен запросить у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины в 2025 году, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

    «В следующие два месяца администрация просигнализирует Конгрессу, что мы хотим увидеть дополнительные средства на Украину в 2025 году», – приводит слова Салливана РИА «Новости».

    Салливан отметил, что администрация Байдена считает логичным выделение Киеву дополнительных финансовых ресурсов на 2025 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Байден планирует поставить на Украину все одобренные средства Конгрессом до 20 января. Байден на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом акцентировал важность постоянной поддержки Украины.

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