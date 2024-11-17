Байден и Си Цзиньпин договорились предотвращать гипотетический конфликт

Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили предотвращение конфликта между США и КНР

Tекст: Максим Попов

Байден подчеркнул, что отношения между двумя странами должны оставаться на уровне соперничества, а не перерастать в конфликт. Он отметил, что такие разговоры предотвращают просчеты и гарантируют безопасное сосуществование, передает РИА «Новости».

По его словам, США и Китай являются важнейшими партнерами на международной арене, и их взаимодействие может влиять на глобальную обстановку. Байден подчеркнул, что ответственность за предотвращение конфликта лежит на обеих странах, и выразил уверенность, что за последние годы они продемонстрировали, что такое взаимодействие возможно.

Сообщается, что в ходе встречи лидеры обсудили различные аспекты двусторонних отношений, включая ситуацию вокруг украинского кризиса и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Байден отметил прогресс в сотрудничестве по вопросам искусственного интеллекта и борьбы с наркотиками.

Напомним, ранее Си Цзиньпин заявил о готовности работать с администрацией Трампа.