16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.82 комментария
Си Цзиньпин заявил о готовности работать с администрацией Трампа
Си Цзиньпин выразил готовность к сотрудничеству с администрацией Трампа
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к взаимодействию с администрацией избранного президента США Дональда Трампа на встрече с действующим президентом Джо Байденом.
В ходе встречи, которая состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме, Си Цзиньпин отметил, что Китай остается приверженным цели сохранения «здоровых и стабильных» отношений с Соединенными Штатами, передает ТАСС.
«Соединенные Штаты недавно завершили свои выборы ... Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, чтобы стремиться к устойчивому переходу китайско-американских отношений на благо двух народов», – заявил Си.
Напомним, ранее сообщалось, что возможное назначение сенатора Марко Рубио на пост Госсекретаря обещает жесткую политику США по отношению к Китаю.