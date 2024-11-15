Пентагон оценил возможность передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов при Байдене

Заместитель представителя Пентагона Синхг сочла трудной задачу передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов до ухода Байдена

Tекст: Антон Антонов

«Нам предстоит очень тяжело потрудиться, чтобы это произошло», – сказала Синхг, сообщив, что США намерены передавать Украине оружие с регулярной частотой исходя из имеющихся в наличие ресурсов на американских армейских складах. Оружие собираются передавать «на еженедельной основе».

«Продолжение поставок новых партий оружия Украине является тем обещанием, которое дал президент. Следовательно, министерство продолжает выполнять это обещание», – приводит слова Синхг РИА «Новости».

При этом запасы на складах регулярно восполняются, заявила она. Синхг заверила, что Пентагон «не позволит, чтобы они истощились до некомфортного уровня».

При этом она признала, что, хотя часть обещанного Киеву «снаряжения и систем дойдут до Украины очень быстро», в других случаях будет нужно «больше времени», а «на доставку отдельных уйдут годы».

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Байден планирует до 20 января поставить Украине все одобренные Конгрессом средства. Байден перед уходом с поста намерен запросить у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины в 2025 году.