В Раде рассказали, как Киев объяснит украинцам сдачу Курахово

Депутат Рады Дубинский заявил об информационной подготовке украинцев к сдаче Курахово

Tекст: Ольга Иванова

Киев начал информационную подготовку к выводу своих сил из Курахово, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление депутата Верховной рады Александра Дубинского. По мнению депутата, власти стремятся представить город как не имеющий важного значения, аналогично ситуации с Угледаром.

Дубинский в своем Telegram-канале отметил, что журналисты из офиса президента Зеленского начали кампанию по подготовке украинской общественности к возможной сдаче города. Он подчеркнул, что это делается через утверждения о демонтаже оборудования Кураховской ТЭС, что якобы снижает стратегическую значимость города.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина вынуждена разбирать Кураховскую электростанцию для ремонта других энергетических объектов из-за нехватки электроэнергии. Анатолий Боричевский, руководитель станции, отметил, что это вынужденная мера, продиктованная энергетическим кризисом.

Дубинский также заявил, что в министерстве энергетики требует взятку за демонтаж оборудования, что, по его мнению, свидетельствует о масштабном мародерстве и намерении сдачи города ради личной выгоды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы продвинулись в восточной части Курахово, а затем продолжили наступление в районе города, в то время как украинские войска затопили собственные позиции близ Курахово. Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов назвал подрыв Терновской дамбы на Кураховском водохранилище терактом.