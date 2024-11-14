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    Как Европа попытается заменить США на Украине
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    34 комментария
    14 ноября 2024, 02:25 • Новости дня

    Байден собрался запросить у Конгресса средства на поддержку Украины

    Советник президента США Салливан сообщил о планах Байдена запросить у Конгресса дополнительные средства для Украины

    Байден собрался запросить у Конгресса средства на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден перед уходом с поста намерен запросить у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины в 2025 году, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

    «В следующие два месяца администрация просигнализирует Конгрессу, что мы хотим увидеть дополнительные средства на Украину в 2025 году», – приводит слова Салливана РИА «Новости».

    Салливан отметил, что администрация Байдена считает логичным выделение Киеву дополнительных финансовых ресурсов на 2025 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Байден планирует поставить на Украину все одобренные средства Конгрессом до 20 января. Байден на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом акцентировал важность постоянной поддержки Украины.

    13 ноября 2024, 16:12 • Новости дня
    В Раде рассказали, как Киев объяснит украинцам сдачу Курахово

    Депутат Рады Дубинский заявил об информационной подготовке украинцев к сдаче Курахово

    В Раде рассказали, как Киев объяснит украинцам сдачу Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине начали информационную кампанию, чтобы оправдать возможную сдачу Курахово, заявил депутат Рады Александр Дубинский.

    Киев начал информационную подготовку к выводу своих сил из Курахово, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление депутата Верховной рады Александра Дубинского. По мнению депутата, власти стремятся представить город как не имеющий важного значения, аналогично ситуации с Угледаром.

    Дубинский в своем Telegram-канале отметил, что журналисты из офиса президента Зеленского начали кампанию по подготовке украинской общественности к возможной сдаче города. Он подчеркнул, что это делается через утверждения о демонтаже оборудования Кураховской ТЭС, что якобы снижает стратегическую значимость города.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина вынуждена разбирать Кураховскую электростанцию для ремонта других энергетических объектов из-за нехватки электроэнергии. Анатолий Боричевский, руководитель станции, отметил, что это вынужденная мера, продиктованная энергетическим кризисом.

    Дубинский также заявил, что в министерстве энергетики требует взятку за демонтаж оборудования, что, по его мнению, свидетельствует о масштабном мародерстве и намерении сдачи города ради личной выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы продвинулись в восточной части Курахово, а затем продолжили наступление в районе города, в то время как украинские войска затопили собственные позиции близ Курахово. Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов назвал подрыв Терновской дамбы на Кураховском водохранилище терактом.

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    13 ноября 2024, 12:08 • Новости дня
    Жители Угледара встретили российскую армию словами «Мы ждали Россию! Мы русские!»

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Угледара рассказали о жизни в подвалах и ожидании прихода российских войск после двух лет разрушений и боевых действий в городе, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале он заявил, что первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил Угледар, где местные жители выразили искреннюю благодарность российским войскам за освобождение от украинских сил.

    «Мы ждали Россию! Мы русские!» – передал Пушилин слова жителей города.

    Он отметил, что в городе не осталось ни одного целого дома, люди вынуждены были жить в подвалах. Теперь они надеются на помощь с эвакуацией и оформление документов для получения российского гражданства.

    Как рассказал офицер-артиллерист 29-й армии с позывным «Заря», боевые действия в районе Угледара были крайне ожесточенными, но российским военным удалось заставить противника отступить, что позволило освободить город.

    Ранее Пушилин посетил освобожденный Угледар и заявил о серьезных разрушениях, отметив, что целые здания в городе почти не сохранились.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 03:05 • Новости дня
    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области

    Госдеп США заявил о прибытии до десяти тыс солдат КНДР в Курскую область для боевых действий

    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Примерно десять тыс. северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    По словам Патела, элитные отряды армии КНДР уже начали участвовать в боевых действиях совместно с российскими силами, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепа отметил, что российская сторона якобы заранее обучила северокорейских солдат управляться с артиллерийскими орудиями и беспилотниками. Кроме того, по словам Патела, они получили основные навыки пехотной подготовки, такие как расчистка траншей, которые являются критически важными для проведения операций на передовой.

    Напомним, 29 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону.

    До этого The New York Times сообщила, что несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении Российской армии.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    13 ноября 2024, 17:32 • Новости дня
    Депутат Рады назвал ежедневные потери ВСУ

    Депутат Рады Дубинский заявил о ежедневных потерях ВСУ в 1,5 тыс. человек

    Депутат Рады назвал ежедневные потери ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, обнародовал данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ). По оценкам Дубинского, ежедневно ВСУ теряют до 1,5 тыс. человек.

    В своем Telegram-канале Дубинский заявил, что украинское правительство, возглавляемое Владимиром Зеленским, планирует мобилизовать 160 тыс. человек за три месяца. «Это составляет примерно 50–55 тыс. человек в месяц или 1,7–1,8 тыс. человек в день», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Дубинский также подчеркнул, что подобные мобилизационные темпы связаны с политическими интересами, в частности с предстоящей инаугурацией Дональда Трампа как президента США. «Три месяца – это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество», – сказал он, добавив, что ежедневно гибнут около 1,5 тыс. военнослужащих. «День их кривляний – минус 1,5 тыс. мужчин», – подчеркнул он.

    Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных. 1 ноября военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Ежедневные потери увеличились до 600–700 человек.

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    13 ноября 2024, 07:42 • Новости дня
    ВСУ затопили собственные позиции близ Курахова

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска подорвали дамбу Кураховского водохранилища, затопив свои позиции в низинах под Кураховом, сообщают силовые структуры.

    По их информации, украинские войска подорвали дамбу Кураховского водохранилища, что привело к затоплению собственных позиций в низинах вблизи Курахова, передает ТАСС.

    Силовики отметили, что такой шаг трудно объяснить, поскольку ущерб нанесен в первую очередь самим украинским войскам. «Под водой оказалось все, что было в низинах и на уровне дамбы. Ущерб в первую очередь для самого противника», – сообщили в силовых структурах.

    Кроме того, силовикам удалось установить, что на наступательные действия российской армии подрыв дамбы не окажет значительного влияния.

    Ранее сообщалось, что российские войска прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, взяв под контроль около 15% территории города.

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    13 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска готовят прорыв к центру Курахово с юга

    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Курахово располагается в равнинной местности, что облегчает штурм города. Единственное препятствие – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Однако российские войска сумели решить данную проблему путем освобождения поселка Дальнее, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ход боевых действий в ДНР. По его словам, ошибкой ВСУ было решение о подрыве одной из дамб местного водохранилища.

    «На востоке Курахово российские войска находятся уже около двух недель. Нам удалось закрепиться в районе частной застройки. За последние двое суток военные продвинулись дальше: прошли вдоль железнодорожного вокзала и школы. Это также позволило расширить зону нашего контроля на юге. Грубо говоря, мы освободили примерно 15% населенного пункта», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Одновременно с этим Российской армии удалось прорваться в поселок Дальнее. Данный успех потенциально откроет нам возможности продолжения наступления еще и в районе центра Курахово. Для гарнизонов ВСУ складывается непростая ситуация. Конечно, полноценных клещей для взятия населенного пункта еще не сформировалось, но угроза полного окружения города витает в воздухе», – отмечает собеседник.

    «Противник это хорошо осознает. Собственно, подрыв одной из дамб местного водохранилища и был осуществлен с целью предотвратить полное блокирование местной группировки. Однако таким образом ВСУ выстрелили себе в ногу. Уменьшение площади водного зеркала приведет к тому, что наши силы с севера получат возможность простреливать населенный пункт «в упор», – считает он.

    «Сам город и его округа представляют собой равнинную местность. В отличие от других мест в ДНР, там отсутствуют терриконы. Единственный проблемный участок здесь – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Здесь сложно провести бронетехнику, но мы решили вопрос с ее продвижением», – полагает эксперт.

    «Заняв Дальнее, мы получили возможность обходить данную территорию с юга, что ускорит темпы наступления. Как только мы подтянем на этом участке наши войска к самому городу, начнется штурм Курахово, что станет ликвидацией одного из последних мощных укрепрайонов в этом районе», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские силы продвинулись на север и юг от Курахово в ДНР. Об этом в интервью ТАСС сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты. По его словам, активные бои ведутся в районе села Дальнее. Кроме того, войска захватили Новоселидовку.

    Он также добавил, что ВС РФ движутся в сторону трассы Запорожье – Курахово. В настоящий момент ведутся работы по перерезанию данной дороги для противника. «Это лишит ВСУ возможности контролировать населенный пункт, поскольку это главная транспортная артерия, через которую их обеспечивают живой силой, боеприпасами и всем остальным», – добавил Рогов.

    Таким образом, операция по окружению группировки ВСУ в районах Курахово продолжается. Войска сжимают клещи вокруг подразделений ВСУ вблизи населенного пункта, приближаясь к нему с нескольких сторон. При этом в восточной части города уже начались бои. Успех операции откроет для ВС России путь к Красноармейску (Покровску).

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Украина на фоне ухудшения положения в Курахово занялась энергетическим каннибализмом.

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    13 ноября 2024, 14:34 • Новости дня
    Зеленский призвал Запад помочь после удара по Киеву

    Зеленский обратился к западным союзникам с призывом помочь после удара по Киеву

    Зеленский призвал Запад помочь после удара по Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников предоставить важную военную помощь после удара по Киеву.

    Как сообщает «Газета.ру», президент Украины на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул, что в сложившейся ситуации жизненно важно, чтобы Вооруженные силы Украины имели все необходимые средства для обороны.

    Зеленский выразил благодарность союзникам Украины за уже оказанную помощь и акцентировал внимание на необходимости поставок ракет для систем противовоздушной обороны. Он отметил, что выполнение достигнутых соглашений по производству и поставкам в военной сфере также является важной частью поддержки страны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате ударов ВС России были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики на Украине, которые используются для работы предприятий военно-промышленного комплекса.

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    13 ноября 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских сил возле Курахово

    Российские силы продвинулись у Курахова, угрожая окружить подразделения ВСУ

    Стало известно о продвижении российских сил возле Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы продвинулись на север и юг от Курахова в Донецкой народной республике, захватив Новоселидовку и ведя активные бои в районе Дальнего, что создает угрозу окружения для подразделений ВСУ, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские силы значительно продвинулись к северу и югу от города Курахово в Донецкой народной республике, что создает угрозу для подразделений Вооруженных сил Украины, оставшихся в городе, сообщает ТАСС. Рогов отметил, что продвижение российских войск происходит у сел Новоселидовка и Дальнее, где идут активные боевые действия.

    Такая тактика могла бы привести к окружению оставшихся в Курахове подразделений ВСУ, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России закрепились на окраинах населенного пункта Тернов в ДНР, а также выбили ВСУ с позиций у Золотаревки.

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    13 ноября 2024, 20:55 • Новости дня
    Россия обменяла пленных поварих «Азова»
    Россия обменяла пленных поварих «Азова»
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Всех девятерых женщин из нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), судимых в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону, обменяли, на скамье подсудимых теперь осталось 12 человек, сообщила адвокат Татьяна Степкина после оглашения информации в закрытом режиме.

    Степкина сообщила о том, что в ходе закрытого заседания всех женщин, проходящих по делу нацбатальона «Азов», обменяли, передает ТАСС. Ранее девять женщин работали в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе в качестве поваров.

    Часть из этих женщин была задержана военнослужащими ДНР в марте 2022 года, когда пыталась пересечь блокпост на юго-западной окраине Мариуполя. Другие фигурантки дела, находившиеся на больничном в период специальной военной операции, были задержаны в апреле 2022 года при освобождении территории ДНР от оккупации.

    Гособвинитель потребовал назначения сроков от 16 до 24 лет колонии для оставшихся десяти участников дела. Ранее сообщалось, что большинство подсудимых не признали вину, часть из них признала участие в нацбатальоне частично. В ходе заседаний суд удовлетворил ходатайство об изменении обвинения с УК ДНР на УК РФ.

    В числе остающихся на скамье подсудимых оказались участники, которые собирали информацию о местонахождении союзных сил ДНР и РФ, передавали данные для обстрелов и стреляли по их позициям. Они были задержаны при попытке выхода из зоны боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, при этом их родственники поддерживают это решение.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила Киев в политизации обмена пленными, на что ее украинский коллега Дмитрий Лубинец попросил Москву передать списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.

    Представитель координационной группы парламента по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев заявил, что киевские власти задерживают обмен военнопленными, предпочитая возвращать боевиков запрещенных организаций и иностранных наемников, игнорируя кадровых украинских военных.

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    13 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Насильно мобилизованный в ВСУ националист-гей пожаловался на русскую музыку в ТЦК
    Насильно мобилизованный в ВСУ националист-гей пожаловался на русскую музыку в ТЦК
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Языковой инспектор-гей (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), который боролся в Одессе с русскоязычными вывесками, был насильно мобилизован, когда пришел жаловаться в полицию на очередное использование русского языка. В автобусе, везущем его в учебную часть, гей-инспектор также обнаружил нарушение языкового закона Украины.

    Сам мобилизованный заявил, что что у него есть официальный диагноз от психиатра – тревожно-депрессивное расстройство, а поэтому должна быть отсрочка. Он пожаловался на высокое давление, головокружение, пишет издание «Страна». Тем не менее языкового инспектора нетрадиционной ориентации повезли в учебную часть под Киев. «В автобусе, который меня везет, все время играет российская музыка. Это треш», – написал в соцсетях мобилизованный гей-инспектор.

    В Одессе мужчина занимался тем, что выискивал вывески на русском языке, а также вычислял общающихся на нем и жаловался в полицию. Он также клеил наклейки с требованием заменить надписи на русском на украинские.

    Подробности о том, как языкового инспектора забрали в ТЦК, рассказал его партнер. По его словам, мужчину увезли прямо из отдела полиции, куда он пришел разбираться по очередному заявлению против русского языка.

    Напомним, на Украине в ряды вооруженных сил мобилизуются люди с ВИЧ и открытой формой туберкулеза, а также пациенты с другими тяжелыми заболеваниями. Украинские власти планируют мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года, включая инвалидов и психически нездоровых, с целью немедленной отправки на фронт.

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    13 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над Ровнопольем в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в среду.

    Группировка «Восток» освободила Ровнополь, поразила украинские формирования у Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и различную технику, включая французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

    Группировка «Север» на Харьковском направлении атаковала украинские силы в населенных пунктах Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и несколько единиц техники. Также был уничтожен цех по производству беспилотников.

    Группировка «Запад» улучшила свое тактическое положение и поразила механизированные бригады и бригады теробороны в Харьковской области и Серебрянском лесничестве. Потери противника достигли 500 военнослужащих, также украинская сторона потеряла значительное количество военной техники, включая танки и станции РЭБ.

    Южная группировка продвинулась вперед и поразила украинские войска в Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили 720 военнослужащих и множество единиц тяжелой техники.

    Группировка «Центр» поразила украинские войска на нескольких ключевых участках. Потери ВСУ превысили 480 военнослужащих.

    В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» атаковала украинские позиции, украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 65 человек и множество единиц техники, включая гаубицу Д-30 и станцию РЭБ.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВС России закрепились на окраинах Тернов в ДНР, несмотря на массированные удары со стороны украинских военных.

    До этого российские военные освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике и установили контроль над Вишневым в этом же регионе.

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    13 ноября 2024, 18:12 • Новости дня
    ВСУ получили американские снаряды для советских пушек «Пион»
    ВСУ получили американские снаряды для советских пушек «Пион»
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы Украины начали использовать снаряды американского производства для советских самоходных пушек 2С7 «Пион», сообщают СМИ.

    Украинская армия получила снаряды американского производства для советских самоходок 2С7 «Пион», передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «BILD на русском» (включен в список иноагентов).

    Эти установки являются самыми тяжелыми из эксплуатируемых пушек в мире, они используют снаряды калибра 203 миллиметра и весом около 100 килограммов.

    По информации канала, украинская армия начала применять эти снаряды у города Дзержинска (Торецк) в Донецкой народной республике. Отмечается, что киевский режим потратил все свои снаряды для «Пионов» еще в 2022 году, потому прекратил их использование.

    Украинский военнопленный пехотинец Альберт Григорович ранее заявил, что в ДНР есть химическая лаборатория, которая использует хлорпикрин для производства боеприпасов, предназначенных для сброса с дронов на российские позиции. Сам он работал на разгрузке резервуаров с газом в лаборатории.

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    13 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг

    Морским летчикам России вручили первый в истории флаг морской авиации

    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Максим Попов

    Морская авиация Военно-морского флота России получила свой первый флаг, который передал адмирал Моисеев начальнику авиации ВМФ генерал-майору Пахомову.

    Как сообщает Минобороны, на торжественной церемонии адмирал Александр Моисеев вручил флаг морской авиации начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову. Ранее у морской авиации не было своего официального символа.

    Теперь флаг будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ. Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с эмблемой морской авиации. На нем изображен золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Эти символы обозначают морскую службу и полет.

    Геральдические элементы флага, такие как якорь и якорная цепь, символизируют морскую службу, а крылья представляют собой символ полета, скорости и мобильности. Сине-голубые лучи на флаге соответствуют традиционным цветам приборного сукна формы морской авиации.

    Напомним, в конце октября морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

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    13 ноября 2024, 08:33 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Кличко сообщил о взрывах в Киеве и работе ПВО на фоне тревоги

    В Киеве прогремели взрывы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Украины прозвучали взрывы, о чем сообщил мэр Киева Виталий Кличко, отметив активность ПВО.

    Согласно сообщению мэра Киева Виталия Кличко, в столице Украины прогремели взрывы. Он написал в своем Telegram-канале: «Взрывы в городе», подчеркнув, что в данный момент работает противовоздушная оборона.

    Как передает ТАСС, вслед за инцидентом на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

    Ранее в Киеве прогремели взрывы, и мэр города Виталий Кличко сообщил работе ПВО в районе Оболони.

    До этого очередной взрыв произошел в Киеве, также взрывы прогремели в Кировоградской области Украины.

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    13 ноября 2024, 13:37 • Новости дня
    США пообещали «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января

    Блинкен заявил о намерении Байдена «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января

    США пообещали «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января
    @ Khaled Elfiqi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден планирует до 20 января поставить Украине все одобренные средства Конгрессом, сообщил в ходе встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте госсекретарь Энтони Блинкен.

    По его словам, Байден намерен обеспечить передачу Украине каждого доллара из одобренных Конгрессом средств до 20 января, передает ТАСС.

    «Пока мы работаем над тем, чтобы у Украины было все необходимое для обороны, и США продолжают наращивать свои усилия. Президент Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении, был отправлен в период с сегодняшнего дня по 20 января», – подчеркнул Блинкен.

    США и союзники по НАТО работают над удовлетворением запросов, изложенных Владимиром Зеленским в так называемом плане победы.

    По словам Блинкена, эта поддержка началась в 2022 году и продолжается до сих пор. США адаптируются под изменения потребностей Украины и ситуации на поле боя.

    НАТО планирует обеспечить Украину военной помощью, чтобы ВСУ могли продолжать боевые действия в 2025 году.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский ищет способы сохранить «пособие» от США.

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