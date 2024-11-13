США пообещали «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января

Блинкен заявил о намерении Байдена «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Байден намерен обеспечить передачу Украине каждого доллара из одобренных Конгрессом средств до 20 января, передает ТАСС.

«Пока мы работаем над тем, чтобы у Украины было все необходимое для обороны, и США продолжают наращивать свои усилия. Президент Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении, был отправлен в период с сегодняшнего дня по 20 января», – подчеркнул Блинкен.

США и союзники по НАТО работают над удовлетворением запросов, изложенных Владимиром Зеленским в так называемом плане победы.

По словам Блинкена, эта поддержка началась в 2022 году и продолжается до сих пор. США адаптируются под изменения потребностей Украины и ситуации на поле боя.

НАТО планирует обеспечить Украину военной помощью, чтобы ВСУ могли продолжать боевые действия в 2025 году.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский ищет способы сохранить «пособие» от США.