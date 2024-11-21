Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.13 комментариев
США использовали помощь Украине для модернизации собственного арсенала
РИА «Новости»: США отправляют Украине устаревающие ракеты для модернизации собственного арсенала
США используют военную помощь Украине для обновления своих вооружений, отправляя устаревающие ракеты ATACMS, срок службы которых скоро истечет.
Анализ военного бюджета США показывает, что ракеты ATACMS не являются самыми современными в арсенале США, а их отправка позволяет сократить расходы на хранение и техническое обслуживание. Это решение также снижает финансовую нагрузку на Пентагон, так как многие из данных вооружений уже скоро выйдут из строя, сообщает «РИА Новости».
По информации агентства, Конгресс США увеличил лимит на поставки оружия для Украины до 33,3 млрд долларов с февраля 2022 года. Пентагон получил 45,8 млрд долларов дополнительных средств на восполнение своих арсеналов, что превышает стоимость переданных Украине вооружений. Через Инициативу помощи Украине в сфере безопасности было выделено еще 32,7 млрд долларов для закупки оружия на международных рынках.
Американские власти стремятся завершить передачу оставшихся 5,5 млрд долларов в рамках PDA до 20 января 2025 года, когда Дональд Трамп может пересмотреть механизмы поставок. Это может повлиять на отношения между США и Украиной.
Напомним, 19 ноября в Госдепе подтвердили разрешение Байдена на удары вглубь России. Помощник президента США Джейк Салливан отметил, что разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине.