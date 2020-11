Трамп призвал снять со СМИ и соцсетей ограничения ответственности за контент Трамп сказал, в каком случае пустит Байдена в Белый дом 27 ноября 2020, 19:46

Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Демократ Джозеф Байден попадет в Белый дом только если сможет доказать, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп. «Байден сможет войти в Белый дом в качестве президента только в том случае, если сможет доказать, что его смехотворные «80 млн голосов» не были получены нелегальным или мошенническим путем. Если вы посмотрите, что происходило в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки – масштабный обман на выборах – то у него (у Байдена – прим. ВЗГЛЯД) большая проблема, которую нельзя решить!» – написал Трамп в Twitter. В свою очередь Twitter пометил запись президента США как содержащую спорные утверждения о махинациях на выборах. Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020 Ранее Трамп в очередной раз раскритиковал СМИ и соцсети, которые, по его словам, настроены против него, и призвал отменить ограничения на их ответственность за публикуемый контент. В четверг президент США заявил о готовности покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Напомним, Трамп сообщил, что рекомендовал главе Управления общих служб Эмили Мерфи «делать все, что нужно» относительно первоначальных протоколов передачи президентских полномочий. Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Прежде Мерфи отказывалась признать Байдена победителем на выборах главы государства. При этом Трамп не стал признавать результаты выборов. «Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости», – заявил президент США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД