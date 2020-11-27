Трамп призвал снять со СМИ и соцсетей ограничения ответственности за контент

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал СМИ и соцсети, которые, по его словам, настроены против него, и призвал отменить ограничения на их ответственность за публикуемый контент.

«Я сегодня провел длинную пресс-конференцию после того, как пожелал военным счастливого Дня благодарения, и снова понял, что фейковые новостные СМИ координируются с тем, чтобы подлинный сигнал этой пресс-конференции никогда не был передан. Основной тезис был, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, а я выиграл!» – написал Трамп в Twitter.

По его словам, Twitter постит «полностью фальшивые тренды», которые не имеют никакого отношения к настоящим трендам в мире. «Они их придумывают, только негативные «вещи», – продолжил Трамп, обвинив соцсеть в «дискриминации консерваторов».

«Ради национальной безопасности параграф 230 должен быть немедленно прекращен», – добавил Трамп, имея в виду норму законодательства США, снимающую с сайтов ответственность за публикацию стороннего контента.

Трамп с первых дней президентства критикует большинство СМИ, называя их «фейковыми» и «врагами народа». Большая часть ведущих телеканалов и газет США поддерживает Демократическую партию – оппонентов Трампа.

В четверг Трамп заявил о готовности покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.