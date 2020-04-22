Трамп раскритиковал «фейковое СМИ CNN» за статью о второй волне коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что директора санитарного ведомства, который заявил о второй и потенциально более опасной волне заболеваемости коронавирусом, неверно процитировали.

«Директора CDC абсолютно неправильно процитировали в фейковом СМИ CNN. Он выпустит заявление», – написал Трамп в Twitter.

Речь идет об интервью главы Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберта Редфилда, в котором он заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может прийти весной 2021 года и совпасть с сезонной эпидемией гриппа, что сделает ее еще более опасной, чем нынешняя вспышка.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что число жертв коронавируса в США превысило 45 тыс. человек. За минувшие сутки в США скончались свыше 2,7 тыс. пациентов с коронавирусом. В общей сложности в стране зафиксировано 824 тыс. 147 случаев заболевания.

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