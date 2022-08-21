Сыгравший Геракла американский актер выступил против помощи Украине

Американский актер Кевин Сорбо, наиболее известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла», призвал остановить финансовую помощь Украине. С критикой нового транша выступила и член палаты представителей Лорен Боберт.

«Перестаньте отправлять деньги Украине», – написал Сорбо в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Его слова передает РИА «Новости».

Вашингтон в пятницу объявил об очередном транше военной помощи Украине на сумму 775 млн долларов.

Свое недовольство действиями администрации высказала в соцсети и член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт, последовательный критик американской помощи Украине. Она заявила, что выделение администрацией значительных сумм Украине стало «еженедельным феноменом». «Он (президент США Джо Байден – прим. ВЗГЛЯД) отправляет деньги налогоплательщиков на битву, которая не наша, делает это без всяких ограничений. Почему мы это позволяем?» – задалась вопросом она.

Публицист Ник Адамс в свою очередь поинтересовался, что последует за выделением денег Киеву. «Собирается ли Украина выплатить что-нибудь из этого назад?» – написал он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета.

Как подчеркивала Москва, влияние США на официальный Киев достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта на Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации России.