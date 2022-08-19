В Пентагоне заявили о планах поставок новых видов вооружения на Украину

США изучают возможности поставок новых видов вооружений Украине, которые «позволят изменить ситуацию на поле боя» на юге и востоке страны, заявила высокопоставленная представительница Пентагона.

По ее словам, США предоставит 1500 противотанковых ракет TOW и дополнительную тысячу систем «Джавелин». Также новый пакет помощи включает высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты такого типа уже находятся на вооружении украинских войск, передает РИА «Новости».

Кроме того, США в ближайшее время объявят о выделении Украине дополнительного пакета «военной помощи» на общую сумму 775 млн долларов.

«Мы также изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны», – заявила чиновница на брифинге.

Она подчеркнула, что общая сумма мер поддержки безопасности Украины с начала администрации Байдена в результате достигнет 10,6 млрд долларов. Кроме того, США планируют передать Украине ЗРК NASAMS через 2–3 месяца.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты передают Украине противорадиолокационные ракеты, не афишируя такие поставки.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ракетах AGM-88 HARM.