Tекст: Катерина Туманова

«Если бы большие парни с Запада не запретили Украине подписать в апреле 2022 года подготовленное соглашение с Россией, война бы давно закончилась», – приводит РИА «Новости» слова Фицо в видеообращении.

Расчет на истощение Москвы за счет масштабной помощи Киеву оказался наивным, отметил он. При этом западные государства продолжают разжигать конфликт, поскольку их собственные солдаты в нем не погибают.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что весной 2022 года мирные договоренности были практически достигнуты. Однако после отвода войск украинская сторона отказалась от компромиссов, а Владимир Зеленский запретил переговоры с Москвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Словакии Пеллегрини призвал Запад к прямому диалогу с Россией. Фицо еще в феврале указывал на важность прямого общения западных стран с российским руководством. Он также назвал поддержку Украины стратегической ошибкой ЕС.