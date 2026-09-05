Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»

Tекст: Катерина Туманова

«Американцы приехали, кстати, не с пустыми руками, запаслись сувенирами. „Мир через силу“, – гласит одна из сторон памятной монетки. Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен Холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – сказано в посте, к которому прилагается фото монеты с именем Уиткоффа.

Как выяснило РИА «Новости», именной монеты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в свободной продаже нет. Это персональный памятный предмет, пояснили в магазине сувениров Белого дома.

«Это похоже на памятный медальон, который вручается как признание заслуг или в честь знаковых событий», – сообщили там.

В ассортименте, например, есть памятные монеты в честь президента Гарри Трумэна, медальоны, посвященные Белому дому или транспорту, на котором перемещаются первые лица, добавили в магазине.

Традиция памятной монеты или медальона – challenge coin – берет начало в вооруженных силах, где их вручали как знак принадлежности к подразделению или в честь памятных событий.

В магазине отметили, что оставленной Уиткоффом в Москве монеты никогда не было в их ассортименте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.