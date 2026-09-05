Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.5 комментариев
При ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области погибла женщина
Украинский дрон убил женщину при ударе по автомобилю под Белгородом
В результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль в Белгородской области погибла женщина, еще один человек получил серьезные ранения.
Украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского района, сообщил оперштаб региона.
В результате взрыва женщина получила смертельные ранения и скончалась на месте. Власти выразили искренние соболезнования семье и близким погибшей.
Находившийся в машине мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в Октябрьскую районную больницу, а после оказания первой помощи направили в городскую больницу №2 Белгорода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее дроны ВСУ атаковали автобус и грузовик в Шебекинском округе.
До этого в поселке Октябрьский из-за удара беспилотника по автомобилю погибла еще одна женщина. Позже в этом же населенном пункте дрон-камикадзе повредил объект инфраструктуры.