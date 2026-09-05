  • Новость часаПутин опроверг договоренности о широком перемирии на три дня
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    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    20 комментариев
    5 сентября 2026, 21:40 • Новости дня

    При ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области погибла женщина

    Украинский дрон убил женщину при ударе по автомобилю под Белгородом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль в Белгородской области погибла женщина, еще один человек получил серьезные ранения.

    Украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского района, сообщил оперштаб региона.

    В результате взрыва женщина получила смертельные ранения и скончалась на месте. Власти выразили искренние соболезнования семье и близким погибшей.

    Находившийся в машине мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в Октябрьскую районную больницу, а после оказания первой помощи направили в городскую больницу №2 Белгорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее дроны ВСУ атаковали автобус и грузовик в Шебекинском округе.

    До этого в поселке Октябрьский из-за удара беспилотника по автомобилю погибла еще одна женщина. Позже в этом же населенном пункте дрон-камикадзе повредил объект инфраструктуры.

    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    5 сентября 2026, 07:05 • Новости дня
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости американской администрации считаться с объективной обстановкой в зоне конфликта во время усилий по мирному урегулированию.

    «Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле», – заявил Рябков ТАСС.

    Замглавы МИД добавил, что обстановка на фронте постоянно меняется не в пользу украинской стороны. По его словам, после саммита в Анкоридже остается открытым вопрос о готовности Вашингтона придерживаться здравого смысла и не поддаваться влиянию противников урегулирования.

    Ожидается, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят российскую и украинскую столицы пятого и шестого сентября. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

    Комментарии (6)
    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    5 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденная Никаноровка находится на гряде, которая должна была бы сдержать наступление российской армии на Краматорск, однако расчет ВСУ не оправдался, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», – сказал он ТАСС.

    Минобороны России 4 сентября сообщило об освобождении Никаноровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области. Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании.


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    5 сентября 2026, 10:47 • Новости дня
    Пораженный ударом ВС России украинский комбинат «Каметсталь» остановил работу

    Украинский комбинат «Каметсталь» остановил доменные печи после удара ВС России

    Пораженный ударом ВС России украинский комбинат «Каметсталь» остановил работу
    @ magomedov_mus

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Металлургический комбинат «Днепродзержинск» («Каметсталь»), пораженный ударом Вооруженных сил России, приостановил работу, пишет издание «Страна».

    Украинский металлургический комбинат «Каметсталь», расположенный в Днепропетровской области, полностью остановил работу после удара Вооруженных сил России, передает ТАСС. На предприятии, ранее известном как «Днепродзержинск», прекратили функционировать две доменные печи.

    Утром Министерство обороны России отчиталось о поражении комбината «Каметсталь» и Днепровского металлургического завода. В ведомстве подчеркнули, что оба предприятия «являются крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины».

    Видео с последствиями удара по украинскому металлургическому комбинату «Каметсталь» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли групповой удар по металлургическим комбинатам «Каметсталь» и «Днепровский металлургический завод». Месяцем ранее крупное украинское предприятие «Запорожсталь» полностью прекратило работу из-за атак Вооруженных сил России. В прошлом году министр обороны Андрей Белоусов сообщил о повреждении инфраструктуры 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

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    5 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин опроверг договоренности о широком перемирии на три дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером глава государства прояснил ситуацию вокруг остановки боевых действий в зоне спецоперации.

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил об отсутствии договоренностей с Киевом касательно масштабного прекращения огня, передает ТАСС.

    «Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом мы с ними никогда не договаривались», – подчеркнул российский лидер.

    При этом он заверил американских представителей в готовности обеспечить безопасность переговорного процесса. По словам главы государства, интенсивность атак по территории России, включая Москву, заметно снизилась с полуночи 5 сентября.

    «Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе по Москве», - отметил президент и добавил, что предложение о временной приостановке ударов по Киеву поступило через каналы спецслужб и дипломатических ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Позже президент России Владимир Путин поручил прекратить атаки по украинской столице на трое суток. Ранее президент США Дональд Трамп направил своих спецпосланников в обе страны для представления мирного плана.

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    5 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Минобороны раскрыло тактику освобождения Куртовки в ДНР

    Минобороны: Разрушение логистики ВСУ позволило освободить Куртовку

    Минобороны раскрыло тактику освобождения Куртовки в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные смогли установить контроль над населенным пунктом Куртовка в ДНР благодаря грамотной тактике разрушения логистики и обороны противника, сообщило Минобороны.

    «Разведчики «Южной» группировки войск во взаимодействии с операторами ударных БПЛА предварительно разрушили логистические маршруты противника в районе населенного пункта и сделали невозможной доставку боеприпасов и материальных средств обороняющимся боевикам», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Затем расчеты войск беспилотных систем и артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение оборонительным рубежам украинской армии. Это создало благоприятные условия для наступления штурмовых отрядов и освобождения Куртовки.

    В министерстве добавили, что подразделения «Южной» группировки продолжают освобождать территорию ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль населенный пункт Куртовка в Донецкой народной республике.

    Накануне армия России освободила населенные пункты Грузское и Никаноровка в ДНР.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил о неснижающихся темпах наступления на всех направлениях.

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    5 сентября 2026, 08:17 • Новости дня
    Российские войска ударили по металлургическим заводам и логистике ВСУ

    ВС России нанесли высокоточные удары по заводам и складам ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные атаковали металлургические заводы на Украине, обеспечивающие военно-промышленный комплекс страны, а также уничтожили сухогруз с вооружением в порту Черноморска, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и логистики Украины, передает Минобороны в MAX. В Днепропетровской области целями стали металлургические комбинаты «Каметсталь» и «Днепровский металлургический завод», которые обеспечивают украинскую оборонную промышленность металлопродукцией.

    В Николаевской и Одесской областях поражены логистические центры, где хранилось военное имущество, а также электроподстанция «Николаевская». В порту Черноморска уничтожено судно-сухогруз с вооружением и снаряжением для украинских войск. Удары наносились как по промышленным, так и по транспортным узлам.

    Накануне вечером в Киевской области был поражен логистический центр «Святопетровский» и две площадки с топливом на аэродроме Гостомель. Кроме того, в городе Бровары уничтожен центр радио- и радиотехнической разведки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны сообщило об уничтожении логистического объекта ВСУ в Николаеве.

    В тот же день российские войска поразили два сухогруза с западным вооружением в портах Одесской области.

    Несколькими днями ранее армия России атаковала логистические центры хранения военных грузов в Киевской области.

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    5 сентября 2026, 16:38 • Новости дня
    ВС России поразили четыре судна с военными грузами в портах Одессы и Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники атаковали несколько морских судов с военными грузами в портах Черноморск и Одесса.

    Вооруженные силы России нанесли удары по судам, задействованным в перевозке военных грузов. В Министерстве обороны уточнили, что атаки были проведены с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань».

    «Кадры объективного контроля поражения морских судов, использовавшихся для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ в портах Черноморск и Одесса. Расчетами реактивных БПЛА-камикадзе «Герань-4 сикер» в порту Черноморск были поражены два судна типа «сухогруз» и один типа «контейнеровоз». Также на рейде порта Одесса реактивной «Геранью» был поражен еще один сухогруз противника», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в порту Черноморска.

    Несколькими днями ранее российские войска поразили три сухогруза и два морских танкера в Одессе. А в июле армия России нанесла успешные удары по пяти перевозившим снабжение для украинских войск кораблям.

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    5 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости единого командования ПВО для защиты от атак ВСУ
    Путин заявил о необходимости единого командования ПВО для защиты от атак ВСУ
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поддержал идею введения должности единого командира для координации противовоздушной обороны в стране при защите от беспилотников.

    Президент России Владимир Путин выступил за назначение единого командира для противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». «Мне кажется, нужен не координационный орган – нужен командир. Чтобы был единоначальник», – ответил Путин на соответствующее предложение.

    Инициативу озвучил военный корреспондент Евгений Поддубный во время встречи главы государства с лидерами списка партии «Единая Россия». Журналист поделился опытом создания ситуационного центра в Курской области.

    По словам Поддубного, этот центр обеспечил оперативное взаимодействие всех структур, отвечающих за оборону неба. Он предложил масштабировать данную практику на другие регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал укрепление системы противовоздушной обороны главным способом предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру. Военкор Евгений Поддубный рассказал о создании в России инновационной системы ПВО на основе эшелонированных мобильных групп. Журналист предложил дублировать сигналы об опасности по радиосвязи для жителей приграничной зоны Курской области.

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    5 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    МАГАТЭ сообщило о прекращении огня у Запорожской АЭС

    У Запорожской АЭС вступило в силу локальное прекращение огня

    МАГАТЭ сообщило о прекращении огня у Запорожской АЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Локальное прекращение огня у Запорожской АЭС, достигнутое при посредничестве Международного агентства по атомной энергии, вступило в силу в субботу для ремонта ЛЭП, необходимой для внешнего электроснабжения ЗАЭС, говорится в сообщении МАГАТЭ.

    Режим тишины необходим для восстановления внешнего электроснабжения станции после длительного отключения, передает РИА «Новости». В сообщении Международного агентства по атомной энергии приводится заявление его генерального директора Рафаэля Гросси.

    «Сегодня вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, чтобы обеспечить ремонт линии электропередачи, необходимый для восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после длительного отключения», – отметил Гросси.

    Из-за боевых действий на северном берегу Днепра 20 августа ЗАЭС лишилась соединения с последней линией электропередачи напряжением 330 киловольт. С этого момента охлаждение реакторов и бассейнов выдержки топлива обеспечивают аварийные дизель-генераторы.

    Представители организации предупредили, что запасы дизельного топлива на объекте истощаются. Если внешнее питание не восстановят или не доставят горючее, в течение нескольких дней станция может быть полностью обесточена. Украинские специалисты приступят к ремонту поврежденного участка после его разминирования, за ходом работ будут наблюдать эксперты агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Международное агентство по атомной энергии добивалось создания локальной зоны прекращения огня для восстановления линии электропередачи «Ферросплавная-1». В июне Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее электроснабжение из-за автоматического отключения высоковольтной линии. Перед началом ремонта линии электропередачи специалисты МАГАТЭ приступили к наблюдению за процессом очистки территории от мин.

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    5 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ

    В зоне СВО ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе проведения спецоперации российские военные уничтожили майора Ивана Макарова и подполковника Богдана Дзиверина точными ракетными ударами по объектам в Харьковской и Полтавской областях.

    Российские вооруженные силы нанесли точные удары по объектам противника, в результате чего были убиты двое высокопоставленных украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    «Начальник-инженер информационно-коммуникационного узла майор Иван Макаров ликвидирован в результате точного ракетного удара по Лозовой Харьковской области. Подполковник Богдан Дзиверин убит в результате ракетного удара по складу зенитно-ракетного вооружения в селе Щербаны Полтавской области», – рассказал источник агентства в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские военные ликвидировали майора ВСУ на краматорском направлении.

    Несколькими днями ранее бойцы уничтожили 23-летнего украинского капитана. В начале того же месяца Вооруженные силы РФ устранили заместителя начальника 11-го армейского корпуса противника.

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    5 сентября 2026, 08:45 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 53 украинских дрона за ночь

    Системы ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника над российскими регионами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 53 украинских беспилотника в ряде регионов страны, сообщили в Минобороны России.

    В течение прошедшей ночи дежурные средства российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает Минобороны.

    Вражеские дроны были нейтрализованы над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областей. Также аппараты уничтожили в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 3 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили 416 украинских беспилотников над регионами России.

    Сутками ранее российские военные перехватили 130 вражеских дронов самолетного типа.

    В середине августа специалисты ликвидировали 553 аппарата над 19 субъектами страны.

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    5 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне» узнали об «уроках уважения» к ВСУ в сумских школах

    ВС России: В сумских школах стали проводить «уроки уважения» к ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали, как в школах Сумской области учеников начали учить уважению к служащим в ВСУ.

    «В Сумской области отдельным боевикам 225 ошп, приближенным к командованию, поставлена задача ходить по местным школам и учить детей уважительному отношению к военнослужащим ВСУ. Директоров школ заставляют отменять уроки ради подобных мероприятий», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Сумском районе «Северяне» с тяжелыми боями продвигаются в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе бойцы продвинулись в посадках возле Уланово и Толстодубово.

    В районе Лозовой на Харьковском направлении «Северянами» уничтожен крупный командный пункт ВСУ корпусного звена, подтверждены потери среди старшего офицерского состава.

    На Волчанском направлении продолжается уничтожение противника в «Волчанском котле». Есть продвижения в районе Малой Волчьей.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 135 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о нарастающем темпе продвижения войск в зоне СВО. Марочко сообщил, что Новогришино перешло в серую зону после выдавливания оттуда ВСУ.  Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России.

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    5 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Украинские войска заминировали аптечку погибшего сослуживца

    ВСУ оставили заминированную натовскую аптечку у тела погибшего солдата

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ оставили заминированную аптечку рядом с телом погибшего сослуживца в Запорожской области, рассказал стрелок группировки «Восток» с позывным Зоха.

    Бойцы Вооруженных сил России обнаружили тело украинского военнослужащего при продвижении по лесополосе в Запорожской области, передает РИА «Новости». Рядом с погибшим находилась современная аптечка западного образца, которая привлекла внимание солдат.

    «Увидели погибшего солдата, у него была аптечка – натовская, прямо видно, что натовская. Что-то нас смутило. Наш человек ее изучил, и оказалось, что внутри был установлен механизм взрывного устройства», – поделился стрелок группировки «Восток» с позывным Зоха.

    Военный уточнил, что взрывное устройство было успешно обезврежено. По его словам, украинские войска используют тела своих сослуживцев в качестве приманок, прибегая к различным уловкам и не жалея собственных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заминировали тело погибшего сослуживца в селе Вольное Днепропетровской области. Российские бойцы обнаружили спрятанные трупы с установленной взрывчаткой в харьковском населенном пункте Лосевка. При отступлении из Александровки солдаты ВСУ оставили множество замаскированных под обычные вещи мин-ловушек.

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    5 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    ВС России освободили населенный пункт Куртовка в ДНР
    ВС России освободили населенный пункт Куртовка в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения группировки войск «Южная» взяли под контроль населенный пункт Куртовка на территории Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

    Успешную операцию по освобождению данного населенного пункта провели военнослужащие из состава «Южной» группировки войск, указало ведомство в Max.

    В посте опубликована карта с местоположением Куртовки, согласно которой эта деревня располагается между Дружковкой и Веролюбовкой.

    Также опубликованы кадры боевой работы бойцов, освобождавших населенный пункт.

    В прошедшие сутки армия России взяла под контроль Грузское и Никаноровку в ДНР.

    За день до этого российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта.

    Также были освобождены Казачья Лопань и Святогорск.

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    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

    По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву. Россия отвергла обвинения и объявила о закрытии отделений Института Гете. Оба культурных центра десятилетиями оставались важными каналами гуманитарных связей между двумя странами. Что теперь будет с Русским домом и насколько далеко зайдет новое обострение отношений Москвы и Берлина? Подробности

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    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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