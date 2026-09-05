The Guardian: Европа неспособна вести затяжную войну с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

В НАТО признали, что Европа не сможет выдержать затяжной конфликт с Россией. Представители альянса пришли к выводу, что европейские государства не обладают достаточной готовностью к ведению боевых действий, пишет газета The Guardian.

«Планировщики в сфере обороны, работающие с НАТО, опасаются, что в случае войны с Россией Европа в настоящее время не сможет выдержать затяжную войну на истощение из-за недостаточной готовности к боевым действиям», – говорится в материале британского издания.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что западные страны намеренно распространяют ложную информацию об угрозе со стороны Москвы. По словам главы государства, такие заявления используются политическими элитами для оправдания увеличения оборонных бюджетов за счет налогоплательщиков, а также для маскировки собственных экономических просчетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о сохранении курса НАТО на милитаризацию Европы.

Ранее американские журналисты описали критические уязвимости Североатлантического альянса в сфере противоракетной обороны.

Между тем, еще в конце прошлого года генсек НАТО Марк Рютте призывал европейские страны повысить оборонные бюджеты для подготовки к возможному конфликту с Москвой.