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    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    20 комментариев
    5 сентября 2026, 20:54 • Новости дня

    На Западе отметили неспособность Европы на затяжную войну с Россией

    The Guardian: Европа неспособна вести затяжную войну с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны не обладают достаточными ресурсами для ведения длительных боевых действий против России в случае возникновения потенциального вооруженного конфликта, отмечают британские СМИ.

    В НАТО признали, что Европа не сможет выдержать затяжной конфликт с Россией. Представители альянса пришли к выводу, что европейские государства не обладают достаточной готовностью к ведению боевых действий, пишет газета The Guardian.

    «Планировщики в сфере обороны, работающие с НАТО, опасаются, что в случае войны с Россией Европа в настоящее время не сможет выдержать затяжную войну на истощение из-за недостаточной готовности к боевым действиям», – говорится в материале британского издания.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что западные страны намеренно распространяют ложную информацию об угрозе со стороны Москвы. По словам главы государства, такие заявления используются политическими элитами для оправдания увеличения оборонных бюджетов за счет налогоплательщиков, а также для маскировки собственных экономических просчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о сохранении курса НАТО на милитаризацию Европы.

    Ранее американские журналисты описали критические уязвимости Североатлантического альянса в сфере противоракетной обороны.

    Между тем, еще в конце прошлого года генсек НАТО Марк Рютте призывал европейские страны повысить оборонные бюджеты для подготовки к возможному конфликту с Москвой.

    5 сентября 2026, 13:23 • Новости дня
    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке

    Итальянский политик Ванначчи высмеял обвинения в связях с Россией

    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Итальянский политик и генерал в отставке Роберто Ванначчи ответил на обвинения в связях с Россией, опубликовав фотографию в советской шапке-ушанке и с рюмкой водки.

    Итальянский политик и генерал в отставке Роберто Ванначчи высмеял обвинения газеты Financial Times в том, что он является «троянским конем Кремля», передает «Страна.ua». Издание утверждало, что его позиция может помешать переизбранию премьер-министра Джорджи Мелони.

    «Я с дрожью в руке узнал из вашей статьи, что являюсь маньчжурским кандидатом, направленным Российской Федерацией жаловаться на непосильные цены на бензин в моей стране», – написал Ванначчи в ответ на публикацию.

    Ванначчи опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в советской ушанке и с рюмкой водки. Он отметил, что недовольство стоимостью топлива разделяют миллионы итальянцев, которые не отчитываются перед Лубянкой.

    Политик также выразил недоумение тем, что несогласие с позицией Брюсселя приравнивается к нелояльности Западу. По данным Financial Times, Ванначчи выступает за прекращение военной и финансовой помощи Киеву, а его партия Futuro Nazionale пользуется поддержкой около 7,6% избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянская оппозиционная партия Futuro Nazionale внесла в парламент резолюцию об отказе от военной помощи Украине. В августе Европейский союз запустил процедуру оценки соблюдения европейских ценностей данным политическим объединением. Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони побила рекорд по продолжительности непрерывного пребывания на своем посту.

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    4 сентября 2026, 08:38 • Новости дня
    Посольство России назвало дальнобойное вооружение в ФРГ законной целью
    Посольство России назвало дальнобойное вооружение в ФРГ законной целью
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможные места дислокации дальнобойных систем в Германии станут законными целями, заявили в посольстве России в Берлине.

    Российская дипломатическая миссия в Берлине предупредила о последствиях размещения дальнобойного оружия в Германии, пишут «Известия».

    В диппредставительстве отметили, что Европа ускоряет процесс милитаризации.

    «Критики безудержной германской милитаризации справедливо указывают, что места дислокации подобных вооружений неминуемо станут законными военными целями России», – заявили в посольстве.

    Собеседники издания добавили, что ФРГ совместно с Британией и Францией развернула работу по созданию арсенала дальнобойных систем. По их словам, бундесверу для сдерживания России декларируется необходимость нанесения ударов по объектам в глубоком тылу на расстоянии до двух тысяч километров. В посольстве уточнили, что немецкие власти объясняют такие амбиции отсутствием ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии готовят масштабную программу по созданию дальнобойных ракет стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин спроектируют к 2034 году новейшую крылатую ракету с радиусом действия более двух тысяч километров.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации этой страны для подготовки к военному противостоянию с Москвой.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    3 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине

    Трамп: США намерены взыскать с ЕС выделенные Байденом на помощь Украине деньги

    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп пообещал заставить европейские страны компенсировать Вашингтону затраты на масштабную военную помощь Киеву.

    Вашингтон намерен взыскать с европейских стран сотни миллиардов долларов, направленных администрацией Джо Байдена на поддержку Киева, передает РИА «Новости». По словам Трампа, европейские союзники должны компенсировать эти затраты.

    «Администрация Байдена передала Украине совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно», – подчеркнул глава Белого дома.

    Политик добавил, что Европа могла бы самостоятельно оплатить военные поставки, если бы поступила соответствующая просьба. Несмотря на задержку, США все равно потребуют возврата этих средств, отметил он в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский лидер назвал поставки оружия Киеву на 300 млрд долларов причиной истощения арсеналов США.

    Ранее политик возложил на Европейский союз ответственность за оплату стоимости военного оборудования для Украины.

    В конце прошлого года Дональд Трамп объявил о прекращении прямых американских трат на поддержку украинской армии.

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    5 сентября 2026, 04:40 • Новости дня
    Литва и Латвия намерены запретить транзит зерна из России
    Литва и Латвия намерены запретить транзит зерна из России
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Руководство двух прибалтийских стран обсуждает возможность полного прекращения транзита российской сельскохозяйственной продукции из-за ожидаемого резкого роста поставок.

    Латвия и Литва готовятся ввести жесткие ограничения на транзит сельхозпродукции из России, так как Москва перенаправила часть экспорта через балтийские порты, преимущественно латвийские, после атак на российскую инфраструктуру, передают «Вести» со ссылкой на Reuters.

    Источники прогнозируют значительное увеличение объемов транспортировки в октябре. На фоне этих ожиданий латвийское правительство намерено обсудить полное эмбарго на провоз продукции. Вильнюс не уточнил характер возможных ограничений.

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что инфраструктура страны не должна использоваться для экспорта российского зерна, пишет портал Delfi. На этой неделе Литовская ассоциация переработчиков и торговцев зерном (LGPP) объявила, что в Клайпедском порту осуществляется перевалка российского зерна.

    Глава Клайпедского государственного портового управления Алгис Латакас заявил, что за первые восемь месяцев 2026 года из Клайпедского порта было перевезено 47 тыс. тонн зерна российского происхождения. В основном это кукуруза, доставленная по железной дороге из Калининградской области в Клайпеду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские депутаты в августа предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград. Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград. Спецслужбы Латвии пришли с обысками в русские книжные магазины.

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    3 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    В ЕК заявили о подготовке новых визовых ограничений для россиян

    The Guardian: ЕК готовит новые визовые ограничения для граждан России

    В ЕК заявили о подготовке новых визовых ограничений для россиян
    @ EPA/OLIVIER HOSLET/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия разрабатывает новые адресные ограничения на выдачу виз гражданам России, ссылаясь на необходимость устранения рисков безопасности, пишет The Guardian.

    Евросоюз готовит адресные визовые ограничения для россиян из-за «враждебных действий», говорится в материале The Guardian. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что ведомство работает над предложениями по ужесточению визовых правил для граждан третьих стран.

    «Мы готовим предложение об адресных ограничительных визовых мерах, направленных, в частности, на устранение рисков безопасности, связанных с враждебными действиями третьих стран», – заявил Ламмерт.

    По его словам, число выданных россиянам виз сократилось с четырех млн до начала конфликта до 618 тыс. в 2025 году.

    Обсуждение новых мер началось после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    В конце июня Еврокомиссия опровергла информацию о подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.

    В прошлом году Евросоюз полностью прекратил оформление новых многократных въездных документов для граждан России.

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    4 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта»

    Нарышкин: ЕС заложил готовность к конфликту с Россией к 2030 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта» и подготовиться к масштабному военному конфликту к 2030 году.

    Руководство Евросоюза активно готовится к масштабному вооруженному конфликту, который может начаться к 2030 году, заявил Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, передает РИА «Новости».

    «Предпринимая попытки возродить в Европе «дух вермахта», европейские элиты прикладывают к этому серьезные усилия... Готовность к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году заложена в основные концептуальные документы Европейского союза», – сказал глава СВР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о подготовке европейскими странами нападения на манер Гитлера.

    Президент России Владимир Путин обвинил руководство западных государств в намеренном создании нестабильности на международной арене.

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    3 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Европе предрекли суровую зиму из-за дефицита газа

    Bloomberg: Европе предстоит суровая зима из-за резкого роста цен на энергоносители

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа столкнется со сложной зимой из-за стремительного роста цен на энергоносители и слабой готовности к скачку спроса, пишет Bloomberg.

    В среду газовые котировки на лондонской бирже ICE впервые с декабря 2022 года превысили отметку в 900 долларов, передает РИА «Новости».

    «У европейских политиков есть веские основания опасаться суровой зимы: до нее осталось всего несколько недель, цены на энергоносители стремительно растут, и регион плохо подготовлен к резкому увеличению спроса», – говорится в материале Bloomberg.

    Аналитики отмечают, что запасы газа в Европе находятся на минимальном уровне для этого времени года за всю историю наблюдений с 2009 года. Обычно они покрывают около трети спроса в холодный период, но ближневосточный конфликт нарушил глобальные поставки. Региону придется жестче конкурировать за сжиженный природный газ, поддерживая высокие цены.

    Особенно трудная ситуация наблюдается в Германии, где хранилища заполнены лишь немногим более чем наполовину. Поздние закупки Берлина могут спровоцировать рост цен и усилить конкуренцию внутри Европы. Дополнительным риском выступает подорожание дизельного топлива на фоне ограниченных мощностей нефтепереработки.

    Напомним, перед началом отопительного сезона запасы газа в европейских хранилищах упали до рекордно низкого уровня.

    Отказ властей Германии от централизованных закупок топлива спровоцировал риск резкого подорожания энергии.

    Экстремальная летняя жара дополнительно осложнила задачу создания необходимых резервов.

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    4 сентября 2026, 15:54 • Новости дня
    Нарышкин назвал «явкой с повинной» план НАТО по ограничению потенциала России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал аналитические выводы Североатлантического альянса о необходимости затягивания украинского конфликта «явкой с повинной».

    Нарышкин высказался о позиции Североатлантического альянса по украинскому конфликту, передает ТАСС. «В штаб-квартире НАТО провели анализ уровня готовности и России, и НАТО к вооруженному конфликту. Вывод делается следующий – лучшим способом ограничения военно-технического и мобилизационного потенциала России является дальнейшее затягивание украинского конфликта. Эта фраза звучит как явка с повинной», – отметил глава СВР.

    Соответствующее заявление руководитель ведомства сделал в ходе XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Нарышкин подчеркнул, что подобные выводы альянса прямо указывают на истинные цели Запада в текущем кризисе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила о попытках европейских спецслужб максимально затянуть украинский конфликт.

    Директор ведомства Сергей Нарышкин указал на подготовку европейских стран Североатлантического альянса к войне с Москвой.

    Бывший американский дипломат Джеймс Джатрас назвал продолжительную конфронтацию главной целью западного военного блока.

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    4 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    Норвегия пообещала помочь россиянам после ареста судна на Шпицбергене

    МИД Норвегии: Осло поможет россиянам после ареста судна «Профессор Молчанов»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Норвегии окажут помощь россиянам на архипелаге Шпицберген в связи с арестом снабженческого судна «Профессор Молчанов», сообщили в норвежском МИД.

    Осло окажет необходимую поддержку российским гражданам на архипелаге Шпицберген после задержания судна «Профессор Молчанов», передает РИА «Новости». Данный корабль использовался для снабжения российских поселков в этом регионе.

    «Норвежские власти делают все возможное для защиты российских граждан, которые сейчас оказались в сложной ситуации на Шпицбергене», – заявили в министерстве иностранных дел Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии Хейди Олуфсен для заявления решительного протеста в связи с арестом судна «Профессор Молчанов». Российские дипломаты потребовали от норвежских властей освободить корабль и обеспечить безопасность его пассажиров.

    Президент России Владимир Путин расценил задержание научно-исследовательского судна на Шпицбергене как акт государственного терроризма.

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    5 сентября 2026, 01:05 • Новости дня
    Пассажиров литовской электрички возмутили надписи на русском языке

    В литовской электричке появились надписи на русском языке

    Tекст: Катерина Туманова

    В литовской электричке пассажиров возмутило появление информации на табло на русском языке, что вынудило железнодорожную компанию объясняться.

    В пятницу, 4 сентября, один из пассажиров электропоезда сообщением Вильнюс – Марцинконис Симас Мишкинис заметил, что информационные табло в вагоне отображали текст только на русском языке, и выразил недовольство в социальных сетях.

    «Это нормально, что мне, как литовцу, приходится читать информацию о литовских железных дорогах только на русском языке?» – приводит текст его возмущения Sputnik Литва.

    В компании LTG Link, которая является частью группы «Литовские железные дороги», прокомментировали ситуацию, заявив, что произошла ошибка из-за человеческого фактора.

    Информационная система на одном из старых составов запустилась с заводскими настройками. Согласно правилам компании, информация должна выводиться на литовском и английском языках. Перевозчик заверил, что принимает меры для недопущения подобных инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД заявил о давлении Прибалтики на россиян перед выборами. В МИД заявили о подготовке иска к странам Балтии из-за русофобии. Житель Латвии донес на брата за настройку российских телеканалов.

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    4 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Нарышкин: Европейские элиты сточили Украину о Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские элиты целенаправленно срывают любые попытки мирного урегулирования, продолжая оказывать Киеву военную помощь и буквально «стачивая» некогда процветающую Украину о Россию, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин выразил мнение о роли Запада в украинском кризисе, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент европейские элиты просто сточили некогда процветающую республику в составе Советского Союза. Сточили о Россию», – подчеркнул руководитель СВР в ходе заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ.

    Глава ведомства также обратил внимание на то, что лидеры Европы продолжают оказывать масштабную военную и финансовую поддержку Киеву. При этом, как отметил Нарышкин, они целенаправленно блокируют любые инициативы, направленные на мирное разрешение конфликта.

    «Европейские элиты оказывают всемирное военное и финансовое содействие неонацистскому режиму в Киеве. Одновременно торпедируют любые попытки мирного урегулирования на Украине», – сказал Нарышкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава СВР сообщил о провале роли Украины в качестве тарана против России.

    Европейские государства категорически выступили против мирного урегулирования конфликта из-за больших вложений в войну.

    Нарышкин спрогнозировал скорое поражение украинской армии для установления справедливого мира.

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    4 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Нарышкин: Изнеженное европейское общество не готово к войне на Востоке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин указал на неспособность современного западного общества выдержать масштабные вооруженные конфликты из-за увлечения идеями трансгуманизма.

    Нарышкин выступил на заседании Совещания глав органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, передает РИА «Новости». «Европейское общество всеобщего употребления и трансгуманизма объективно не готово к масштабной и опустошительной войне на Востоке. Оно слишком изнежено и извращено», – подчеркнул он.

    Глава СВР также отметил активное использование Евросоюзом мифа о восточной угрозе. По его словам, политики и финансово-промышленные группы применяют эту риторику для оправдания резкого увеличения военных расходов и перевода промышленности на военные рельсы. Кроме того, ведется модернизация армейской, портовой и дорожной инфраструктуры.

    Отдельное внимание руководитель разведки уделил агрессивным целям западных государств в регионе. Он добавил, что историческая память стала настоящим полем битвы, где противник пытается разорвать многовековые связи между евразийскими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада отказывают государствам постсоветского пространства в геополитической субъектности.

    Директор Службы внешней разведки напомнил о причинах катастрофы на Украине библейской цитатой.

    Государства Восточной Европы активно форсируют подготовку к потенциальному вооруженному противостоянию с Россией.

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    3 сентября 2026, 05:30 • Новости дня
    Лавров: НАТО должно было самораспуститься, как Варшавский договор
    Лавров: НАТО должно было самораспуститься, как Варшавский договор
    @ w80/Zuma/Global Look Press)

    Tекст: Антон Антонов

    Североатлантический альянс отчаянно ищет поводы для продолжения своего искусственного существования, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров выступил в рамках лектория Российского общества «Знание» на полях Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что НАТО должно было самораспуститься, как это произошло с Варшавским договором после исчезновения Советского Союза. «НАТО судорожно ищет новые поводы для того, чтобы пробить свое уже совершенно искусственное существование», – сказал Лавров.

    Он считает, что Североатлантический альянс вряд ли долго протянет, попытка изобрести новые поводы для продления существования НАТО не может долго продолжаться, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Западу постоянно требуется образ врага – как странам НАТО, так и членам Евросоюза. Он считает, что Евросоюз перестал быть экономическим объединением. Лавров подчеркнул: если искусственно созданный образ врага в лице России исчезнет, подавляющее большинство правительств в этих странах избиратели просто снесут.

    Министр отметил, что использование преимуществ крупнейшего и богатейшего континента Земли долгое время сдерживалось политикой Запада, которая сейчас проводится еще более ожесточенно, в попытке разделить Европу. Он напомнил, что Европа более 500 лет была источником главных бед человечества, включая две мировые войны.

    Лавров добавил, что сейчас европейские страны захлебнулись от количества введенных ими санкций и незаконных ограничений, которыми пытаются отстоять свое право на продолжающуюся гегемонию в мировых делах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о живучести неоимперского и неонацистского духа в Европе.

    Он подчеркнул, что Москва не намерена просить у Европы отмены санкций и не собирается зависеть от ее доброго расположения.

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    3 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    Генеральный адвокат Суда ЕС порекомендовал отменить санкции против «Мегафона»

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный адвокат Суда ЕС Андреа Бьонди предложил отменить ограничения в отношении российского оператора связи «Мегафон» из-за отсутствия у Брюсселя доказательной базы при принятии решения.

    Европейские инстанции могут пересмотреть ограничительные меры в отношении крупной телекоммуникационной компании, передает РИА «Новости». В опубликованном заключении генерального адвоката Андреа Бьонди указывается на неправомерность действий Совета ЕС.

    «Первоначальные акты должны быть отменены», – говорится в документе. Юрист пришел к выводу, что европейские власти внесли «Мегафон» в санкционные списки без сформированного доказательного досье.

    Бьонди подчеркнул, что Общий суд ЕС допустил правовые ошибки, признав допустимой ссылку на якобы общеизвестный факт поддержки военно-промышленного комплекса. По его мнению, подобная практика позволяет вводить ограничения без документальной базы, апеллируя к доказательствам лишь на этапе судебного разбирательства.

    Специалист добавил, что санкционная политика должна быть защищена от обвинений в произволе. В результате права компании на эффективную защиту были нарушены, поскольку ей сообщили только критерий ограничений без конкретных фактов. Окончательное решение по апелляции примут позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года Европейский суд отклонил иск «Мегафона» против экспортных ограничений Евросоюза.

    В марте текущего года суд отказался отменять санкции против пяти российских бизнесменов.

    Месяцем ранее инстанция впервые признала незаконным повторное включение физического лица в санкционный список.

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    3 сентября 2026, 05:06 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет умолять Европу об отмене санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не намерена просить у Европы отмены санкций и не собирается зависеть от ее доброго расположения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Она решила, что наше сотрудничество в прежние годы было настолько важным для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять: ну давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было, давайте вернемся, отменяйте санкции. Не будет такого, это совершенно не в генетическом ходе нашего народа. У нас есть, ну, если хотите, собственная гордость», – сказал Лавров в рамках лектория Российского общества «Знание» на полях ВЭФ.

    Лавров заявил, что Россия сохраняет открытость к сотрудничеству со всеми, кто готов отложить в сторону идеологию и извращенную политику, сосредоточившись на реальных экономических и социальных интересах. По его словам, Москва не строит стен и не хочет отгораживаться от Европы – это Европа сама разорвала связи с Россией, передает РИА «Новости».

    Однако для Запада, по его словам, санкции стали главным инструментом внешней политики, окончательно вытеснив дипломатию, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Россия никогда не закрывалась от мира, но не желает зависеть от доброй воли бывших западных партнеров. Взамен страна выстраивает многостороннее сотрудничество на евразийском континенте через площадки, основанные на равноправии и взаимной выгоде – Шанхайскую организацию сотрудничества, Евразийский экономический союз и АСЕАН.

    Министр также заявил, что Запад пытается подорвать объективный исторический процесс и обратить его вспять, но эти попытки обречены на провал. По его словам, на стороне России – естественный ход истории, хотя западные усилия способны тормозить процессы универсализации мировой структуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров ранее заявил о нежелании России напрашиваться на диалог с Европой.

    Министр также сообщил о гордости за реакцию россиян на попытки Запада подорвать общество.

    Кроме того, глава МИД обвинил Европу в использовании переговоров с Москвой для прикрытия геополитической экспансии НАТО и Евросоюза.

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