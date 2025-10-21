Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Нарышкин: НАТО в Европе готовится к войне с Россией
Члены Североатлантического альянса из Европы готовятся к войне с Россией, они пытаются как можно скорее обеспечить всем необходимым Союзные силы реагирования военного блока, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
СВР наблюдает приготовления европейских союзников по НАТО к войне с Россией, у них есть задача в сжатые сроки обеспечить ресурсами натовские Союзные силы реагирования, указал Нарышкин, передает РИА «Новости».
«Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы», – указал он.
Ранее Нарышкин отмечал, что российская сторона будет считать возможные поставки ракет Tomahawk киевскому режиму как враждебный шаг, который может существенно повысить риски для безопасности в мире.
Также он указывал на значительные усилия Москвы по обеспечению безопасности Евразии.