Tекст: Алексей Дегтярев

СВР наблюдает приготовления европейских союзников по НАТО к войне с Россией, у них есть задача в сжатые сроки обеспечить ресурсами натовские Союзные силы реагирования, указал Нарышкин, передает РИА «Новости».

«Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы», – указал он.

Ранее Нарышкин отмечал, что российская сторона будет считать возможные поставки ракет Tomahawk киевскому режиму как враждебный шаг, который может существенно повысить риски для безопасности в мире.

Также он указывал на значительные усилия Москвы по обеспечению безопасности Евразии.