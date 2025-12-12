  • Новость часаПутин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    2 комментария
    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    6 комментариев
    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    6 комментариев
    Минобороны предложило создать штабы обороны в регионах

    Минобороны предложило создать штабы обороны во время военного положения

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России предлагает создать в регионах специальные штабы обороны на случай введения военного положения, учитывая опыт территорий Донецкой и Луганской народных республик, следует из проекта закона.

    Министерство обороны России предложило формировать штабы обороны в регионах и муниципалитетах страны на период действия военного положения, следует из проекта на портале нормативных правовых актов.

    Разработчики отметили, что инициатива основана на опыте функционирования подобных штабов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой.

    Политолог Данилин: Понимание Путиным обстановки на фронте – огромное преимущество для России

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Освобождение Северска подтверждает правильность избранной армией России тактики и открывает возможности для ее дальнейшего продвижения вглубь Донбасса. Регулярные совещания президента с военными, участие в них командиров с передовой и их подробные доклады дают России важное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации.

    «Совещание Владимира Путина по новым победам на фронте стало ярким комментарием в ответ на абсурдные спекуляции Украины относительно требований к мирному плану США. Мы подчеркнули печальное положение ВСУ, ведь российские войска постепенно продвигаются по направлению к опорным пунктам противника в Донбассе: Славянску и Краматорску», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, Владимир Путин очень глубоко погружен в происходящие события на фронте. «Это не первый для него опыт общения с военными. Более того, подобные контакты давно превратились в обычную практику для главы государства. Глубокое понимание президентом текущей обстановки – огромное преимущество для России. А уникальной чертой нынешнего совещания стало участие военных: командира 123-й мотострелковой бригады Дениса Пирогова, под чьим руководством был освобожден Северск, а также рядовых штурмовиков», – подчеркнул эксперт.

    «Как уже говорил президент, мы готовы к продолжению СВО до выполнения обозначенных задач. Возможно, Украина об этом забыла. При этом Москва от мирного процесса не отворачивается. Мы готовы договариваться. Но если наши визави хотят диалога, то пусть выдвигают предложения, достойные рассмотрения – то есть учитывающие интересы России. В противном случае мы добьемся реализации поставленных целей иным путем», – заключил Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации. Там президенту доложили об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил глава государства, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент военных.

    Путин отметил, что успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории всего Донбасса. Президент подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего наступления на других направлениях и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Газета ВЗГЛЯЛ рассказала, как была проведена операция по освобождению города, за что Путин лично похвалил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение.

    Комментарии (1)
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Адмирал Фрэнк Брэдли, командующий операцией ВМС США, оказался в центре скандала после того, как дал приказ уничтожить двух выживших на лодке, подвергшейся атаке американских сил вблизи Тринидада. Он был вызван в Конгресс, где сейчас изучается его дело – действия адмирала вызывают вопросы о соблюдении международного права.

    Инцидент произошел 2 сентября, когда американские силы нанесли удар по лодке, подозреваемой в перевозке наркотиков. Первым ударом с использованием лазерной бомбы были уничтожены девять из одиннадцати человек на борту, а оставшиеся двое оказались на обломках лодки. Видео с беспилотника показало, что мужчины пытались удержаться на плаву, пишет The Washington Post.

    Перед миссией министр обороны США Пит Хегсет заявил, что задача войск – уничтожить пассажиров лодки, затопить судно и уничтожить наркотики. Адмирал Брэдли, наблюдая за трансляцией, обсудил ситуацию и принял решение о втором ударе, который убил обоих выживших.

    По словам Брэдли, он считал, что мужчины могли представлять угрозу, поскольку не было подтверждения, что выжившие намерены сдаться. Адмирал подчеркнул, что считал всех людей на борту «наркотеррористами», что, по версии администрации Трампа, оправдывает применение оружия.

    Решение Брэдли вызвало критику со стороны экспертов по международному праву и некоторых законодателей. Международное право предусматривает особую защиту для потерпевших кораблекрушение – людей, находящихся в опасности на воде и не совершающих враждебных действий. Даже военные юристы отмечают, что выжившие должны были получить помощь.

    Адмирал провел более восьми часов на закрытых слушаниях в Конгрессе, объясняя свои действия. Тем временем два комитета Конгресса начали расследование инцидента, но глава Комитета по вооруженным силам Палаты представителей республиканец Майк Роджерс заявил о намерении завершить его после ознакомления с полным видео операции. Сенатская же проверка продолжается.

    Эксперты подчеркивают, что удар был нанесен по судну с наркотиками, предназначенными для стран Южной Америки, а не для США, что ставит под сомнение аргумент о необходимости применения военной силы против гражданских лиц. Кроме того, выжившие могли не понимать, как сдаться американским войскам.

    Представители Пентагона и командования Специальных операций США отказались давать комментарии по этому делу.

    В среду американские военные захватили танкер у побережья Венесуэлы. Газета ВЗГЛЯД  разбиралась, почему Вашингтон пошел на такой шаг, как это скажется на мировых ценах на нефть и какие угрозы акт новых пиратов Карибского моря создает для России?

    Комментарии (17)
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    Леонков: Освобождение Северска приближает контроль России над Славянском и Краматорском

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Северск долгое время являлся насущной проблемой для ВС РФ. Наличие в его районе выступа, контролируемого ВСУ, мешало российской армии вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску. Теперь же освобождение этих городов становится вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно об установлении контроля ВС РФ над Северском.

    «Освобождение Северска – значимый момент для всего хода СВО. Напомню, что установить контроль над этим городом у России не получилось даже в 2022 году в самый разгар наступательного запала. ВСУ сумели превратить эту местность в тщательно укрепленный «форт», который к тому же поддерживался формированиями из Славянско-Краматорской агломерации», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Но для русского солдата безвыходных ситуаций не бывает. Теперь нам удалось выбить противника из города, а местный гарнизон – ликвидирован. Тем самым мы лишили украинскую армию так называемого северского выступа, который долгое время препятствовал продвижению ВС РФ вглубь Донбасса и не позволял вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску», – добавляет он.

    «Важно, что освобождение Северска сопровождалось ударами по окрестностям Кременчуга. Именно здесь скапливались основные силы противника, которые планировалось перебросить для отражения российского наступления. Прямо сейчас достаточно успешно также развивается ситуация в районе Красного Лимана – подходим к рубежам Святогорска», – уточняет собеседник.

    «Ну и в Константиновке мы продолжаем выбивать ВСУ. То есть Славянск и Краматорск рискуют оказаться в полукольце еще и с юга, а также с севера. Эта стратегическая фигура будет постепенно «сжиматься». Таким образом, не исключаю, что в ближайшее время у нас даже получится зайти на окраины городов. Но загадывать в этом деле лучше не стоит», – акцентирует эксперт.

    «Что касается совещания Владимира Путина и начальника Генштаба Валерия Герасимова, то самое главное, что из него можно выделить, это подтверждение четкого продвижения ВС РФ в соответствии с планом. Мы плавно движемся к реализации намеченных целей: без спешки и эмоций. В военном деле это, как правило, служит залогом успеха. И Северск – пример тому », – заключил Леонков.

    Ранее стало известно об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил Владимир Путин, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент бойцов.

    По оценкам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Напомним, Северск является городом ДНР с довоенным населением чуть больше десяти тысяч человек. Населенный пункт является одним из центров добычи флюсовых известняков. Начиная с 2014 года был своеобразной буферной зоной между Украиной и территорией республики – линия фронта проходила всего лишь в 50 км от города.

    Комментарии (0)
    Ким Чен Ын отметил рост престижа КНДР после освобождения Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Ким Чен Ын назвал участие армейских частей КНДР в событиях вокруг Курской области фактором, повысившим престиж страны на мировой арене.

    Участие частей Корейской народной армии в освобождении Курской области подчеркнуло статус и престиж КНДР, об этом заявил Ким Чен Ын на заседании пленума, сообщает ТАСС.

    По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, расширенный пленум Центрального комитета Трудовой партии Кореи проводился с 9 по 11 декабря, где обсуждались итоги партийной и государственной работы за год и подготовка к следующему съезду.

    Руководитель государства подчеркнул: «Менее чем за год части разных родов войск нашей армии добились блестящих боевых успехов в зарубежной военной операции и продемонстрировали миру непобедимость нашей армии и государства, подтвердили их репутацию как истинного защитника международной справедливости».

    Центральное телеграфное агентство отдельно выделило, что празднование 80-летия основания Трудовой партии Кореи также стало важным внешнеполитическим достижением года.

    В ходе мероприятий, по информации ЦТАК, было подчеркнуто абсолютное достоинство и силу партии, народа и государства КНДР на международной арене, а также зафиксированы значимые успехи в развитии обороноспособности страны.

    Ким Чен Ын сообщил, что 2025 год стал историческим поворотным моментом, когда страна преодолела последний этап выполнения пятилетнего плана и заложила основы для следующего этапа развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров выразил благодарность КНДР за союзническую поддержку в операциях по освобождению Курской области.

    В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, участвовавшим в отражении наступления с Украины.

    Комментарии (13)
    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что освобождение Северска способствует успешному наступлению на других направлениях и приближает восстановление мирной жизни на территории Донбасса.

    Путин на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции заявил, что освобождение города Северска Вооруженными силами РФ приближает новые успешные наступления, передает ТАСС.

    По словам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    «Освобождение города Северска и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое – успешное, не сомневаюсь в этом, – наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса», – сказал он.

    Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин был проинформирован, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных. Вооруженные силы России начали зачистку Северска в ДНР.

    Путин заявил, что украинские военные пытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако эти планы не сработали.

    Комментарии (0)
    Украинских военных после возвращения из самоволки начали отправлять в штурмовики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные теперь не могут перевестись в желаемое подразделение после возвращения из самовольного оставления части (СОЧ), для них предусмотрен перевод в штурмовые части, пишут местные СМИ.

    Генштаб ВСУ изменил правила возвращения военнослужащих после самовольного оставления части, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Hromadske. Теперь военным, которые вернулись из самоволки, невозможно перейти в другие подразделения по собственному желанию или по указанию командиров.

    Согласно новым распоряжениям, личный состав, возвращенный после самовольного ухода, будет направляться исключительно в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки. Об этом говорится в сообщении одного из украинских командиров, приведенном в издании. Новый порядок не принимает во внимание рекомендательные письма и письменные согласования командиров частей.

    Военным разъясняют, что это делается не только для того, чтобы напугать личный состав, но и для информирования об изменениях в процедуре перевода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пленный Ярослав Доля заявил о массовом бегстве солдат с позиций ВСУ. По его словам, некоторые командиры ВСУ разрешают военнослужащим покидать должности и возвращаться домой.

    Другой украинский пленный из бригады осужденных рассказал о применении жестоких методов наказания со стороны командиров.

    На Украине могут ликвидировать штурмовые войска из-за их неэффективности и отсутствия официального статуса с момента создания, сообщили в российских силовых структурах.


    Комментарии (0)
    Генсек НАТО Рютте признал военную мощь России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают непосредственную угрозу альянсу.

    Военная мощь России в настоящее время является значительной, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС. Он отметил, что «колоссальные вложения в оборонный бюджет позволили Москве перейти к военной экономике и ускорить процесс принятия решений, поскольку в России отсутствует та бюрократия, что существует в странах НАТО».

    «Именно поэтому они представляют непосредственную угрозу», – сказал Рютте журналистам в Берлине. По его словам, создание системы гарантий безопасности для Украины должно стать сигналом Москве, что она не сможет повторить подобные действия, зная о готовности разрушительного ответа со стороны альянса.

    Рютте подчеркнул, что этот вопрос находится среди главных приоритетов НАТО на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Марк Рютте призвал европейские страны увеличить свои оборонные бюджеты для защиты от возможного конфликта с Россией.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия полностью готова к потенциальному военному столкновению с НАТО и сможет ответить немедленно.

    До этого президент Владимир Путин также подчеркнул, что Россия не собирается начинать военный конфликт с европейскими государствами, но готова к любому развитию событий.

    Комментарии (0)
    Начальник отдела зенитного вооружения МО обвинен во взятках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский гарнизонный военный суд расследует дело начальника отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» Министерства обороны РФ Евгения Лайко, которого подозревают в коррупции и мошенничестве с продукцией для ПВО.

    Начальника отдела зенитного вооружения 3-го ЦНИИ Министерства обороны России Евгения Лайко обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям. В расследовании фигурируют взятки на сумму 11 млн рублей и мошенничество, связанное с продвижением продукции компаний «НПП Александр» и «Техмет 18», передает ТАСС.

    В материалах суда указано, что Лайко систематически получал денежные средства от руководителей этих предприятий Вячеслава Семенова и Максима Тулкина. Семенов передавал Лайко наличные в конвертах ежемесячно – сначала по 100 тысяч, затем по 150 тыс. рублей. Передачи происходили в туалетах ресторанов, а в отдельных случаях Лайко приезжал за деньгами в офис «НПП Александр».

    Целевая «помощь» заключалась в содействии продвижению оптических изделий для обороны и подготовке проектов документации без завышения требований. Факт передачи денег был установлен в результате оперативных мероприятий после явки Семенова с повинной в мае 2025 года. В то же время Лайко получил незаконное вознаграждение от Тулкина за продвижение продукции «Техмет 18».

    В материалах суда говорится о двух эпизодах взяточничества в особо крупном размере и крупных мошеннических действиях, которые инкриминируются Лайко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в отношении начальника военного представительства Минобороны в Татарстане Владимира Куимова возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки за покровительство контрактам.

    До этого в Севастополе начальника военного представительства Минобороны поместили под стражу по делу о получении взятки за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота.

    А 6 ноября суд приговорил бывшего начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского к 10 годам колонии строгого режима по делу о взятках в 11 млн рублей.

    Комментарии (0)
    Reuters: Рютте заявил об угрозе России для стран НАТО в ближайшие годы

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель НАТО выступил в Берлине с призывом к союзникам увеличить расходы на оборону из-за растущей угрозы российского военного вмешательства.

    В четверг Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Берлине призвал страны – участницы Альянса усилить оборону для предотвращения возможной войны, пишет Reuters. Он подчеркнул, что слишком многие союзники игнорируют срочность российской угрозы в Европе и считают, что располагают большим запасом времени.

    В своей речи Рютте заявил: «Мы – следующая цель России. Я опасаюсь, что слишком многие ведут себя спокойно и недостаточно осознают срочность ситуации. Слишком многие считают, что время играет на нас. Это не так. Действовать нужно сейчас».

    Генсек Альянса отметил, что конфликт вновь пришел на европейский континент, и подчеркнул: «Россия принесла войну обратно в Европу. И мы должны быть готовы».

    Рютте также предупредил, что Россия способна быть готовой к применению военной силы против НАТО в течение пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают непосредственную угрозу альянсу.

    Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для их готовности к возможному конфликту с Россией.

    На конференции в Берлине генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о дальнейшем расширении НАТО, сославшись на приоритет безопасности альянса.

    Комментарии (0)
    Германия решила закупить 520 разведывательных дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии обсуждают контракт с Quantum Systems на поставку для армии 520 разведывательных дронов Falke общей стоимостью 210 миллионов евро.

    Как сообщает Bloomberg, правительство Германии рассматривает соглашение с производителем беспилотников Quantum Systems на сумму 210 млн евро для закупки 520 разведывательных систем Falke для немецкой армии.

    Контракт предусматривает опцион на дополнительные 500 дронов в 2027–2032 годах.

    По информации агентства, бюджетный комитет нижней палаты Бундестага может утвердить данный оборонный контракт и ряд других заказов на общую сумму 52 млрд евро уже на следующей неделе.

    Источники агентства отметили, что годовой доход Quantum Systems в 2024 году составит около 280 млн евро: предложенный контракт составляет около трех четвертей этой суммы.

    Ранее агентство передавало слова немецких законодателей о готовности одобрить 2,9 млрд евро на новые закупки дронов, стрелкового оружия и ракет, которые получат несколько ведущих компаний страны.

    Среди получателей контрактов назывались Rheinmetall, Heckler & Koch, Daimler Benz, а также стартапы Quantum Systems и Helsing. Также источники сообщали, что большая часть тендеров на закупки вооружений в 2026 году достанется немецким компаниям, лидером которых станет Rheinmetall.

    Кроме того, Handelsblatt информировала, что Quantum Systems планирует удвоить производственные мощности на Украине, где с лета 2024 года уже применялись около 400 ее дронов и готовится поставка еще 800. Компания также намеревалась поставлять Киеву ударные беспилотники через свою дочку Stark Defense.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонный концерн KNDS получил 350 заказов от пяти стран на новое поколение танка Leopard-2. В Германии завершились испытания подводного дрона Greyshark, оснащенного системой искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    Посол РФ заявил об отсутствии решений по отправке французских военных на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Франции на данном этапе не рассматривают возможность отправки армии на Украину, на фоне тревоги по поводу этого вопроса среди французов, заявил посол России в стране Алексей Мешков.

    Никаких решений по отправке французских вооруженных сил на Украину сейчас не обсуждается, отметил посол России во Франции Алексей Мешков, Франция помнит о предупреждении Москвы о том, что появление любых иностранных военных на Украине будет расценено как появление законных целей для России, передает ТАСС слова дипломата.

    Мешков подчеркнул, что разговоры о возможном военном контингенте связаны с обсуждением гарантий безопасности для Украины после завершения боевых действий. Посол отметил, что хотя отправка войск не планируется, сама тема вызывает волну обсуждений и тревоги во французском обществе. Особое беспокойство возникает после заявлений нового начальника Генерального штаба Франции о необходимости «быть готовыми к тому, что французы будут терять своих детей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мешков заявил, что атака на российский самолет со стороны НАТО будет приравнена к началу войны.

    Как сообщалось накануне, более 20 французских наемников приготовились проникнуть в Херсон.

    До этого газета ВЗГЛЯД писала, что у французских военных больше нет сомнений, что их готовят к боевым действиям на Украине.

    Комментарии (0)
    Мирный житель пострадал во время атаки дронов в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Мариновка в ЛНР мужчина получил осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников на частное подворье, сообщают власти.

    Два беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали частное подворье в селе Мариновка, передает ТАСС. В результате удара ранения получил 56-летний мужчина, которого с осколочными повреждениями доставили в больницу.

    В официальном сообщении правительства ЛНР уточняется: «Сразу два БПЛА ударили по частному подворью в селе Мариновка. 56-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован».

    В результате обстрела, как отмечают в правительстве ЛНР, были разбиты хозяйственные постройки на частной территории. Других сведений о пострадавших или разрушениях не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять украинских артиллеристов получили сроки от 23 лет 9 месяцев за обстрелы в ДНР, приведшие к жертвам среди мирных граждан.

    Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о геноциде населения Донецкой и Луганской народных республик и направила его в суд.

    В результате недавнего обстрела Селидова в Донецкой Народной Республике пострадали два мирных жителя.

    Комментарии (0)
    Трамп заявил о желании России и Китая поддержать отказ от ядерного оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул интерес России и Китая к теме денуклеаризации, отметив совпадение позиций по этому вопросу на международной арене.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай поддерживают идею сокращения ядерных вооружений. Президент США добавил, что ранее не раз обсуждал вопрос разоружения с лидерами этих стран.

    Он отметил: «Я говорил об этом (денуклеаризации) с Китаем. Я говорил об этом с Россией. И я думаю, что это было бы то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы это сделать».

    По словам Трампа, Белый дом открыт к конструктивному диалогу и предложениям Москвы по деэскалации в ядерной сфере. В то же время американский президент ранее поручил проводить испытания ядерного оружия на паритетной основе с другими государствами.

    Трамп также неоднократно подчеркивал свою заинтересованность в сокращении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин предупредил о росте риска глобального ядерного конфликта на фоне заявлений Дональда Трампа о планах возобновить испытания ядерного оружия.

    Сотрудничество США, Австралии и Британии (AUKUS) в области атомных подводных лодок противоречит целям и задачам Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Вопрос обсуждения стратегической стабильности между странами отложен, однако возможно обсуждение с участием Британии и Франции в будущем.

    Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания, но не объяснил, собирается ли он «взорвать боеголовку».

    Комментарии (3)
    В Одессе сотрудники военкомата силой задержали курьера службы доставки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе сотрудники территориального центра комплектования силой задержали и увезли в микроавтобусе курьера службы доставки Glovo.

    Как передает Страна.ua, пятеро сотрудников одесского ТЦК схватили курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус прямо на улице.

    В публикации говорится: «Кадры насильственной бусификации в Одессе. Пятеро сотрудников ТЦК бусифицировали курьера Glovo», – отмечается в сообщении Telegram-канала издания.

    В «Страна.ua» подчеркивают, что на месте инцидента не присутствовали сотрудники полиции, хотя их участие обязательно при проведении мобилизационных мероприятий.

    Термин «бусификация» стал популярным на Украине после ужесточения мобилизации – так называют процесс, когда представителей призывного возраста силой сажают в микроавтобусы и отвозят в военкоматы.

    В сети регулярно появляются видео подобных насильственных задержаний, сопровождающихся применением силы и избиениями.

    В последние месяцы тревожная нехватка личного состава вынудила власти на Украине усилить мобилизацию, что нередко приводит к протестам и скандалам.

    Мужчины призывного возраста активно избегают призыва: нелегально покидают страну, скрываются и поджигают военкоматы.

    Ранее омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец заявлял, что нарушения со стороны сотрудников военкоматов приобрели массовый характер. По его словам, они все чаще злоупотребляют своими полномочиями, избивают людей и даже провоцируют ДТП для задержания граждан.

    В украинских и западных социальных сетях возрастает число призывов сопротивляться насильственной мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК вместе с полицейскими перекрыли одну из улиц Киева для проверки документов у водителей и пассажиров.

    Жители Украины стали сообщать российским военным о местоположении сотрудников ТЦК после гибели отца с ребенком в Херсонской области.

    В Одессе жители разбили автобус военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных.

    Украинцы выражают протест против мобилизации, сжигая служебные автомобили ТЦК, и в акциях участвуют местные партизаны и недовольное население.

    Комментарии (0)
    ВСУ атаковали людей при попытке потушить горящие дома в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители села Торское в ДНР оказались под ударом ВСУ, когда пытались остановить возгорание после атаки дрона.

    Как передает РИА «Новости», беженка Ольга Мезенцева рассказала о целенаправленных атаках ВСУ на дома в Торском, когда местные жители пытались потушить пожар после удара дронов.

    По ее словам, действия ВСУ были скоординированы: «Было такое – мы собирались, чтобы потушить, а они кидали на нас». Местные заранее готовили ведра с водой, anticipating новые атаки.

    ВСУ использовали дроны, чтобы поджечь дома, а затем атаковали людей, предотвращавших распространение огня. Несмотря на обстрел, пострадавших среди жителей Торского не оказалось.

    15 мая Министерство обороны России объявило о взятии Торского под контроль подразделениями группировки войск «Запад».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять украинских артиллеристов получили сроки от 23 лет 9 месяцев за обстрелы населенных пунктов в ДНР, приведшие к жертвам среди мирных жителей.

    Министерство обороны России опубликовало кадры из освобожденного города Северска в Донецкой народной республике.

    Украинское командование в радиообмене с раненым военным выразило безразличие к судьбе мирных жителей Красноармейска и отказалось их эвакуировать.

    Комментарии (0)
    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

