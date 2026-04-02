Американские политики и военные опровергли подготовку выхода США из НАТО

Politico: Вашингтон не инициировал обсуждение выхода США из НАТО

Tекст: Вера Басилая

Президент США вновь выступил с резкой критикой в адрес НАТО и союзников, однако пока его заявления не подкреплены реальными действиями, передает Politico.

По словам американских и европейских официальных лиц, администрация США не инициировала переговоры по выходу страны из альянса, не направляла соответствующих уведомлений в Конгресс и не обсуждала этот вопрос в Пентагоне. Один из сотрудников Сената подчеркнул: «Нет никаких доказательств, что это реально».

Несмотря на жесткие высказывания, большинство экспертов уверено, что выход США из НАТО маловероятен из-за юридических ограничений. Закон требует одобрения двумя третями Сената для подобных шагов, а ключевые сенаторы обеих партий подтвердили приверженность Штатов альянсу. Сенатор Чак Шумер заявил в соцсетях, что Сенат не поддержит выход из НАТО лишь потому, что «Трамп разозлился».

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана и блокады Ормузского пролива, союзники США считают, что президент США пытается надавить на Европу, чтобы добиться их поддержки. Один из дипломатов НАТО отметил, что подобные угрозы – это скорее способ «вынудить союзников к действию», чем реальное намерение разорвать отношения.

Однако риторика американского лидера вызывает опасения в Европе. Как заявил высокопоставленный немецкий чиновник, с приходом Трампа к власти «НАТО стало бесполезным», и доверие к альянсу серьезно подорвано. Некоторые опасаются, что даже без формального разрыва, Вашингтон может снизить свое участие и тем самым ослабить альянс.

Юридически односторонний выход США из НАТО вызовет острые судебные споры, отмечают эксперты. Даже если президент США попытается игнорировать волю Конгресса, такое решение, скорее всего, будет обжаловано как отдельными штатами, так и частными лицами, имеющими интересы в Европе.

Президент США ранее назвал НАТО «бумажным тигром» из-за отказа европейских союзников участвовать в операции в Ормузском проливе.

Ранее американский лидер заявил о «очень плохом будущем» НАТО в случае отказа союзников помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

