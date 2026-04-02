Bloomberg: Речь Трампа шокировала рынок

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американский президент выступил по телевидению, чтобы убедить граждан в необходимости войны с Ираном, пишет Bloomberg.

Операция якобы близка к завершению, но США могут прибегнуть к более агрессивным действиям в ближайшие две-три недели, включая возможные удары по электростанциям, сказал политик.

При этом он не озвучил четкий график выхода и не предложил новых объяснений причин конфликта. Конкретного плана по разблокированию Ормузского пролива он также не представил.

Во время речи глава Белого дома резко выросли цены на нефть, укрепились доходности американских гособлигаций и доллар, тогда как фьючерсы на акции США просели. Попытка успокоить рынки обернулась обратным эффектом: энергоносители подорожали прямо во время выступления.

Бывший соратник Трампа Марк Шорт задался вопросом, кто возьмет на себя обеспечение безопасности в Ормузском проливе, если это не сделают США.

Президент признал рост цен на бензин, но заявил, что они быстро сократятся после окончания войны.

Также американский лидер заявил о намерении уничтожить военный и ядерный потенциал Ирана и даже объявил о смене власти в Тегеране после гибели аятоллы Али Хаменеи. Однако призывы Белого дома к иранцам подняться против руководства так и не привели к организованному протестному движению.

Несмотря на военные успехи, конфликт уже нанес удар по экономике США и позиции Трампа перед выборами. Почти пять недель боевых действий, начавшихся в конце февраля при участии США и Израиля, сопровождались взлетом цен на нефть выше 100 долларов за баррель и ростом стоимости бензина до максимумов с 2022 года.

Соцопрос CNN показал, что рейтинг одобрения Трампа опустился до 35%, а его экономической политики – до 31%, при этом 63% американцев признались, что подорожание топлива ударило по их семейному бюджету.

Удар по рынкам оказался масштабным: рынок гособлигаций США объемом 31 трлн долларов показал в марте худший результат с конца 2024 года на фоне опасений нового витка инфляции и возможного ужесточения политики ФРС.

Доллар пережил самый сильный месяц с середины 2025 года. Одновременно война обострила разногласия Вашингтона с европейскими союзниками, поставила под удар богатые монархии Персидского залива и привела к росту цен на продовольствие, удобрения и топливо в Европе и бедных странах Азии, тогда как Иран, по оценкам, сохраняет значительную часть своего ядерного потенциала.

В ходе выступления Трамп пообещал отбросить Иран в «каменный век», и заявил, что не даст, что Тегерану получить ядерное оружие.

Также он заявил, что конфликт окончится за три недели.