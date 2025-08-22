Стало известно о планах Индии расширить производство вооружений

Индия предоставила иностранным компаниям условия для кооперации в обороне

Tекст: Денис Тельманов

О перспективах сотрудничества сообщил министр обороны Раджнатх Сингх, передает ТАСС. Он пригласил зарубежные компании инвестировать в совместное производство, пообещав все необходимые разрешения.

Сингх заявил: «Инвестируйте в Индию, у нас большие возможности для совместного производства».

Министр отметил, что в последние годы страна существенно снизила зависимость от импорта вооружений. Индия теперь производит большую часть собственной военной техники и экспортирует ее в почти 100 стран мира. По его словам, развитие сектора обороны приносит выгоду не только Индии, но и иностранным партнерам.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Индия не поддерживает изоляционный подход в развитии и готова к активному участию в международных кооперационных проектах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Россия и Индия рассматривают кооперацию по добыче полезных ископаемых на арктическом шельфе и Дальнем Востоке как перспективное направление. Визит президента России Владимира Путина в Индию находится на стадии подготовки и может пройти до конца года.