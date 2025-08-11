Министр обороны Индии заявил о намерении страны стать сверхдержавой

Министр обороны Индии Сингх: Никто не сможет помешать нам стать сверхдержавой

Tекст: Антон Антонов

Сингх, выступая в штате Мадхья-Прадеш, заявил, что определенные силы не могут смириться с успехами Индии и предпринимают меры для ограничения ее прогресса. При этом министр не назвал США напрямую, но упомянул, что «начальник для всех» не понимает быстрого развития Индии, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.

«При тех темпах, с которыми развивается Индия, я могу заверить вас, что никакая мировая держава не сможет помешать нам стать сверхдержавой», – заявил министр.

Сингх подчеркнул, что оборонный экспорт Индии за год превысил 240 млрд рупий (более 2,7 млрд долларов), что стало рекордным показателем для страны. Он заявил: «В этом сила Индии, это новый оборонный сектор новой Индии, и экспорт постоянно растет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты ввели пошлины в 25% на товары из Индии. Сообщалось, что Дели отменил покупку военных систем у Вашингтона, но власти Индии заявили об отсутствии решений по приостановке оборонных закупок в США .

