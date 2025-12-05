СК предъявил обвинение гендиректору рехаба в Подмосковье

Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.5 комментариев
СК обвинил гендиректора рехаба в Подмосковье за незаконное удерживание постояльцев
Генеральный директор и еще семь сотрудников двух реабилитационных центров в Подмосковье обвиняются в незаконном лишении свободы постояльцев с применением насилия, сообщили в ГСУ СК по Московской области.
Следственный комитет предъявил обвинение генеральному директору и трем сотрудникам реабилитационного центра в Ленинском городском округе Московской области за незаконное лишение свободы постояльцев с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия. В пресс-службе ГСУ СК по Московской области уточнили, что обвинение вменено «группе лиц по предварительному сговору», передает ТАСС.
Кроме того, еще четырем сотрудникам другого реабилитационного центра в Егорьевске также предъявлено обвинение в незаконном удерживании постояльцев по ч. 3 ст. 127 УК РФ. Следствие задержало еще одного консультанта центра, которому обвинение будет предъявлено в ближайшее время.
В ходе допроса четверо обвиняемых в Егорьевске признали свою вину. Следователи намерены ходатайствовать об аресте всех фигурантов дела.
Генерального директора реабилитационного центра в Московской области доставили в территориальный отдел полиции. В отдел полиции также доставили троих сотрудников этого учреждения.
Истринский городской суд постановил арестовать Анну Хоботову, которая возглавляла реабилитационный центр, где были выявлены случаи издевательств над подростками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, организатор реабилитационного центра для подростков в Истринском округе Московской области Анна Хоботова задержана.