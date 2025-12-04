Гендиректора рехаба в Подмосковье доставили в полицию

Tекст: Дарья Григоренко

Петрова уточнила, что речь идет о центре, где незаконно удерживали постояльцев, передает ТАСС.

Как стало известно, сотрудники двух реабилитационных центров были задержаны за незаконное лишение свободы людей, находившихся на лечении. Согласно сообщению пресс-службы ГСУ СК по Московской области, возбуждено два уголовных дела – одно по ч. 3 ст. 127 УК РФ в Егорьевске, другое – по ч. 2 ст.127 УК РФ в Ленинском городском округе. Всего задержаны восемь работников учреждений.

Из материалов следствия следует, что сотрудники центров в составе организованной группы удерживали постояльцев под видом лечения от наркозависимости. Они самостоятельно устанавливали жесткий режим пребывания и правила, а также применяли к пациентам физическое насилие. Граждане приезжали на лечение из разных регионов России, стоимость их проживания составляла от 50 до 80 тыс. рублей в месяц.

Следователи уже провели обыски, изъяли документы, опросили потерпевших и свидетелей, а также назначили судебно-медицинские экспертизы. Собираются дополнительные доказательства. В ближайшее время, как отмечают в ГСУ СК, будет решаться вопрос о мере пресечения для задержанных.

Ранее Истринский городской суд постановил арестовать Анну Хоботову, которая возглавляла реабилитационный центр, где были выявлены случаи издевательств над подростками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, организатор реабилитационного центра для подростков в Истринском округе Московской области Анна Хоботова задержана. Депутат от «Новых Людей» Владислав Даванков предложил ввести уголовное преследование за организацию нелегальных центров реабилитации.