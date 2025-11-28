28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.6 комментариев
«Новые люди» предложили ввести уголовное наказание за незаконные рехабы
Необходимо ввести уголовное преследование за организацию нелегальных центров реабилитации, заявил депутат от «Новых Людей» Владислав Даванков, комментируя историю с рехабом для детей из Подмосковья.
Даванков в своем Telegram-канале привел историю из Московской области, где в незаконном реабилитационном центре несовершеннолетних пациентов пытали несколько месяцев.
При этом родители платили по 300 тыс. рублей в месяц, чтобы избавить детей от зависимостей, указал он.
«Их (детей – прим. ВЗГЛЯД) запирали в доме, связывали и жестоко избивали. Все вскрылось, когда одного из пациентов увезли в больницу – избитого до состояния комы», – отметил парламентарий.
Он выразил уверенность, что виновные в преступлении получат по заслугам. Чтобы подобное не повторялось, необходимо допускать к работе с зависимыми лишь сертифицированных специалистов прошедших специальное обучение, указал депутат.
Даванков пояснил, что также важно ввести уголовную ответственность для владельцев и сотрудников таких нелегальных рехабов.
Напомним, в подмосковном городе Дедовск подросток, живший в незаконном реабилитационном центре, оказался в коме. Детей из этого центра вернули семьям.
Подозреваемого в преступлениях против 24 подростков в этом центре поместили под стражу.