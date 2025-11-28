«Новые люди» предложили ввести уголовное наказание за незаконные рехабы

Даванков в своем Telegram-канале привел историю из Московской области, где в незаконном реабилитационном центре несовершеннолетних пациентов пытали несколько месяцев.

При этом родители платили по 300 тыс. рублей в месяц, чтобы избавить детей от зависимостей, указал он.

«Их (детей – прим. ВЗГЛЯД) запирали в доме, связывали и жестоко избивали. Все вскрылось, когда одного из пациентов увезли в больницу – избитого до состояния комы», – отметил парламентарий.

Он выразил уверенность, что виновные в преступлении получат по заслугам. Чтобы подобное не повторялось, необходимо допускать к работе с зависимыми лишь сертифицированных специалистов прошедших специальное обучение, указал депутат.

Даванков пояснил, что также важно ввести уголовную ответственность для владельцев и сотрудников таких нелегальных рехабов.

Напомним, в подмосковном городе Дедовск подросток, живший в незаконном реабилитационном центре, оказался в коме. Детей из этого центра вернули семьям.

Подозреваемого в преступлениях против 24 подростков в этом центре поместили под стражу.