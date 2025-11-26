СМИ узнали о состоянии пострадавшего подростка в рехабе Дедовска

Tекст: Ольга Иванова

Telegram-канал RT выяснил подробности о госпитализации 16-летнего подростка из нелегального реабилитационного центра в подмосковном Дедовске. Сейчас юноша находится в коме, у него диагностированы многочисленные травмы.

Об этих событиях рассказала мать 12-летней Алины (имя изменено), которая сама провела несколько месяцев в этом центре. Женщина уточнила, что поступление Родиона (имя изменено) совпало с появлением нового воспитателя Виталия Б.

По ее словам, сначала подросток мог передвигаться, однако в дальнейшем его состояние ухудшилось: он перестал вставать, начал хрипеть. Как добавляет женщина, другие воспитанники просили вызвать скорую помощь, но Виталий Б. заявлял, что пострадавший симулирует, чтобы «сломать администрацию».

Алина рассказала, что сам воспитатель Родиона не бил, однако давал указания другим детям ухаживать за ним, в том числе мыть мальчика. По словам ее матери, именно другие пациенты издевались над подростком: роняли его на пол и обливали горячей водой, в результате чего у него появились ожоги по всему телу.

Девочка также упомянула, что воспитатель мог наказывать детей, связывая за запястья на длительное время, а также позволял себе непристойные действия в отношении воспитанниц постарше. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несовершеннолетние вернулись в свои семьи после пребывания в нелегальном реабилитационном центре в Дедовске.

Ранее в Подмосковье арестовали подозреваемого в преступлениях против 24 подростков, удерживавшихся в незаконном реабилитационном центре в Дедовске.

До этого СК возбудил дело из-за истязания и незаконного удержания детей в реабилитационном центре в Истре.