СК возбудил дело после истязания подростков в реабилитационном центре в Истре
В подмосковной Истре сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело после выявления фактов истязания и незаконного удержания подростков в реабилитационном центре, который, как выяснилось, работал без разрешения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, передает ТАСС.
«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних», – рассказали в пресс-службе ведомства.
