СК возбудил дело после истязания подростков в реабилитационном центре в Истре

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, передает ТАСС.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сотрудники полиции организовали проверку после публикации в сети видео, на котором учительница порвала тетрадь ученика и дала ему пощечину в одной из школ Свердловской области.

В 2018 году в Томской области полиция возбудила уголовное дело после проверки заявления жительницы города Асино, в котором она сообщила о применении физической силы к ее ребенку в школе.