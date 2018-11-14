Учительница под Томском ударила ребенка головой об парту

Полиция возбудила уголовное дело после проверки заявления жительницы города Асино, в котором она сообщила о применении физической силы к ее ребенку в школе, сообщает пресс-служба управления МВД по Томской области.

Дело будет расследоваться по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), следует из сообщения на сайте МВД.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Отмечается, что инцидент был заснят камерой видеонаблюдения. Учительница, стаж которой составляет более 40 лет, уже уволена.

По данным телеканала «360», который разместил ролик, педагог решила наказать второклассника за то, что он отвлекся от учебника и почесал ногу.

Ранее на Сахалине учительница довела школьницу до слез из-за маленькой дырочки на одежде, назвав девочку приемной дочерью ее родителей.