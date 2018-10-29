Унизившая школьницу на Сахалине учительница извинилась и уволилась

Учительница школы №1 в сахалинском городе Холмск, унизившая девочку во время урока, уволилась до принятия решения руководством учреждения, сообщила начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух.

«Она (учительница) поняла, что дальше работать просто не сможет. Публично извинилась перед ребенком и перед всем классом и сказала, что была не права. Она уволилась сама», – сказала Карнаух, передает ТАСС.

Она добавила, что учителя в любом случае собирались увольнять. «Учитель действительно нарушил педагогическую этику», – сообщила Карнаух.

По словам Карнаух, в понедельник в школе №1 уже прошел малый педсовет, на котором признали недопустимым подобные происшествия. В этот же день в районном управлении образования состоится совещание с руководителями всех школ муниципального образования для предотвращения подобных инцидентов, передает РИА «Новости».

Тем временем пресс-секретарь областной прокуратуры Тамара Журавская сообщила, что по инциденту в школе Холмска ведомство организовало проверку.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором преподаватель русского языка и литературы МАУ «СОШ №1» города Холмска довела до слез ученицу из-за маленькой дырочки на одежде, назвав школьницу приемной дочерью ее родителей. Инцидент снял на телефонную камеру одноклассник девочки.