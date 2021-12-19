На Урале учительница ударила школьника и порвала тетрадь

Сотрудники полиции организовали проверку после публикации в сети видео, на котором учительница порвала тетрадь ученика и дала ему пощечину в одной из школ Свердловской области, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«Инцидент, который показан в видеоролике, зарегистрирован в полиции Березовского. Проверочные мероприятия поручено провести инспекторам по делам несовершеннолетних. Сейчас опрашиваются все стороны конфликта», – цитирует его ТАСС.

Горелых добавил, что по итогам проверки будет принято обоснованное решение, а также меры реагирования.

В субботу вечером в одном из пабликов «ВКонтакте» города Березовского было выложено видео, на кадрах которого якобы учительница школы № 2 порвала тетрадь ученика 6-го класса и дала ему пощечину, так как он не отрывался от телефона и грубо разговаривал с ней.

В комментариях к видео многие поддержали учителя, отметив неподобающее поведение ученика. Некоторые предположили, что это была провокация.

Ранее учащийся лицея № 1 города Березники Пермского края напал с ножом на учителя. Педагога госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести с ножевым ранением в область шеи. По распоряжению губернатора за пострадавшей отправлен вертолет для ее дальнейшей транспортировки в Пермь, в краевую клиническую больницу.