Орбан заявил о завершении либерального порядка и расширения НАТО на восток

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью телеканалу GB News, что эпоха либерального мирового порядка окончательно подошла к концу, передает ТАСС. По его словам, начался период, когда глобальный либерализм уступает место локальному патриотизму, и этот процесс начался задолго до последних двух-трех лет.

Орбан отметил: «Я думаю, наступила новая эпоха. Изменения начались не в последние два-три года, а намного раньше. Я думаю, что новый мировой порядок сейчас формируется. Если мы будем называть предыдущий период современной политики эпохой некого либерализма, то он определенно закончился».

Премьер добавил, что пока не существует подходящего названия для нового периода, но его можно охарактеризовать как движение от глобального либерализма к локальному патриотизму. Также Орбан заявил, что эпоха расширения НАТО на восток завершилась и теперь необходимо принять новую реальность, договорившись о мирном сосуществовании.

Он подчеркнул: «Это новая эпоха... Теперь они могут остановить этот процесс. Теперь мы должны принять эту новую реальность, давайте договоримся о том, как мирно жить вместе... Украина – буферная зона».

Ранее в среду Орбан назвал спецоперацию на Украине ответом России на действия Европы. Венгерский премьер до этого пошутил, что Брюссель мечтает победить Россию на поле боя, и выразил сомнения в успехе Каи Каллас там, где не смогли Наполеон и Гитлер.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее также заявлял, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к началу спецоперации на Украине.



